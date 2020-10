Naším štandardom je – dnes objednávka, zajtra dodávka

Rozhovor s obchodným riaditeľom spoločnosti Ryba Žilina Danielom Sventekom.

9. okt 2020 o 13:56

Keď sa povie „Ryba Žilina“, väčšina z nás si ako prvé vybaví legendárnu špecialitu - tresku. Táto spoločnosť, ktorá je najväčším výrobcom rybích a lahôdkových šalátov na Slovensku, však má aj druhú, rovnako silnú oblas svojho fungovania. Pôsobí aj ako jeden z popredných nákupcov a dodávateľov komplexného sortimentu potravín pre gastro zariadenia.

Schopnosť ponúknuť pod jednou strechou široký výber produktov od kvalitných dodávateľov za priaznivé ceny, spoľahlivé a bezpečné doručenie tovaru hneď na druhý deň od zadania objednávky vďaka prvotriednej logistickej sieti po celom Slovensku, špeciálna starostlivosť, ktorá uľahčuje podnikanie v gastro segmente pre malých aj väčších prevádzkarov – to všetko sú benefity, o ktorých sa oplatí vedieť.

V našom rozhovore ich bližšie vysvetľuje Daniel Sventek, obchodný riaditeľ spoločnosti Ryba Žilina.

Aké rôzne typy zákazníkov v tomto segmente obsluhujete?

Tešíme sa dlhoročnej spokojnosti zákazníkov z rôznych oblastí gastra - od majiteľov bufetov, prevádzkovateľov stravovacích zariadení ponúkajúcich denné menu, cez reštaurácie, až po sociálny sektor a inštitucionálnu gastronómiu - teda školské jedálne či škôlky, kde sledujeme potrebné normy a verejné obstarávania. Spolupracujeme s významnými firmami HoReCa segmentu ako napr. Compass či Medusa Group, vlastné výrobky chladeného sortimentu dodávame aj do hotelov v rámci raňajkového menu. Významnú časť tvoria aj sezónni klienti - predajcovia rýchleho občerstvenia v lyžiarskych strediskách, na kúpaliskách, ktorých dokážeme obslúžiť flexibilne sezónnou ponukou aj napr. praktických polotovarov.

Spomínate už aj niečo z ponuky potravín. Čo všetko zahŕňa sortiment, ktorý dokážete pre klientov zabezpečiť?

Z hľadiska šírky sortimentu patríme k najväčším hráčom v rámci tohto segmentu trhu na Slovensku. Vyplýva to aj z faktu, že časť surovín, ktoré týmto spôsobom ponúkame, nakupujeme aj pre našu vlastnú výrobu. To predstavuje výhodu vo vzťahoch s dodávateľmi. Zabezpečujeme všetky základné okruhy potravín, ktoré gastro zákazníci potrebujú - mrazenú zeleninu, hydinu, mäso, ryby, koloniálny tovar ako múka či cukor, olej a podobne. Silnými segmentami sú pre nás aj čistené zemiaky a dopekané pečivo ako aj iné polotovary. Služby pre gastro zariadenia sú hlavne o pre nás nakupovanom tovare. Samozrejme, počúvame hlasy zákazníkov a sledujeme aj trendy v gastronómii a našu ponuku neustále optimalizujeme.

Môžete aj priblížiť, od koho nakupujete tovar?

V rámci nákupu sa snažíme pestovať dlhodobé vzťahy primárne s domácimi výrobcami, ale aj so zahraničnými firmami. Čo sa týka značiek, predávame naozaj široké spektrum potravín podľa preferencií jednotlivých odberateľov. Z tých výraznejších môžem spomenúť napr. dodávateľov hranoliek Aviko, Farm Frites, pri dopekanom pečive sú to značky La Lorraine, Mantinga. Sme taktiež významný distribútor značky Algida.

Aké výhody vyplývajú pre zákazníkov z hľadiska vášho systému logistiky?

Našou vlastnou flotilou nákladných automobilov, ktorou disponujeme vďaka sesterskej logistickej firme PRETOLOG, dokážeme, dovolím si povedať, naozaj výrazne zaujať. Vďaka distribúcii pod jednou strechou ponúkame klientom skutočne flexibilnú a prvotriednu prepravu potravín. Len pre ilustráciu, denne rozvezieme k našim zákazníkom po Slovensku v priemere 100 ton tovaru, čo predstavuje 5 plných kamiónov. Naším štandardom je - dnes objednávka, zajtra dodávka. Tovar vieme doručiť do každého kúta Slovenska.

Vysvetlíte nám, ako tento systém riadenia dodávok funguje?

Na prípravu tovaru na rozvoz využívame centrálny sklad v Žiline. Ten dosahuje vďaka našim výrazným investíciám najvyššie štandardy technologickej vyspelosti na Slovensku. Našim cieľom je neustále sa posúvať z hľadiska efektivity a úspory na logistických procesoch. Máme trojzmennú prevádzku, vyspelé softvérové riešenia, spĺňame všetky kritéria na to, aby boli potraviny na sklade maximálne bezpečné. Na tomto si dávame obzvlášť záležať a ideme často krát až nad rámec požiadaviek, ktoré sú na nás ako operátora kladené. Sme hrdí aj na náš vozový park. Na obsluhu gastro segmentu využívame viac ako 60 nákladných áut, ktoré sú dvojteplotné - pre chladený aj mrazený tovar, a to väčšinou s dvoma vlastnými agregátmi, nezávislými od seba. Tým zaručujeme dodržanie najvyššej kvality tovaru pri doručovaní tovaru.

Čím ďalším dokážete zaujať klientov, ktorí sa rozhodnú s vami spojiť sily?

Našim klientom ponúkame komplexný servis, presne podľa ich potrieb. Ak to má vzájomne ekonomický zmysel, dokážeme im poskytnúť aj technologické vybavenie, napr. mraziarenské boxy, konvektomaty, teda aj skutočne hodnotné, najmodernejšie zariadenia na uľahčenie prípravy jedál. Menším prevádzkovateľom bufetov dodávame aj fritézy. Klientom umožňujeme platbu v hotovosti, bankovým prevodom aj stravnými lístkami. Našich obchodných zástupcov pravidelne školíme a pri novinkách v sortimente poskytneme radi aj odborné poradenstvo, zorganizujeme ochutnávky. Klientom, ktorí to potrebujú, sa dokážeme venovať individuálne a ušiť im ponuku na mieru. A pre tých majiteľov gastro prevádzok, ktorí majú záujem sa so značkou PRETO Ryba Žilina spojiť ešte výraznejšie, využiť naše know-how a zároveň tak dodať nový impulz pre svoje podnikanie, ponúkame aj možnosť franšízovej spolupráce pod našou značkou TreskaBar.

Viac informácií: www.rybazilina.sk

Call centrum: +421 41 7059 201