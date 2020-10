Dídžeji pred budovou a vnútri výstava. V Žiline sa testuje v Novej synagóge

Ľudia trpezlivo čakajú na odbery.

31. okt 2020 o 9:48 Branislav Koscelník

ŽILINA. „Takýto festival sme ešte nerobili, je to pre nás tiež zaujímavá skúsenosť,“ žartuje Marek Adamov o projekte, na ktorý počas dvoch dní prepožičali Novú synagógu.

Jedna z najvýznamnejších stavieb svojho druhu od uznávaného nemeckého architekta Petra Behrensa si za 90 rokov zažila svoje. No testovanie na koronavírus je niečo, čo sa v ikonickom objekte len tak nevidí.

„Jednou z kvalít tejto budovy je, že dokázala prežiť niekoľko režimov. Dokázala sa adaptovať na rôzne funkcie. Ako synagóga slúžila len niekoľko rokov. Počas vojny bola skladom nábytku a obilia, po vojne bola kultúrnou sálou. Od šesťdesiatych rokov slúžila pre vysokú školu ako aula, v deväťdesiatych a nultých rokoch tu bolo kino. Jej poslednou funkciou je centrum súčasného umenia, ktoré prevádzkujeme po rekonštrukcii a teraz zažíva zaujímavú vec, že je testovacím miestom v rámci celoplošného testovania,“ rozhovoril sa riaditeľ kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie a Novej synagógy Marek Adamov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok FOTO: Na žilinskom Hájiku sa pred odbernými miestami tvoria niekoľkostometrové rady Čítajte

Exkurzia

Tak ako v celej Žilne, aj pred Novou synagógou sa od skorého rána vlnil niekoľkostometrový rad ľudí, ktorí čakali na testovanie.

„V synagóge som bola naposledy, keď som bola malá, moja mama ju zvnútra ešte nevidela a to bývame neďaleko. Tak dnes máme tak trochu aj exkurziu. Rozdávali aj letáky, čo nás čaká vnútri,“ rozhovorila sa jedna z čakajúcich tesne pre vstupom do historického objektu.

„Bývame na sídlisku, kde je príliš veľa ľudí. Mysleli sme si, že tu v meste to pôjde rýchlejšie. Ide to celkom v pohode. Viem, že uvidíme aj výstavu v hlavnom priestore,“ hovorí o svojej motivácii prísť na odber do synagógy Martina.

Testovanie je príležitosťou pre tých, ktorí chcú synagógu navštíviť, či dokonca aspoň z diaľky si dopriať trochu kultúry.

„Tým, že v synagóge zostáva zatvorená výstava Ceny Oskára Čepana, čo je súťaž mladých slovenských umelcov, tak aj sediac na tej stoličke časť tej výstavy uvidia. Pre nás je tiež zaujímavé, že vďaka testovaniu sa o synagóge dozvedia ďalší ľudia. Ktorí by tu nikdy neboli, alebo si hovorili, že synagógu musia navštíviť. Tak teraz je tá príležitosť,“ upozorňuje Marek Adamov.

Hudba pre pohodu

Pred budovou si rozložili aparatúru žilinskí dídžeji Fricko Brothers. Centrom mesta sa rozlieha hudba, ktorou chcú spríjemniť čakanie. Tvrdia, že dnes to nie je párty.

„Robíme to pre vytvorenie atmosféry, aby ľudia, ktorí čakajú na testovanie, boli dobre naladení, aby sa toho nebáli. Snažíme sa im príjemnou hudbou urobiť náladu a spríjemniť čakanie. Zdravotníkom sa bude lepšie robiť, keď neprídu nervózni ľudia,“ vysvetľuje Marek Šutara. „Prídu aj ďalší kámoši, ďalší umelci, ktorí sa nezištne ponúkli,“ dodal.

Vstupenka na slobodu?

Keď si veľkolepú budovu Novej synagógy boli v pondelok prezrieť príslušníci armády, zhodnotili, že je pre potreby testovania ideálna.

„Je to veľká budova, je v nej veľa miesta, veľa vzduchu. Je to veľká sála a má dva vchody. Z jednej strany môžu ľudia vchádzať, v centrálnej časti, ktoré slúžia ako výstavné priestory, čakajú na výsledok a z druhej strany odchádzajú,“ pokračuje Marek Adamov.

Zo zadného vchodu vychádzajú s obálkou v ruke dvaja muži. Sú z Ukrajiny a prišli na návštevu k rodine. Ich hostiteľka Elena si myslí, že negatívny výsledok testu im prinesie väčšiu slobodu.

„Keď sa chceme pohybovať po meste, musíme mať negatívny test. Chceli vidieť, ako to vyzerá vnútri synagógy a zároveň sme si urobili prehliadku. Sme vysmiatí, lebo máme negatívne testy.“