Solinčania chcú nové parkovisko. Mesto zvažuje kúpiť areál Zberných eurovín

Poslanci chcú nehnuteľnosť za nižšiu cenu.

7. okt 2020 o 17:53 Branislav Koscelník

Dostanú Solinčania nové parkovacie miesta? Mesto Žilina chce kúpiť pozemok bývalého areálu Zberných surovín na rohu Centrálnej a Obvodovej ulice a nájsť preň novú funkciu.

Mestským poslancom sa však zdá dohodnutá cena za pozemok s ďalšími nehnuteľnosťami v oplotenom objekte privysoká. Či sa dostane areál, o ktorom mesto hovorí že je strategickou nehnuteľnosťou, do majetku mesta Žilina, ukážu ďalšie rokovania. No ani v prípade, že ho mesto získa nie je isté, či na ňom vytvorí parkovacie miesta.

Radšej parkoviská ako byty

Areál Zberných surovín na Solinkách zatvorili pred niekoľkými mesiacmi, pretože už nebol rentabilný. Manažéri výkupcu odpadu zaň pôvodne chceli 408-tisíc eur. Za túto sumu núkali takmer 1800 metrov štvorcových pozemku a budovu výkupne na trinásťtisícovom žilinskom sídlisku.

Vedeniu mesta sa podarilo na stretnutí s manažérmi spoločnosti dohodnúť o niečo nižšiu cenu. Pred poslancov predstúpili s návrhom na odkúpenie areálu za 373-tisíc. V cene by už bolo aj oplotenie a predávajúci by musel odstrániť všetky reklamné stavby na pozemku.

Kúpu pozemku obhajujú najmä poslanci za obvod Solinky. Peter Cibulka tlmočil hlas obyvateľov sídliska, ktorí na Obvodovej ulici bojujú o každé parkovacie miesto.

„Po rozumných úpravách priestoru by sme mohli získať 70 až 100 parkovacích miest, čo by výrazne odľahčilo celé okolie. Oddelením od okolia izolačnými pasmi kríkov a stromov, by došlo aj k celkovému ekologickému a estetickému zlepšeniu okolitého priestoru,“ obhajoval snahu získať pozemok Peter Cibulka. Počas rozpravy v zastupiteľstve doplnil, že kúpou by sa predišlo tomu, aby v lokalite nevyrástli nové byty alebo obchody.