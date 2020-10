Mesto Žilina zháňa dobrovoľníkov na celoplošné testovanie

Záujemcovia by mali byť vo veku od 18 do 50 rokov.

27. okt 2020 o 13:50

Mesto Žilina hľadá administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov na výpomoc počas celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Konať sa bude na celom území Slovenska počas víkendov od 31. októbra do 1. novembra a od 7. do 8. novembra, vždy v sobotu a v nedeľu.

Kompletné informácie o miestach testovania v Žiline prinesie samospráva čoskoro, po upresnení Ozbrojenými silami SR, ktoré akciu organizačne zabezpečujú.

Na celoplošnom testovaní sa bude podieľať množstvo ľudí na rôzny druh činností. Úlohou samospráv je okrem iného aj zabezpečiť administrátorov na pomoc pri registrácii ľudí, ktorí prídu na testy, nie pri samotnom testovaní. Dobrovoľníci zas budú pracovať ako organizačná výpomoc na miestach testovania.

Všetci, ktorí majú záujem pomôcť pri celoplošnom testovaní v Žiline, by mali byť vo veku od 18 do 50 rokov a nemalo by ísť o zdravotníckych pracovníkov. Prihlásiť sa je možné do štvrtku 29. októbra do 12.00 hod. v online registračnom formulári na internetovej stránke: https://koronavirus.zilina.sk/chcem-pomoct-pri-celoplosnom-testovani/. Prihlásených na administratívnu výpomoc bude následne kontaktovať Mestský úrad v Žiline s ďalšími informáciami.

„Celoplošné testovanie je mimoriadne rozsiahla a zložitá akcia. V podmienkach Slovenska neexistuje historická skúsenosť s niečím podobným, preto je každá pomocná ruka v tejto chvíli potrebnejšia ako inokedy. Apelujem na všetkých dobrovoľníkov zo Žiliny a okolia, ktorí sú ochotní pomôcť pri celoplošnom testovaní. Prosím, prihláste sa a pomôžte,“ vyzýva žilinský primátor Peter Fiabáne.