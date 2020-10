Prímestské autobusy budú jazdiť v obmedzenom režime

V krajských autobusoch nezaznamenali ani jeden prípad nákazy COVID-19.

29. okt 2020 o 10:46 Branislav Koscelník

ŽILINA. Počas najbližších týždňov budú prímestské autobusy v Žilinskom kraji jazdiť v obmedzenom režime. Dôvodom sú mimoriadne prázdniny stanovené ministerstvom školstva, ako aj platný zákaz vychádzania.

Informovala o tom hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Martina Remencová.

Od piatku 30. októbra bude prímestská autobusová doprava v Žilinskom kraji prevádzkovaná v obmedzenom režime. ,,Vo veľmi podobnom režime sme išli už počas prvej vlny pandémie. Prázdninový režim bude doplnený o autobusové spoje tak, aby bolo zabezpečené dochádzanie zamestnancov do práce a žiakov aj zamestnancov do materských a základných škôl," povedala županka Erika Jurinová.

Táto zmena bude platná do 12. decembra 2020, čiže do generálnej zmeny cestovných poriadkov.

,,V prípade, že by do tohto dátumu došlo k uvoľňovaniu opatrení, tak samozrejme režim prevádzkovania prímestskej autobusovej dopravy prehodnotíme a prispôsobíme sa situácii. Zároveň platí, že počas obmedzeného režimu budeme situáciu sledovať a prehodnocovať a budeme brať do úvahy aj aktuálne požiadavky cestujúcej verejnosti," uzavrela županka.

Žilinská župa zároveň ubezpečuje cestujúcich, aby sa v prípade potreby nebáli využívať prímestskú autobusovú dopravu. Krajské autobusy sú pravidelne dezinfikované a doteraz v nich nebol nezaznamenaný ani jeden prípad nákazy COVID-19. Vodiči v autobusoch sú chránení dezinfekciou a ochranným rúškom.