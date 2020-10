Svet ho teší aj z vozíka

Život sa Miškovi zmenil, keď nešťastne skočil do bazéna a ostal paralyzovaný na invalidnom vozíku.

20. okt 2020 o 10:05

Pred dvomi rokmi bol Miško (18) z Varína neďaleko Žiliny úplne zdravý chlapec. Život sa mu však v sekunde zmenil, keď jedného dňa nešťastne skočil do bazéna a ostal paralyzovaný na invalidnom vozíku.

Takmer prišiel o život

Miško bol odjakživa športový typ. Aktívne hrával futbal a futsal, bol dobrovoľným hasičom. Osudným sa mu stal jeden letný deň v roku 2018. V teplom počasí sa chcel chlapec schladiť v bazéne, no skočil doň tak nešťastne, že si v chrbtici zlomil piaty stavec a presekol miechu. V nemocnici bol spočiatku v umelom spánku a nedokázal ani sám dýchať. Šťastie v nešťastí bolo, že pri úraze si Miško nepoškodil mozog. Dodnes je imobilný, no pravidelne absolvuje rehabilitácie, ktoré mu veľmi pomáhajú.

Má aj „adoptívnu“ rodinu

Napriek osudu, ktorý ho postihol, má Miško v živote veľké šťastie na ľudí okolo seba. Jeho rodičia sú síce rozvedení a mama oňho ani o jeho súrodencov neprejavuje záujem, no doma sa o rodinu stará obetavý otec Pavol. Ten okrem toho chodí do práce, na živobytie si zarába tvrdou fyzickou prácou ako zvárač. Rodine v mnohých veciach výrazne pomáha aj pani Božena, ich rodinná priateľka: „Miško je ako môj adoptívny krstný syn. Kamaráti sa s mojou dcérou, a tak sa naše rodiny dali dokopy. Pomáham mu, ako sa len dá.“

Učí sa základné pohyby

Miško má to najhoršie už za sebou a teraz sa podľa možností čo najviac snaží o návrat do života, aký mal predtým. „Miškovi treba so všetkým pomáhať. Zatiaľ sa ešte nedokáže sám najesť či napiť, ale učíme ho uchopiť pohár, lyžicu. Pomaly sa s ním chceme dostať do fázy, aby si základné veci vedel urobiť sám,“ hovorí Miškova „adoptívna krstná mama“.

Pomohol aj CHLEBODARCA

Miškovi a jeho rodine pomohol projekt CHLEBODARCA, ktorý zastrešuje o. z. BILLA ľuďom. Okrem potravinovej pomoci vo forme BILLA nákupnej karty projekt rodine poskytol príspevok na Miškove rehabilitácie. „Sme veľmi radi, že vďaka nášmu projektu má Miško šancu na kvalitnejší život a zlepšenie zdravotného stavu. Prajeme mu všetko dobré,“ hovorí Jana Gregorovičová z o.z. BILLA ľuďom. Pomocnú ruku podala aj spoločnosť Penam, ktorá pre rodinu zadovážila pekárenské produkty.

