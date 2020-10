FOTO: Čičmanmi sa nieslo plieskanie bičom

Plieskalo sa netradične v rúškach.

5. okt 2020 o 8:33 TASR

ČIČMANY. Milovníci tradícií sa v nedeľu v Čičmanoch priučili umeniu plieskania bičom. Niektorí účastníci boli noví, iní prišli opakovane, tretí aj štvrtýkrát. Podľa organizátora školy plieskania bičom Martina Brxu sa je každý rok v čom zdokonaľovať.

"Je príjemné, keď sa súci chlapi stretnú na peknej lúke, v peknom prostredí a môžu si poplieskať bičmi. Nový sa naučí základné ovládanie pastierskeho biča. Taký, čo už čosi vie, sa môže zdokonaľovať, je to veľmi zaujímavé," priblížil Brxa.

Podľa organizátora sa stretávajú preto, aby pastiersky bič "nevyhynul". "Práve naopak, za tie roky je toho stále viac, ľudí to zaujíma. Do krvi sa vyplaví endorfín, je to pohybová aktivita veľmi zaujímavá aj pre súčasného človeka," zhodnotil.