Podcast je náhrada miestneho rozhlasu

Správy z miestneho rozhlasu patria roky ku koloritu slovenských miesta obcí.

30. okt 2020 o 19:56 Branislav Koscelník

Dychovka, ktorá sa niesla dedinou z obecného rozhlasu, informovala, že starosta má pre svojich obyvateľov dôležitú správu. Samosprávy dnes majú množstvo ďalších kanálov, ako priniesť informácie medzi svojich obyvateľov. Jedným z nich sú podcasty. O ich výrobe a informačnom význame sme sa rozprávali s Jaroslavom Kizekom z reklamnej agentúry M KREO. Dnes počujeme z každej strany o podcastoch.

Čo to podcast je?

Je to hlasová správa, relácia alebo rozhovor vo zvukovej podobe prístupný na internete. Mohli by sme to prirovnať aj k hláseniu miestneho rozhlasu, ale v online priestore. Dnes ju vo veľkom využívajú nielen rádiá, ktorých program si takto môžete vypočuť kedykoľvek, ale aj noviny, televízie, spravodajské weby, firmy, občianske združenia a už aj predstavitelia samospráv. Starostovia môžu takto rýchlo informovať svojich občanov prostredníctvom zvukových správ o aktuálnych informáciách v obci, napríklad o mimoriadnych opatreniach alebo rôznych podujatiach.

Môže podcast nahradiť starý dobrý miestny rozhlas?

Áno a má aj ďalšie výhody. Miestny rozhlas nemusí zachytiť všetkých obyvateľov, pretože správy sa veľakrát vysielajú, keď sú ľudia v práci. Ak je podcast na webovej stránke a na sociálnych sieťach, tak sa k nej ľudia dostanú aj spätne, môžu si ju vypočuť viackrát a poslať svojim blízkym či známym. Zmyslom počúvania podcastov je to, že si ich môže človek vypočuť vtedy, kedy mu to vyhovuje.

Aké informácie môžu mestá a obce cez podcast šíriť a ako sa dostanú medzi ľudí?

Možnosti sú rôzne, je ich nekonečne veľa. Napadá mi napríklad upozornenie pred „šmejdmi“, ktorí sa aj v dnešnej zložitej dobe snažia oklamať dôveru ľudí a ponúkajú na predaj rôzne „zázračné“ prostriedky proti chorobe COVID-19. Pre obce a mestá by však táto forma informovania mohla byť podobná, ako je to napríklad pri miestnych novinách či rôznych oznamoch a informačných letákoch. Správy, ktoré ľuďom pripraví starosta alebo primátor, sú omnoho osobnejšie, lebo sú lokálne. Okrem aktuálneho informovania sa dajú využiť napríklad na rozhovory s úspešnými obyvateľmi alebo čítanie na pokračovanie z histórie obce. Ak ich ľudia dostávajú pravidelne, zvyknú si na ne a očakávajú ich. Keď mesto alebo obec zavesí podcast, napríklad na Facebook, tak vám pípne notifikácia.

https://u.smedata.sk/artemis/files/5/69/6955/brano-podcast-rozhovor.mp3?r=03g

Ako takýto podcast vzniká? Dostanete napríklad z úradu informácie. Ako ich spracujete do podoby, ktorá sa potom dostane medzi občanov?

Starosta alebo jeho ľudia nám e-mailom pošlú konkrétny text, obecné noviny, prípadne plagát k podujatiu. A my ich zvukovo spracujeme. K dispozícii máme viacero hlasov, mužských aj ženských. Pre každý podcast pripravíme podkladovú hudbu, zvukové predely medzi správami, takzvané „džingle“, ktoré bude potom pravidelne používať. Aj podľa týchto zvukových stôp poslucháči spoznajú tú svoju reláciu.

Ak by obec potrebovala zverejniť informáciu veľmi rýchlo, za aký čas viete podcast pripraviť?

Ak si to situácia žiada, tak aj do hodiny od odoslania podkladov dostane klient plnohodnotný podcast. Vieme, že čas je dnes dôležitým faktorom. Potom už stačí nahrávku len zavesiť na webovú stránku, sociálnu sieť či niektorú zo streamovacích služieb. To môže robiť obec vo svojej réžii, prípadne to zabezpečíme my. Aj pri propagácii podcastov vieme poradiť, aby boli čo najviac dostupné a počúvané. Vzdialenosť nehrá žiadnu rolu. Naša agentúra má sídlo v Žiline, ale vyrábame do celého Slovenska. Kedysi sa klientom ťažšie vysvetľovalo, že nemusíme byť z ich mesta, ale pandémia to urýchlila a dnes si to už nevedia ani predstaviť, že by to malo byť ináč. Na konci dňa je to pre nich veľmi pohodlné.

V agentúre vyrábajú aj videá a televízne spoty, nahrávajú k nim hlasové komentáre. Často pracujú v teréne. Minulý týždeň nahrávali spot s Matejom Tóthom v Dudinciach. (zdroj: Branislav Koscelník)

Aké máte v tejto oblasti skúsenosti?

Niekoľko rokov organizujeme s vydavateľstvom Petit Press diskusie v rôznych mestách Slovenska. Chodili sme s technikou, často sme cestovali. Počas koronakrízy sme začali diskusie a rozhovory vysielať z nášho štúdia online naživo a zistili sme, že aj takto majú veľkú sledovanosť a dosah. Pritom sú zacielené na región, ktorého sa konkrétne týkajú.

Čo potrebujete na výrobu podcastov? Dá sa natočiť aj na mobil?

Áno, je to možné. Vyrobiť ho vie prakticky každý aj na mobile. V profesionálnom podcaste, o ktorom sa rozprávame, ide o čistotu zvuku nahrávky, bez ruchov a zbytočných šumov. Máme vlastné zvukové štúdio. Je to špeciálne naprojektovaná akustická miestnosť. Jednotlivé komponenty, z ktorých sa skladajú steny, prišli až z Nemecka. No a, samozrejme, technika, hudobná banka, softvér a radosť

z práce.