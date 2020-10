Žilinská Kia ruší pre nedostatok dielov od zahraničného dodávateľa nočné zmeny

Do stredy bude fabrika fungovať iba v dvojzmennej prevádzke.

24. okt 2020 o 6:37 SITA

Kia Motors Slovakia ruší do stredy budúceho týždňa nočné zmeny. Potvrdil to hovorca automobilky Ján Žgravčák. Od pondelka do stredy tak fabrika bude fungovať iba v dvojzmennej prevádzke.

Dôvodom sú chýbajúce diely od zahraničného dodávateľa z dôvodu koronakrízy. Ide o diely, ktoré sa nedajú do áut domontovať dodatočne.

Fabrika už prerušila výrobu vo štvrtok doobeda a opätovne ju obnovila v piatok o 6:00. Ostatné automobilky na Slovensku zatiaľ problémy s nedostatkom komponentov nehlásia.