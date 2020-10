Regionálny futbal: Bánová s anglickým týždňom, Bytča prekvapila vo Višňovom

Stráňavy, Belá a Predmier sa cez víkend do akcie nedostali.

6. okt 2020 o 11:21 Tomáš Hládek

III. liga

10. kolo (04. 10. 2020)

TJ Jednota Bánová – MŠK Martin 2:2 (2:2)

Góly: 27. a 33. Hundák – 25. Repáň, 39. Cvik. Rozhodovali Herdel – Železňák, Gregorec, bez divákov. ŽK: Bičan, Kothaj – Ďungel, Chovanec, Repáň.

BÁNOVÁ: Kosa – Bendík, Ďurana, Mráz, Bičan – Bechný (85. Kubena), Horecký, Šoška – Jasenovský, Hundák, Kothaj.

V noci sa cez Žilinu prehnala silná búrka, ktorá sa podpísala aj na stave terénu na ihrisku v Bánovej. Trávnik však domáci usporiadatelia dokázali pripraviť v dobrej kvalite a kvalitný futbal z oboch strán sme videli od úvodu. Prvá veľká šanca prišla v 14. minúte, keď si na roh naskočil Horecký a jeho pokus zastavil Kulich na bránkovej čiare. Udreli tak hostia. Prišiel center z pravej strany a Repáň otvoril skóre v 25. minúte. Bánová ihneď z akcie po rozohrávke vyrovnala. Na pravej strane Bendík vysunul Kothaja, ten odcentroval, na bližšiu žrď si zbehol Hundák a prudkou hlavičkou vyrovnal.

Súvisiaci článok Oblastný futbal: Béčko Tepličky pvýkrát v sezóne prehralo Čítajte

V 33. minúte šla Jednota do vedenia. Jasenovský sa typicky rýchlostne presadil po ľavej strane, naservíroval loptu Hundákovi pred odkrytú bránu a ten nemal problém zasunúť loptu. O tri minúty mohlo byť 3:1. Jasenovský prešiel po ľavej strane, nahral Bechnému a ten z blízka napálil loptu do Kulicha. Nedáš-dostaneš a po štandardke na druhej strane, keď Barčík milimetrovým centrom posadil loptu na hlavu Cvika, bolo vyrovnané.

Do druhého polčasu vstúpili aktívnejšie hostia, ale z miernej hernej prevahy gól nevyťažili. Prišli tak dve veľké šance na opačnej strane, ale najskôr hlavičku Šošku na bránkovej čiare vyškriabal Kulich a v závere Kulich opäť dobre zakročil proti hlavičke jedného z domácich hráčov. V Bánovej sa v kvalitnom zápase body delili.

Výsledky 10. kola: Čadca – Krásno nad Kysucou 0:3, Námestovo – Kalinovo 1:0, Rakytovce – Zvolen 4:1, Kováčová – Žarnovica 3:0, Liptovský Hrádok – Lučenec 3:3, Oravské Veselé – Liptovská Štiavnica 5:2, Rimavská Sobota – Fiľakovo sa hrá 07. 11.

15. kolo (30. 09. 2020)

MFK Nová Baňa-Žarnovica – TJ Jednota Bánová 1:4 (1:0)

Góly: 35. Abrahám – 49. a 67. Jasenovský, 51. Bechný, 78. Bičan. Rozhodoval Horný, 100 divákov. ŽK: Mráz.

BÁNOVÁ: Kosa – Mráz, Ďurana, Bičan, Bechný, Jasenovský (80. Hrošovský), Hundák, Bendík, Kothaj, Horecký, Šoška (82. Cisárik).

Na úvodný gól duelu si musela stovka divákov počkať do 35. minúty. Domáci zakombinovali pred pokutovým územím, center z pravej strany našiel hlavu osamoteného Abraháma na zadnej tyči a Kosa bol bez šance.

Štyri minúty po zmene strán sa dostali do brejku dvoch na jedného Kothaj s Jasenovským, prvý menovaný nahral Jasenovskému a ten už nemal problém dať loptu do odkrytej brány. O pár sekúnd už Bánová viedla. Hudák vysunul na krídle Jasenovského, ten z ľavej strany nacentroval do šestnástky, kde bol osamotený Bechný a Bánová viedla. V 67. minúte ušiel obrane domácich Jasenovský a zoči-voči Dovecovi uspel – 1:3. O jedenásť minút si Hundák výborne telom pokryl na strede loptu telom, rozohral ju na ľavú stranu k Bičanovi a ten stanovil konečné skóre na 1:4. Bánová v Novej Bani bodovala naplno.

