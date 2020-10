Exfutsalisti MŠK Žilina sa postavili proti sebe, Ševčík čelil Ostrákovi

K zaujímavému stretu došlo v rámci tretieho kola najvyššej futsalovej súťaže v Českej republike, kam obaja hráči počas leta prestúpili.

1. okt 2020 o 14:43 Dominika Mariňáková

Futsalisti Dominik Ostrák (vpravo) a Matúš Ševčík sa v rámci českej futsalovej ligy ocitli na ihrisku zoči-voči. (Zdroj: Archív D.O.)

V rámci tretieho kola českej 1. FUTSAL ligy sa odohralo stretnutie nesmierne zaujímavé pre žilinského fanúšika. Ústí nad Labem hostilo Plzeň, za ktorú nastúpil Matúš Ševčík, rodák z Krásna nad Kysucou. Dres domácich zas v aktuálnej sezóne oblieka Žilinčan Dominik Ostrák. Z víťazstva v pomere 16:2 sa napokon radovali futsalisti Plzne.

Obaja spomínaní Slováci pritom ešte v minulej sezóne hrali spolu v jednom tíme, za MŠK Žilina Futsal. Oslovili sme ich s päticou rovnakých otázok a prinášame vám ich odpovede v netradičnom dvojrozhovore.

Aký to bol pocit, postaviť sa na ihrisku zoči-voči svojmu niekdajšiemu spoluhráčovi?

D. Ostrák: „Bol to zaujímavý pocit. Sme veľmi dobrí kamaráti a dva roky sme spolu obliekali dres Žiliny. Už na reprezentačnom zraze sme sa trochu podpichovali, ale to k tomu patrí. Samozrejme, na ihrisku ide kamarátstvo bokom, každý chce zo seba dostať maximum.“

M. Ševčík: „Pre mňa to nebolo nič zvláštne, pretože táto situácia sa mi stala už mnoho ráz. Samozrejme, sme kamaráti, ale na ihrisku si nič nedarujeme. Myslím, že tak to má byť.“

Stihli ste si vymeniť pred či po zápase zopár viet, prípadne zájsť na kávu alebo na večeru?

D. Ostrák: „Po zápase sme sa stihli porozprávať a prehodiť zopár viet. Na večeru či kávu veľmi nebol čas a ani opatrenia spojené s koronavírusom tomu veľmi nepomáhali. Rozprávali sme sa o tom, že by sme sa v najbližších týždňoch stretli. Verím, že bude priestor aj na kávu či večeru.“

M. Ševčík: „Áno, po zápase sme sa porozprávali, ako to funguje v našich kluboch, ako sa nám darí a podobne. Ostra (Dominika Ostráka, pozn. red.) je mi trošku ľúto. Nemajú takú kvalitu v tíme, a tak musia hrať o nižšie priečky. Žiaľ, kávu ani večeru sme nestihli, pretože sme sa s tímom ponáhľali naspäť do Plzne.“

Ako by ste zhodnotili samotný zápas, s akým pocitom ste z neho odchádzali?

D. Ostrák: „Zápas bol jasne v znamení Plzne. Podľa mňa je to najväčší ašpirant na titul a tak to aj vyzeralo na ihrisku. Po zápase som sa cítil dosť sklamaný, ale viem, že naše dôležité zápasy ešte len prídu a musíme v nich bodovať.“

M. Ševčík: „Zápas sme zvládli veľmi dobre, až na tie dva inkasované góly. Odchádzal som nadšený, keďže sa mi konečne podarilo skórovať. Škoda, že som nastúpil len na druhý polčas. Ale je to rozhodnutie trénera a ja to plne rešpektujem.“

Máte za sebou úvodné zápasy v drese nového klubu. Ako ste sa v nich udomácnili a ako sa vám zatiaľ pozdáva česká liga?

D. Ostrák: „Liga je úplne o inom, ako na Slovensku. Tempo je výrazne vyššie. Pre náš tím nebol žreb práve priateľský, v prvých troch kolách sme dostali veľmi silných súperov. Ústí je nováčik súťaže a chalani až teraz zisťujú, aké to je, hrať najvyššiu ligu. Verím, že sa týždeň po týždni zlepšovať a prídu dobré výsledky aj pre nás.“

M. Ševčík: „Nie je to úplne ideálne, stále si zvykám. Bude to chcieť ešte trochu času, aby som sa tu cítil ako doma, či už na palubovke, alebo mimo nej. Česká liga sa mi veľmi pozdáva. Oproti slovenskej je to enormný rozdiel. Dúfam, že dostanem na ihrisku dostatok priestoru, aby som sa mohol stále zlepšovať.“

Slovensko má momentálne uzavreté hranice s Českou republikou. Ako ste sa popasovali s týmto nariadením?

D. Ostrák: „Naposledy som bol doma, na Slovensku kvôli reprezentačnému zrazu. Vtedy opatrenia neboli také prísne. Teraz máme dosť nabitý program a sám neviem, kedy sa najbližšie dostanem domov. Ak budeme mať pár dní voľna, určite to budem chcieť využiť, ak to pôjde. Samozrejme, musím rešpektovať opatrenia a podľa nich sa zariadim.“

M. Ševčík: „Vníma som, že prípady stúpajú, takže som už bol viac-menej zmierený, že nastane takáto situácia. Neviem, ako to momentálne funguje, či by som sa mohol vrátiť domov. Tak skoro však neplánujem prísť na Slovensko, takže to zatiaľ neriešim.“