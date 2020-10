Žilina hlási rekordné čísla

Zlá situácia pretrváva na Orave.

15. okt 2020 o 9:55

Slovensko dosiahlo ďalšie dva rekordy, pribudlo 1 929 pozitívne testovaných na

koronavírus pri 12 502 testoch.

Súvisiaci článok Situácia je vážna. Žilinská nemocnica otvorí pandemický pavilón Čítajte

Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Upozornil, že

je to naďalej dramatický rast, a to 63 percent voči minulému týždňu.

V okrese Žilina pribudlo za včerajší deň 52 nových pozitívne testovaných ľudí. V okrese Bytča sú štyria s pozitívnym testom.

Zlá situácia pretrváva na Orave. Okres Námestovo hlási 137 nových nakazených, Dolný Kubín 83 a Tvrdošín 75.

Článok pokračuje pod video reklamou

Laboratória hlásia 39 pozitívne testovaných v okrese Čadce a 22 v Martine.

Najviac pozitívnych prípadov bolo v Žilinskom kraji (523), nasleduje Prešovský kraj (451), Trnavský (236), Košický (211), Trenčiansky (162), Banskobystrický (139), Bratislavský (127) a Nitriansky kraj (80). Je medzi nimi 1045 žien a 884 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 99 rokov.

V nemocniciach je hospitalizovaných 509 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 424 z nich. Na JIS je 18 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 49 pacientov.