Výsledky 15. kola (30. 09. 2020): Liptovská Štiavnica – Martin 1:0, Lučenec – Kalinovo 4:1, Žarnovica – Bánová 1:4, Zvolen – Rimavská Sobota 0:2, Čadca – Liptovský Hrádok 3:0, zápasy Fiľakovo – Rakytovce, Krásno nad Kysucou – Námestovo a Kováčová – Oravské Veselé boli odložené.

1. Or. Veselé 10 7 2 1 17:6 23

2. Rakytovce 9 7 1 1 23:7 22

3. Martin 11 7 1 3 24:12 22

4. Námestovo 8 6 2 0 18:3 20

5. Krásno n. Kysucou 10 5 3 2 21:17 18

6. BÁNOVÁ 10 5 2 3 25:10 17

7. R. Sobota 10 5 1 4 17:17 16

8. L. Štiavnica 11 5 1 5 23:30 16

9. Fiľakovo 9 4 2 3 15:7 14

10. Kováčová 10 4 2 4 16:9 14

11. Lučenec 10 4 2 4 19:23 14

12. Kalinovo 11 3 3 5 13:16 12

13. Žarnovica 11 2 2 7 12:30 8

14. Čadca 11 2 0 9 9:27 6

15. L. Hrádok 10 1 1 8 7:21 4

16. Zvolen 11 1 1 9 9:33 4

Článok pokračuje pod video reklamou

IV. liga

OFK Teplička nad Váhom – OŠK Rosina 6:1 (3:1)

Góly: 10. Blaščík, 23. a 68. Labuda, 26. Surma, 59. Padala, 86. Ometák – 7. Jaššo. Rozhodoval Súhrada, bez divákov. ŽK: Surma – Konštiak.

TEPLIČKA: Mučka – Bielik (27. Gajdošík), Šipčiak S., Ometák, Oberta (71. Jánošík), Šipčiak R., Padala (62. Kačáni), Dzirbík, Blaščik (69. Siska), Surma, Labuda (69. Jendruch).

ROSINA: Jurčenko – Hruboš, Mikula, Kadik, Konštiak, Pudík, Kroupa, Slatinský, Jaššo (51. Tabak), Líška, Šemik (84. Stebel).

Rosina už v šiestej minúte zahrávala penaltu, ale Mučka Slatinského vychytal. Z následnej akcie prišiel center Líšku, ktorý upratal za Mučku Jaššo. To však bolo zo strany hostí v regionálnom derby všetko. V 10. minúte najvyššie vyskočil Blaščík a vyrovnal. V 22. minúte Blaščík v tutovke trafil brankára. O minútu Blaščík vysunul kolmicou po pravom krídle Dzirbíka, ktorý našiel centrom Labudu a OFK viedlo. O tri minúty domáci nakopli loptu za obranu, tam si zbehol pravý bek Surma a ľavačkou k tyči dal tretí gól. Do polčasu mohli domáci ešte pridať dva-tri presné zásahy, ale šance Padala aj Dzirbík zahodili.

Po zmene strán pokračovala dominancia Tepličky. V 51. minúte sa ocitol v tutovke Labuda, ale mieril vedľa. O osem minút posadil Oberta center zo štandardky na hlavu Padalu a bolo 4:1. V 66. minúte sa po brejku ocitol osamotený pred Jurčenkom Blaščík, no napálil loptu do brankára Rosine. O dve minútky sa Labuda šikovne, individuálne presadil cez Mikulu a prekonal Jurčenka. Pokračoval ofenzívny kolotoč Holišovcov. V 73. minúte hlavičkoval osamotený Siska rovno do Jurčenka. Definitívu stretnutiu dal Ometák v 86. minúte. Tepličke zaslúžene vysoko vyhrala a mohla nastrieľať aj viac gólov.

FK Rajec – FK Žabokreky 0:0

Rozhodoval Verdžák, bez divákov. ŽK: Rybár, Mazák J. – Šavol R.

RAJEC: Fraštia – Sudor, Bujný, Rybár, Mazák M., Miko, Kiš, Farkaš (16. Osika, 78. Uhlárik), Bôtoš, Mazák J. (69. Gardian), Ďurian (57. Jeťko).

