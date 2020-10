Na Slovensku bude zákaz vychádzania, zatvoria aj školy

Celoplošné testovanie sa bude konať.

22. okt 2020 o 19:43 TASR

Konzílium epidemiológov odporučilo pandemickej komisii okamžitý a tvrdý lockdown, informuje Matovič. Pandemická komisia však navrhla miernejší lockdown a dve celoplošné pretestovania.

Krízový štáb napokon rozhodol, že od pondelka do piatka 27. novembra budú zavreté všetké školy s výnimkou detských jaslí, materských škôl a prvého stupňa základných škôl.

Na druhom stupni základných škôl sa bude vyučovať dištančne.

Od soboty do nedele 1. novembra bude platiť zákaz vychádzania v štyroch najzasiahnutejších okresoch (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Bardejov). V prípade negatívneho testu platia výnimky na cesty do potravín, lekární , venčenie zvieraťa, cesta na pohreb a ďalšie.

Zákaz vychádzania od soboty do 1. novembra bude platiť aj pre celé Slovensko, s výnimkou ciest do potravín, do práce, do lekární a zabezpečenia nevyhnutných

potrieb či pobyt v prírode v okrese bydliska.

Celoplošné testovanie sa bude konať v termínoch, ktoré boli avizované.