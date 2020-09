Odborári požadujú zachovanie stravných lístkov

Petíciu Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov podpísalo viac ako 12 500 ľudí.

29. sep 2020 o 17:39

V súvislosti s návrhmi vlády sa už tretí týždeň konajú protestné pochody, ktoré organizuje Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. Po východnom a strednom Slovensku sa tento týždeň presunuli na západ krajiny.

Medzi legislatívne zámery s negatívnymi sociálnymi dopadmi na zamestnancov patrí aj zmrazenie príspevkov na stravovanie do konca roka 2021 a rovnako aj zachovanie stravných lístkov v ich súčasnej podobe.

Zamestnanci by mali mať po novom na výber medzi gastrolístkami a finančnou hotovosťou. Proti tomuto návrhu sa stavajú odborári, ale aj zamestnanci a zamestnávatelia, pre ktorých by išlo o zvýšenú, často neprehľadnú administratívu. Asociácia zamestnávateľských zväzov upozorňuje na situáciu, kedy by si časť zamestnancov vo firme vybrala na stravu hotovosť, časť stravné lístky, časť elektronickú kartu a niektorí dovoz jedla do kancelárie, čo by vo firmách spôsobovalo chaos.

(zdroj: Petra Nováková)

Medzi občianske aktivity súvisiace so zachovaním stravných lístkov v ich súčasnej podobe patrí aj petícia Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov, ktorú podpísalo viac ako 12 500 ľudí z celého Slovenska. Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny ju odovzdali v polovici septembra.

„Som presvedčený o potrebe prehodnotiť pripravované zmeny v Zákonníku, práve na základe obáv, ktoré vzbudzuje medzi pracujúcimi v regiónoch. Bol by som rád, keby sa aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky pozreli na naše argumenty. V súčasnosti sa totiž diskusia o pripravovanej zmene zúžila len na jednoduché vnímanie hotovosti a papierika,“ povedal iniciátor petície Ľubomír Sečkár. Obáva sa, že prípadná zmena by postihla predovšetkým nízkopríjmové skupiny zamestnancov.

KOZ SR podporili v jej aktivitách českí, poľskí a maďarskí odborári, ako aj Európska odborová konfederácia a Medzinárodná odborová konfederácia, ktorá zastupuje 207 miliónov zamestnancov v 163 krajinách. Tá v podpornom liste uviedla, že nastal čas na novú sociálnu dohodu medzi zamestnancami, vládou a podnikmi. Mala by obsahovať minimálny prah všeobecnej záruky práce pre všetkých zamestnancov, minimálnu mzdu a kolektívne vyjednávanie, rešpektovanie práv zamestnancov a ich odborov a skutočný sociálny dialóg.