Aj stretnutie v Rajci sa hralo bez divákov. Oba mančafty od úvodu pozorne bránili a útočníci sa nevedeli presadiť cez dobre zorganizované obrany oboch tímov. Keď už sa útočníci dostali do šancí, tak výborne zasiahli brankári oboch tímov. Stretnutie tak góly neprinieslo a celky si body rozdelili.

Ostatné výsledky: Bobrov – Diviaky 2:0, Závažná Poruba – Dolný Kubín 1:8, Belá-Dulice – KNM 0:0, zápasy Makov – Staškov a Tvrdošín – Stráňavy boli odložené.

1. Tvrdošín 8 6 1 1 24:12 19

2. Makov 9 6 1 2 21:12 19

3. D. Kubín 6 6 0 0 27:5 18

4. Teplička n. Váhom 9 5 2 2 22:12 17

5. Stráňavy 8 5 0 3 19:13 15

6. KNM 9 4 2 3 9:7 14

7. Staškov 8 4 1 3 20:19 13

8. Rosina 9 4 1 4 15:21 13

9. Bobrov 9 3 1 5 12:9 10

10. Žabokreky 9 2 3 4 10:12 9

11. Belá-Dulice 10 2 3 5 14:27 9

12. Diviaky 10 2 1 7 13:23 7

13. Závažná Poruba 9 1 4 4 9:20 7

14. Rajec 9 0 2 7 7:30 2

V. liga

OFK Kotešová – FK Strečno 1:1 (1:1)

Góly: 13. Stískala – 41. Beháň J. Rozhodoval Gregor, bez divákov. ŽK: Pavlík – Beháň M., Kocian, Beháň P.

KOTEŠOVÁ: Polko – Daniš, Budiský (69. Papšo P.), Kendy P., Pavlík, Mozolík P., Stískala (63. Krajči), Polóni, Játy, Tomanica, Tabak.

STREČNO: Lajš – Kocian, Beháň P., Beháň M., Beháň J., Syrovatka (90. Melo M.), Melo J., Trpiš (75. Štadáni), Tučník (55. Beháň R.). Barošinec, Ďanovský (60. Kán).

Kotešová nastúpila do zápasu proti Strečnu v pozícii favorita, ale v prvom polčase podali domáci asi najslabší výkon v sezóne. Síce sa ujali vedenia po zásahu Stískalu, ale na konci prvého dejstva zaslúžene vyrovnával Jakub Beháň. Po zmene strán sa prakticky hralo na jednu bránu. Domáci do súpera bušili, ale ten oduševnene odolával. Polóniho strela asi z 20 metrov skončila na brvne. Dobrú šancu mal aj Tabak, ktorý si loptu spracoval prsiami a následný volej odvrátili hostia z bránkovej čiary. V Kotešovej sa tak body delili.

TJ Višňové – MFK Bytča 1:2 (0:1)

Góly: 67. Schmiester – 12. a 61. Karafa. Rozhodoval Vrtich, bez divákov. ŽK: Minarčik, Majtán – Kecík, Jánošík, Karafa.

VIŠŇOVÉ: Matejčík – Majtán, Minarčik (71. Ondruš), Šibík, Došlík, Pažický, Šarlay, Ševčík, Schmiester, Sventek, Šimun (67. Kucharčík).

BYTČA: Koči – Porubčan, Pastorek, Jánošík, Hujo, Kostelný, Špánik, Schwarz, Karafa, Čikota, Kecík.

Duel sa po prudkom daždi odohrával na ťažkom teréne. Domáci teda upustili od klasickej kombinačnej hry a skúsili lopty viac nakopávať. Od čoho ale neupustili, bola katastrofálna efektivita. Do desiatej minúty mali tutovky Sventek a Schmiester, ktoré nevyužili. Opakoval sa tak scenár zo zápasov predchádzajúcich a hostia sa ujali vedenia v 12. minúte zásluhou Karafu. Domáci sa potom trápili až do polčasového hvizdu, keď Bytča zodpovedne bránila.

V druhom polčase sa domáci snažili vyrovnať, ale hosťom výborne chytal brankár Koči. V 61. minúte prišla ďalšia rana pre Višňové a síce druhý gól Karafu. O šesť minút parádnou strelou do šibenice spoza šestnástky Schmiester znížil. V závere vychytal dva nebezpečné pokusy k tyči z kopačky Šarlaya Koči a Bytča ukoristila cenný skalp Višňového.

