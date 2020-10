Slavomír Bodis: "Bývanie je základná ľudská potreba."

Spoločnosť Istrofinal pôsobí na trhu s nehnuteľnosťami už 17 rokov. Vo svojich aktivitách kladie dôraz na trvalú udržateľnosť každého projektu. V súčasnosti ich majú rozpracovaných niekoľko.

27. okt 2020 o 13:58

Ako tvrdí predseda predstavenstva spoločnosti Slavomír Bodis, snažia sa s citom pretvárať krajinu a rozvíjať jej potenciál tak, aby ju ľudia mohli nazývať domovom.

Slavomír Bodis, predseda predstavenstva spoločnosti Istrofinal, a.s.

Akými projektmi sa spoločnosť Istrofinal aktuálne aktívne zaoberá?

Zúžim to na Žilinský kraj: ukončili sme prvú etapu veľmi vydareného projektu Kamence v Kysuckom Novom Meste a pomaly sa pripravujeme na druhú etapu výstavby. V Žiline takisto finalizujeme projekt Rudiny II na Hlinách VI., ktorý, verím, Žilinčanov osloví nielen po stránke kvalitného bývania. A už pár rokov sa venujeme príprave nášho srdcového projektu Elektrárne.

Čím sú tieto projekty výnimočné?

Všetky tieto projekty sú zakomponované do väčšieho územia. Nám nejde o zahusťovanie územia už v jestvujúcich sídliskách, čiže vtesnať do územia nejaký malý objekt, ale vytvoriť na väčšom území multifunkčný projekt. Význam toho je, že chceme zabrániť väčšej dopravnej mobilite ľudí z tohto územia, čím vytvoríme predpoklad na to, aby nedošlo k ďalšiemu zaťažovaniu dopravy v okolitom území. Chceme aby sa v ňom ľudia zdržiavali čo najdlhšie, pretože jednak tam bývajú, jednak si tam vedia nájsť zamestnanie - obchodný alebo administratívny priestor, v ktorom môžu pracovať, a v neposlednom rade tu majú k dispozícii verejný priestor, kde môžu nadväzovať sociálne väzby. Je dôležité mať takúto sociálnu interakciu, pretože len tak dokážeme posunúť hodnotovú, vzdelanostnú a životnú úroveň obyvateľstva vyššie.

Je prirodzené, že keď sa stretávajú rôzne sociologické skupiny, vzájomne sa ovplyvňujú, funguje tam výmena názorov a motivácia. Preto sme napríklad v projekte Rudiny vytvorili námestie či komunitné záhrady, kde sa môžu obyvatelia bytov stretávať. A nielen medzi sebou, ale aj s ostatnými obyvateľmi širokého sídliska. Týmto konceptom bývania a súžitia sa ich snažíme zadržať, aby neboli nútení ísť inde, pretože tu nájdu svoje zázemie. Má to aj ekologický rozmer, pretože môžu využívať len pešiu, prípadne bicyklovú dopravu. Spomínam Rudiny, ale to sa opakuje v každom projekte. Kladieme dôraz na multifunkčnosť. Naše projekty sú väčšie, ale ich funkcia nie je len bytová. Malo by to byť miesto pre vytvorenie komunity, ktorá si navzájom pomáha, a nežila tak, že si nepozná suseda na svojom poschodí.

Projekty Rudiny a Kamence nesú v sebe okrem typickej staviteľskej estetiky aj prvky výtvarného umenia. Oslovili ste niekoľkých umelcov, aby vytvorili diela špeciálne pre tieto stavby. Je to niečo navyše a nie je samozrejmosťou, že investor vloží do projektu viac peňazí ako je potrebné.

My to vnímame ako večnú hodnotu, ktorú sme chceli ľuďom odovzdať. Je pravda, že je to akýsi nadštandard zadarmo, aj keď to nie každý chápe správne. Napríklad v Kysuckom Novom Meste sme vytvorili pietne miesto pri rieke. Na tú sochu sa neskladali noví majitelia bytov, ako si mnohí myslia. My sme ju tam chceli, pretože vieme, že ľudia odtiaľto sú silno veriaci. Snažíme sa myslieť na podobné detaily. Každý náš projekt je v našich očiach výnimočný a prirodzene sa snažíme o to, aby ho tak videli aj ostatní. V neposlednom rade to naozaj robíme pre ľudí. Chceme aby si nás vybrali tí, čo majú podobný vkus a boli hrdí na to, kde bývajú.

Je u nás dostatok bytov? Aký je momentálne dopyt?

V Žiline sa počas uplynulých rokov rozbehlo pár projektov novostavieb, hoci sa hovorí, že na Slovensku ich je v tomto období historicky najmenej. No dopyt stále prevyšuje ponuku a môžem povedať, že my máme z väčšej časti byty na Kamencoch a Rudinách predané. Záujem je, hoci doba nie je ľahká a ceny bytov rastú. Bývanie je základná ľudská potreba a ľudia chcú kvalitné nové byty, do ktorých nebudú musieť najbližšie roky investovať.

Čo vnímate v súčasnosti ako problém vo svojom odvetví?

