Dobre poskladané varínske puzzle

Futbalisti TJ Fatran Varín obsadili v minulej, nedokončenej sezóne v V. lige štrnáste miesto. Následne prišli zmeny a aktuálne po jedenástich zápasoch jesene okupujú siedmu priečku.

23. okt 2020 o 9:56 Dominika Mariňáková

V predošlých sezónach sa futbalistom piatoligového Varína veľmi nedarilo. V tabuľke obsadzovali skôr spodné priečky, v sezóne 2019/2020 im dokonca v momente jej predčasného ukončenia patrila posledná, 14. pozícia.

V TJ Fatran Varín si však vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce. Po prvej vlne korony začalo mužstvo pod vedením nového, hrajúceho kouča Miroslava Repáňa trénovať a v súčasnosti sa po jedenástich odohratých jesenných kolách so ziskom 17 bodov nachádzajú v tabuľke V. ligy skupiny A na siedmom mieste.

Vyberáme z archívu: Kariéru ligového hráča mu ukradlo zranenie, do MŠK Žilina sa však po rokoch vrátil Čítajte

Posledný duel odohrali 11. októbra proti Kotešovej. Hoci OFK je jedným z najlepších celkov jesene, Varínčania zabrali a pripísali si na svoje konto prekvapivú výhru 6:2. Na víťazstve nad súperom, ktorý bol pred samotným zápasom v tabuľke o päť priečok vyššie ako domáci Fatran, sa štyrmi gólmi podieľal práve Miroslav Repáň.

„Chalanom som pred stretnutím povedal, že to bude asi posledný zápas, keďže podľa vyhlásení vlády sa už črtalo prerušenie súťaže. Chcel som, aby sme urobili všetko pre to, aby sme doma vyhrali, aby sme získali tri body. Napokon to bol dobrý výkon celého mužstva. Terén nebol najlepší, ale bol rovnaký pre nás aj pre nich. Využili sme šance, dali sme góly. Myslím, že výsledok hovorí za všetko,“ zhrnul varínsky tréner výkon svojho tímu.

Miroslav Repáň (V červenom, s loptou) v zápase proti Turzovke. (zdroj: Filip Slíž)

Chcel výhru a aspoň jeden gól

O šesť gólov do brány Kotešovej sa podelila trojica hráčov. Matej Halama a Filip Mazák strelili po jednom góle, štyri góly stihol vsietiť Miroslav Repáň. Následne v 82. minúte vystriedal.

„Štyri góly neboli extra v pláne,“ zareagoval s úsmevom.