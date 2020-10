Kamión poškodil pri Belej tri autá, medzi nimi aj vozidlo policajnej Kobry

Pri dopravnej nehode sa zranila 33-ročná vodička.

1. okt 2020 o 11:23 Branislav Koscelník

ŽILINA. Tri osobné vozidlá ostali poškodené po nehode s kamiónom. Nehoda sa stala včera o 9.40 pri Belej na odbočke na obec Lysica. Podľa policajných informácií nehodu spôsobil 43-ročný vodič nákladného vozidla Man s návesom v smere od Terchovej na Žilinu.

„V dôsledku neprispôsobenia rýchlosti povahe a stavu vozovky dostal s vozidlom pri prejazde miernou ľavotočivou zákrutou šmyk, následkom ktorého prešiel s vozidlom do protismeru a následne mimo vozovku, kde prednou časťou narazil do ľavej bočnej časti vľavo mimo komunikáciu na odstavnej ploche zastaveného policajného vozidla Škoda Superb, následne nákladné vozidlo narazilo aj do prednej a ľavej bočnej časti vozidla VW Jetta jazdiaceho v smere od Žiliny vodičom (44) a následne ešte do ľavej bočnej časti vozidla VW Sharan vedeného v smere od Žiliny vodičkou (33), ktoré bolo pravou časťou pritlačené na oporný múr vedľa komunikácie vpravo v smere jeho jazdy,“ opísala priebeh nehody žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Pri dopravnej nehode sa zranila 33-ročná vodička. Dychové skúšky nepreukázali prítomnosť alkoholu v dychu vodičov.

Pri nehode zasahovali aj hasiči z Hasičskej stanice v Žiline a v Terchovej. Vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru a odstránili uniknutú naftu z komunikácie.

Pri dopravnej nehode došlo k poškodeniu vozidiel vo výške 15-tisíc eur.