Dôležitým aspektom pri výstavbe sú momentálne povoľovacie procesy, nie samotná realizácia. Tu je dôležité, aby si samospráva uvedomila, že čím je povoľovací proces kratší, tým dostane na trh viac projektov a konkurentov. A čím viac konkurentov, tým sa budú znižovať ceny a bývanie bude dostupnejšie pre viac ľudí. Dopyt však prevyšuje ponuku a ceny rastú. Zdvíhajú sa aj ceny stavebných prác a materiálov, ale tie nie sú v tom náraste až také výrazné. Na to, aby to nešlo tak extrémne hore, je dôležité mať projekty v krátkom čase povolené a pripravené. Ak si to samospráva uvedomí a pomôže každému tomu procesu, môže prilákať ľudí z okolitých regiónov, ktorí budú chcieť žiť v tomto meste. Je to dôležité aj pre zamestnanosť - viac projektov znamená aj viac práce v stavebnom sektore a pridružených činnostiach. Ak však bude povoľovací proces trvať niekoľko rokov, niektoré projekty sa nemusia vôbec uskutočniť, pretože dovtedy sa môže veľa vecí zmeniť a to, ako bol projekt nastavený na začiatku, už nemusí byť reálne. Zas sa musí prepracovať. Toto vnímam v súčasnosti ako najväčší problém.

Vychádzate, naopak, v ústrety nejako vy samospráve?

Dovolím si tvrdiť, že áno. V projekte Rudiny II sme doriešili dopravu dobudovaním križovatky a svetelnej signalizácie na Hlinách VI., aby bola doprava plynulá. Zároveň sme mestu darovali projektovú dokumentáciu na vybudovanie nového okrskového parku s dvomi športoviskami, ktorý sa v menšej miere priblíži Parku Ľ. Štúra na Bôriku. V súčasnosti pripravujeme podklady na darovanie pozemkov a stavebnych objektov pre mesto, ktoré zahŕňaju aj pozemok pre cyklotrasu C2 zo Soliniek do centra, rovnako ako plnohodnotné vydláždené námestie s lavičkami a oddychovou časťou, zeleňou a fontánou, komunitný priestor pre obyvateľov Hlín a Soliniek, verejné priestranstvá so zeleňou, či detské ihrisko a športovisko - to všetko pre mesto, aby slúžili ako verejný priestor pre všetkých. Ide pritom o pozemky o rozlohe cca.14 tisíc m2 v hodnote približne 1,7 milióna eur.

Čo vás motivuje do ďalšej práce?

Developing znamená rozvoj. Baví ma rozvíjať prvotnú a jedinú myšlienku, až kým sa nezhmotní do konkrétneho diela. Motiváciou však nie je finálny výsledok, ale keď sledujem, ako v tých domoch svieti najprv jedno, a potom viac a viac okien. Že v nich ľudia skutočne žijú.

RUDINY II

Štyri bytové domy obklopené parkom, námestím, nákupnou galériou a drobnými komerčnými prevádzkami. Projekt Rudiny II ponúka svojim obyvateľom výnimočné bývanie a zároveň robí z tejto lokality alternatívne mestské centrum.

Rudiny II. (zdroj: ISTROFINAL)

Ideálne bývanie pre mladé rodiny

Pre všetky tieto benefity je komplex Rudiny II. ideálnym miestom pre všetky generácie, najmä však pre mladé rodiny. Všetky byty, dvoj- či trojizbové byty, ale aj mezonety s výnimočným výhľadom, ponúkajú možnosť vychutnať si raňajšiu kávu na balkóne či terase. Na fasádach troch bytových domov zaujmú umelecké mozaiky troch rôznych autorov. Niečo, čo inde v Žiline nenájdete.

Rudiny II. (zdroj: ISTROFINAL)

Splnenie podnikateľského sna

Vďaka neďalekej obchodnej galérii a menším lokálnym prevádzkam sa kvôli nákupu nemusíte pohnúť ďaleko od domu a využívať auto či inú dopravu. So susedmi sa porozprávate na námestí, ktoré sa stane srdcom komunitného bývania. Rudiny tak vytvoria pre Žilinčanov skutočné druhé mestské centrum.

Stále tiež ponúkajú možnosť prenajať si priestor na vlastné podnikanie. Splniť si sen a podnikať priamo pod svojím novým domovom, to je ideálna kombinácia.

Rudiny II. (zdroj: ISTROFINAL)

Desiatky nových stromov

Žiť v meste a byť v neustálom spojení s prírodou? Novodobé moderné bývanie na Rudinách vám to umožní, aj keď bývate v bytovom dome. V komunitných záhradách na strechách domov si môžete vypestovať kvety, paradajky alebo si len tak oddýchnuť. Pre najmenších sú samozrejmosťou ihriská a v susedstve areálu vyrastie okrskový park so športoviskami. Areál bude napojený na križovatku mestských cyklotrás.

KAMENCE

Nová mestská štvrť v Kysuckom Novom Meste pritiahla pozornosť predovšetkým mladých rodín túžiacich po modernom bývaní. Výstavba prvej etapy je ukončená a takmer všetky zo 67 bytov rôznych typov už majú svojich majiteľov.

