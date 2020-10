Frambor je opäť krajší. Na brigádu prišlo viac ako tridsať dobrovoľníkov

Jesenné čistenie už bolo oveľa veselšie.

6. okt 2020 o 12:25 Branislav Koscelník

ŽILINA. Frambor sa pomaličky mení na nový mestský park. Pritom pred dvoma rokmi bolo územie pod estakádou mimoriadne zanedbané a pripomínalo skládku odpadu. Celý priestor bol zaplavený sutinami, plastovými fľašami a torzami elektrospotrebičov.

Dnes vyzerá šesťhektárové územie, v ktorom pramení niekoľko potokov, úplne inak. Je zelené, upravené, bez viditeľného odpadu a najmä oveľa bezpečnejšie.

Vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa na pôvodný stav prírodného územia na okraji širšieho centra Žiliny nemohli pozerať, sa dnes na Frambor vracajú ľudia a v budúcnosti možno aj ďalšie aktivity.

Tridsaťtri dobrovoľníkov minulú sobotu skrášľovalo tvoriaci sa park pod estakádou. Veľká brigáda tu bola už po piatykrát. Hoci už nenapĺňajú špinou desiatky kontajnerov, práce je ešte stále dosť.

Frambor si zobralo pod patronát novovzniknuté občianske združenie Žilinský skrášľovací spolok. Jeho šéf Ján Rzeszoto je spokojný, že opäť urobili kus roboty, ale aj spoznali ďalších aktívnych Žilinčanov.

„Toto jesenné čistenie už bolo oveľa veselšie, ako roky pred tým, lebo sa nieslo už hlavne v duchu hrabania a kosenia. V iných rokoch to bolo o zbieraní ton odpadu. Akciu by som zhodnotil ako veľmi úspešnú a to z pohľadu vytvorenia komunity ľudí, ktorí tam chodia pravidelne. Pozitívom je aj fakt, že pribúdajú nové tváre a aj darcovia, čo nám dokážu finančné pomôcť,“ ocenil prístup mesta Žilina i blízkej predajne stavebnín.

Dva roky prác „oslávili“ brigádnici vegánskym guľášom, koláčikmi, obloženými chlebíkmi i čapovaným pivom. Na jar chcú opäť na Frambor povolať dobrovoľníkov. V pláne majú posunúť rekultiváciu územia do ďalších častí a priblížiť sa k snu, že raz bude celé územie trvalo udržiavané. „Vízia parku sa pomaly, ale isto napĺňa,“ podotkol Ján Rzeszoto.