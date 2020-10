Nastupujete na plánovanú hospitalizáciu do žilinskej nemocnice? Potrebujete negatívny test

Test na COVID-19 je bezplatný.

7. okt 2020 o 8:40 TASR

ŽILINA. Pacienti, ktorí nastupujú na plánovanú hospitalizáciu, operáciu či zákrok vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Žilina, budú od budúceho utorka povinní preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19.

Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej nesmie byť výsledok testu starší ako päť dní odo dňa jeho absolvovania.

Doplnila, že pacienti sa súčasne zaväzujú dodržať pred nástupom do nemocnice desaťdňovú domácu izoláciu, v rámci ktorej je povolené absolvovať PCR test.

"Plánované operácie, zákroky a vyšetrenia sa v žilinskej nemocnici naďalej vykonávajú. Podmienku testovania a domácej izolácie prijalo vedenie FNsP Žilina v súvislosti so zhoršením epidemiologickej situácie a nutnosťou zvýšenia ochrany pracovníkov nemocnice i samotných pacientov," uviedla Záteková.

"Cieľom je poskytovať pacientom plánovanú zdravotnú starostlivosť čo najdlhšie nám to epidemiologická a personálna situácia umožní. Spádová oblasť žilinskej nemocnice je však približne štvrť milióna obyvateľov a patria do nej aj regióny už aktuálne označené ako červené, čiže rizikové. Potrebujeme preto zvýšiť bezpečnosť a nastaviť prísnejšie opatrenia, aby sme minimalizovali riziko šírenia ochorenia, no zároveň mohli naďalej naplno pomáhať pacientom," zdôraznil medicínsky riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Bízik.

Pacientom preto podľa neho pribudne povinnosť absolvovať pred hospitalizáciou okrem štandardných predoperačných vyšetrení aj desaťdňovú domácu izoláciu, v rámci ktorej musí pacient absolvovať PCR test na COVID-19.

Test na COVID-19 je bezplatný na základe žiadanky, ktorú pacientovi vystaví lekár.

"Pacient sa na vyšetrenie objedná formou mobilnej aplikácie Moje zdravie alebo webstránky www.korona.gov.sk, prípadne telefonicky prostredníctvom Call centra Klinickej biochémie na čísle 0800 820 010. Na test je potrebné priniesť žiadanku od lekára. Pri nástupe do nemocnice sa pacient preukáže vytlačeným dokumentom s negatívnym výsledkom testovania, ktorý nesmie byť starší ako päť dní odo dňa absolvovania testu," dodala Záteková.