Bývanie v lokalite, ktorá očarí na prvý pohľad

Jedným z najväčších benefitov bývania v komplexe Kamence je bezpochyby nesmierne príjemná lokalita. Spája výhodu niekoľkominútovej pešej vzdialenosti od historického centra a blízkosti prírodnej dominanty mesta - rieky Kysuce.

Projekt ponúka rôzne typy bytov, a to nielen svojou dispozíciou či veľkosťou. Na prvý pohľad zaujmú predzáhradky bytov na prízemí, lodžie a balkóny na poschodiach, ale aj rozľahlé terasy mezonetových bytov. Každý byt má prístup do komunitnej záhrady na prízemí a tá je spojená so spoločným priestorom viacerých domov. Ten je prepojený s verejným priestorom existujúcej časti Kamencov a nábrežia Kysuce. Novým aj pôvodným obyvateľom tak vytvárajú spoločnú platformu a vytvárajú príjemné miesto na život.

Kamence. (zdroj: ISTROFINAL)

Detaily a súčasné umenie

Príjemne prekvapia prepracované detaily a oddychové miesta. V tomto smere je neprehliadnuteľné originálne detské ihrisko späté s tematikou rieky, navrhnuté umelcami Pavlou Scerankovou a Dušanom Zahoranským. O hĺbke a premyslenosti zámeru navrhovateľa postaviť v Kysuckom Novom meste bývanie s vysokými štandardmi po všetkých stránkach svedčí aj prítomnosť umeleckých diel súčasných autorov - Ota Hudeca, Mareka Ormandíka, Ivice Markovičovej a Veroniky Cvinčekovej - ktoré zdobia hlavné vstupy do obytných domov. Fasádu vnútrobloku pri detskom ihrisku namaľoval Mišo Ormoš.

Príjemné prechádzky nielen obyvateľov Kamencov môžu smerovať aj k soche Panny Márie, ktorú zhotoviteľ projektu, spoločnosť Istrofinal, umiestnil na pokojné miesto na nábreží rieky. Autorom sochy je Jozef Šíma a v deň slávnostnej kolaudácie prvých troch domov ju požehnal kňaz Farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste Peter Holbička.

Kamence. (zdroj: ISTROFINAL)

Alternatíva k bývaniu v krajskom meste

Vzhľadom na veľký rozsah územia, bude výstavba Kamencov prebiehať postupne po fázach. Urbanistická štúdia je rozdelená do desiatich etáp, v rámci ktorých sú plánované aj doplnkové funkcie, ako napr. polyfunkčné objekty s obchodnými priestormi, bulvárna zóna, materská škola, detské ihriská, športoviská a veľa verejných priestranstiev, ktoré atraktivitu územia ešte zvýšia.

Kamence – ako pokojné miesto na život, so službami, ale aj množstvom zelene v okolí, dobrým dopravným napojením, ale aj cenami, výrazne nižšími ako ceny novostavieb v Žiline, sa môže v blízkej budúcnosti stať vyhľadávanou lukratívnou lokalitou pre mnohých obyvateľov krajského mesta, ktorí túžia po vysoko kvalitnom bývaní s príjemnými benefitmi pre život.

Kamence. (zdroj: ISTROFINAL)

ELEKTRÁRNE

Ide o jednu z najkrajších stavieb nielen v rámci Žiliny, ale celej Strednej Európy. Spoločnosť Spojené elektrárne severozápadného Slovenska začala v roku 1941 stavať štvorposchodovú administratívnu budovu podľa projektov architektov Františka Eduarda Bednárika a Ferdinanda Čapku. Dokončili ju o dva roky. Budova je dnes Národnou kultúrnou pamiatkou a spoločnosť Istrofinal ju plánuje zrekonštruovať spolu s novostavbami v tomto mestskom bloku na multifunkčný obytný komplex.

Bude to niečo jedinečné

Od roku 2011 boli budovy administratívnej sekcie Elektrární na predaj a nikto o ne nejavil vážnejší záujem. Otázkou, prečo sa zaoberať ich kúpou a čo s nimi robiť, firmu Istrofinal inšpiroval ich vlastný životný štýl. Vďaka unikátnej polohe budú Elektrárne ideálnym miestom pre moderného človeka, ktorý si užíva rozmanitý kultúrny a spoločenský život vzdialený len pár krokov od svojho domova, zmysluplne a najmä zodpovedne využíva súkromný aj verejný priestor.

Foyer Elektární. (zdroj: ISTROFINAL)

Žilinčanom má tento projekt priniesť niečo jedinečné, vybudované v harmónii s prepojenými pamiatkami a zároveň poskytujúce dokonalý komfort aj pre tých najnáročnejších. Na najvzácnejšom kúsku centra mesta. “Desiatky rokov Elektrárne slúžili svojmu účelu s úctou k hodnotám, verejnému priestoru a Žilinčanom. V tejto ceste chceme pokračovať. Dnes je naším cieľom premeniť tento mestský blok na nové zázemie pre moderné a unikátne mestské bývanie,” hovorí Slavomír Bodis.