TJ Skalité – FK Fatran Varín 1:1 (1:0)

Góly: 29. Kubica – 77. Svorník, Rozhodoval: Peter Scherer, bez divákov, ŽK: 50. Cvacho (VARÍN).

VARÍN: Cesnek – Lutišan (77. Ťažký), T. Sobol, O. Sobol (83. Mazák), Halama, Lopušan, Svorník, Repáň, Horecký, Cvacho, Hruška.

Zápas mali domáci od začiatku pod kontrolou. Súper z Varína sa dostával do útoku len z odkopnutých lôpt. Z jednej takejto situácie trafili domáci žrdku, no z nasledujúcej útočnej akcie išli do vedenia 1:0 po góle Kubicu. Do polčasu mohli domáci navýšiť svoj náskok ešte minimálne trikrát, ale nepodarilo sa im to ani raz. V druhom polčase bol obraz hry podobný. Domáci nepremenili viacero vyložených šancí, a tak následne hostia vycítili šancu a po veľkej chybe v defenzíve Skalitého vyrovnali stav na 1:1. Do konca zápasu to bolo už len trápenie domáceho mužstva, ktoré určite malo vyťažiť viac ako bod. Ani na desiaty pokus nezaznamenalo prvý triumf v sezóne.

FK Tatran Turzovka – ŠK Gbeľany 2:1 (1:0)

Góly: 29. Blažek, 64. Polka (11 m), 73. Rusnák (vl. gól), Rozhodoval: Jakub Dubovec, bez divákov, ŽK: 37. Šmahajčík, 57. Furdan – 40. Miček, 64. Šupej, 80. Kováčik.

GBEĽANY: Kasman – Hodoň, Miček, J. Jadroň, Kabašta, M.Jadroň, Kováčik, Gašper, Šupej, Halaji, Trizuliak (69. Guzel).

Súperi v okolí svoje zápasy odložili pre nespôsobilý terén, v Turzovke sa napokon odhodlali hrať. Terén bol vskutku extrémne náročný a aktéri zápasu mali čo robiť, aby sa s tým vyrovnali. Hneď v úvode sa hostia mohli ujať vedenia, ale kapitánovi hostí Michalovi Jadroňovi zablokoval strelu do prázdnej brány kapitán domácich Furdan. V prvom polčase mali mierne navrch hostia hrajúci so silným vetrom v chrbtoch. Nebezpečné situácie však boli na oboch stranách a premeniť sa podarilo v prvom polčase len jednu z nich. Vedenia sa ujali domáci, keď sa po asistencii Šmahajčíka ocitol v samostatnom nájazde Blažek a nezaváhal. Druhý polčas hrali, naopak, s vetrom Turzovčania a z ich tlaku vyplynulo viacero nebezpečných situácií. Paradoxne však takmer vyrovnali Gbeľany. Nájazd najlepšieho hráča hostí Kabaštu však famóznym zákrokom zneškodnil Urminský. Zakrátko, po faule na Šmahajčíka, z penalty zvýšil vedenie domácich Polka. Turzovke sa zápas opäť skomplikoval v momente, keď po skrumáži vlastným gólom dostala súpera na kontakt. V ďalšom priebehu to už bol vyslovene boj na rozbitom teréne a domácim sa podarilo ukopať ďalšiu výhru a zachovať si tak priebežné prvé miesto.

Ostatné výsledky: Oščadnica – Čierne 1:7, zápasy Stará Bystrica – Belá a Vysoká nad Kysucou – Predmier sa nehrali pre nespôsobilý terén.

1. Turzovka 9 8 0 1 26:8 24

2. Kotešová 10 7 2 1 30:16 23

3. Predmier 9 7 0 2 20:11 21

4. Vysoká 9 6 1 2 28:16 19

5. Čierne 10 6 0 4 27:18 18

6. Belá 9 5 0 4 23:19 15

7. Varín 10 4 2 4 14:22 14

8. Višňové 9 4 1 4 17:14 13

9. S. Bystrica 9 4 1 4 15:21 13

10. Gbeľany 9 3 3 3 21:14 12

11. Strečno 10 1 2 7 18:27 5

12. Skalité 10 0 5 5 12:22 5

13.Oščadnica 10 1 1 8 12:36 4

14. Bytča 9 1 0 8 8:27 3