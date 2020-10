Letná univerziáda bude a beží ďalej

Slávnostný otvárací ceremoniál sa bude konať v pondelok 5. októbra 2020 na univerzitnom námestí Žilinskej univerzity.

4. okt 2020 o 10:53

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) je univerzita, ktorá aj v neľahkom čase pod vplyvom opatrení dokáže zorganizovať prestížne podujatie vysokoškolského športu. Letná univerziáda (LU SR 2020) je udalosťou roka 2020. Od 5. októbra do 8. októbra 2020 ovládne priestor a čas LU SR 2020 v areáli UNIZA, v lesoparku, na ihriskách a športoviskách na pozadí jesennej scenérie, v ktorej hlavnú rolu zohrávajú súťažiaci športovci. Všetky vedľajšie role organizátorov, technikov, inžinierov, športových pedagógov a študentov dobrovoľníkov z UNIZA však zohrávajú významnú rolu tiež.

UNIZA bude už po štvrtýkrát usporiadateľom LU SR 2020. Univerzita usporiada 12 súťaží, ktoré sa budú konať v univerzitných alebo mimo univerzitných objektoch. Plávanie bude prebiehať v Mestskej krytej plavárni Žilina a futbal bude prebiehať na hlavnom futbalovom štadióne MŠK Žilina.

Lukostrelec Boris Baláž. (zdroj: Archív)

Na Letnej univerziáde v Žiline sa bude súťažiť v basketbale, volejbale , futbale, cyklistike, orientačnom behu, 3x3 basketbale, plážovom volejbale, tenise, silovom trojboji, plávaní, lukostreľbe a šachu.

Ako bude aktuálne pokračovať Letná univerziáda? V obmedzenom režime, úplne inak, ale s ešte väčším nasadením v prospech víťazného rozhodnutia uskutočniť športové súťaže, bez divákov a podľa aktuálne platných nariadení. Športové súťaže budú jednodňové, športovci môžu súťažiť len v jeden deň, počas ktorého získajú finálne hodnotenie a víťazi originálne medaily.

„Šport má v sebe disciplínu, a my veríme, že všetci účastníci univerziády budú dôslední v rešpektovaní aktuálnych nariadení a veria vo víťazstvo zdravého úsudku, kompromisu a zodpovedného prístupu aj v neľahkom období,“ povedal PaedDr. Róbert Janikovský, riaditeľ Ústavu telesnej výchovy (ÚTV UNIZA).

Atlét Patrik Kováčik. (zdroj: UNIZA)

Slávnostný otvárací ceremoniál sa bude konať 5. októbra 2020 na univerzitnom námestí Žilinskej univerzity v Žiline. Nové logo LU SR 2020, vlastná inštrumentálna hudba so zapálením univerziádneho ohňa presvedčia každého účastníka o vysokej úrovni celoslovenskej športovej akcie aj v náročnom čase a nevšedných podmienkach. Hneď po slávnostnom otvorení univerziády bude nasledovať súťaž v cyklistike MTB XCO, a to so štartom o 12:15 hod. na parkovisku pri univerzitnom námestí. Technicky náročný okruh meria 3 km a pretekári ho pôjdu 6-krát.

Športová súťaž v orientačnom behu sa bude konať nasledujúci deň so štartom na atletickej dráhe na Veľkom Diele, kde budú pretekári bežať podľa zobrazených stanovíšť v špeciálne pripravenej mape najkratšiu disciplínu – šprint. V oboch športových súťažiach, cyklistike a orientačnom behu, sú aj OPEN kategórie, na ktorých môžu štartovať mimo hlavnú súťaž aj športovci, ktorí nie sú vysokoškolákmi.

Organizačný tím UNIZA strávil mesiace prípravami na špičkové a vysoko profesionálne prevedenie všetkých športových súťaží. Súťažiaci športovci niekoľko mesiacov trénovali a chcú prísť, zažiť a súťažiť aj v súčasnosti.

Súťažiaci atléti pred štartom súťaží na LU SR 2020. (zdroj: Archív)

„Športové súťaže sú zdrojom veľkých emócii aj napätia a nepredvídateľnosti v súvislosti s aktuálnou spoločenskou situáciou. Aj napriek prísnym opatreniam verím, že športovci zažijú silný a energický zážitok, ktorý si budú vážiť ešte viac. Nič netrvá večne a určite sa dočkáme lepších časov. Univerzita je pripravená aj v tomto čase a na Letnej univerziáde zabezpečí dodržovanie všetkých opatrení,“ povedal prof. Ing. Jozef Jandačka, rektor UNIZA.

O výsledkoch v jednotlivých disciplínach sa dočítate na webovej stránke https://lusr2020.uniza.sk/, na ktorej čoskoro nájdete aj fotogalériu a videozáznamy z výnimočných a neopakovateľných športových disciplín.