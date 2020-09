Regionálny futbal: Kotešová vyhrala v Belej, Varín v Strečne

Zo štvrtoligových mužstiev z regiónu zvíťazila len Rosina.

29. sep 2020 o 11:22 Tomáš Hládek

III. liga Stred

TJ Baník Kalinovo – TJ Jednota Bánová 4:1 (1:0)

Góly: 29. a 66. (oba vlastné) Mráz, 52. Hudek, 64. Jass – 80. Kothaj. Rozhodoval Gregorec, 160 divákov. Bez kariet.

BÁNOVÁ: Kosa – Mráz, Ďurana, Bičan, Bechný, Jasenovský, Hundák, Bendík (74. Cisárik), Kothaj, Hrošovský, Šoška.

Mužstvo Bánovej si muselo dať minulý týždeň nútenú pauzu, a tak svoj anglický týždeň odštartovali zverenci dua Molnár-Šajnoha zápasom v Kalinove. Domáci museli už v piatej minúte striedať, keď sa im zranil Dobiáš. Pre Bánovú to bol smolný duel. Kalinovo poslal do vedenia hosťujúci Mráz, ktorý si zrazil loptu za Kosu. Po zmene strán udreli Hudek a Jass. O dve minúty po góle Jassa si druhý vlastenec v dueli strelil Mráz a skóre bolo už priepastných 4:0. Česť Bánovej zachránil v 80. minúte Kothaj. V stredu sa Bánová predstaví v Žarnovici a v nedeľu doma s Martinom.

Ostatné výsledky: MŠK Martin – Rimavská Sobota 4:0, Fiľakovo – Oravské Veselé 0:1, Liptovská Štiavnica – Liptovský Hrádok 3:1, Lučenec – Čadca 2:1, Krásno nad Kysucou – Kováčová 1:0, Žarnovica – Zvolen 5:1.

1. MŠK Martin 9 7 0 2 22:9 21

2. TJ Oravské Veselé 9 6 2 1 12:4 20

3. FK Rakytovce 8 6 1 1 19:6 19

4. MŠK Námestovo 7 5 2 0 17:3 17

5. Krásno nad Kysucou 9 4 3 2 18:17 15

6. FTC Fiľakovo 9 4 2 3 15:7 14

7. TJ Jednota Bánová 8 4 1 3 19:7 13

8. Rimavská Sobota 9 4 1 4 15:17 13

9. Liptovská Štiavnica 9 4 1 4 20:25 13

10. TJ Baník Kalinovo 9 3 3 3 12:11 12

11. Prameň Kováčová 9 3 2 4 13:9 11

12. MŠK Lučenec 9 3 2 4 15:22 11

13. MFK Žarnovica 9 2 2 5 11:23 8

14. Liptovský Hrádok 9 1 1 7 7:18 4

15. MFK Zvolen 9 1 1 7 8:27 4

16. FK Čadca 9 1 0 8 6:24 3

IV. liga Sever

OŠK Rosina – FK Žabokreky 2:1 (0:0)

Góly: 59. a 70. Slatinský – 86. Kračmer. Rozhodoval Butora, 100 divákov. ŽK: Jurčenko – Kračmer. ČK: 90. Jaroš.

ROSINA: Jurčenko – Hruboš, Mikula, Turský (39. Gajdoš E.), Jaroš, Kadik, Konštiak (80. Líška), Pudík (64. Šemik), Kroupa (60. Tabak), Slatinský, Gajdoš M. (58. Jaššo).

V Rosine to bolo od úvodu v réžii hernej prevahy domáceho mužstva. Svoj tlak však zverenci Tomáša Bolibrucha nedokázali pretaviť v gól. Ten prišiel až po zmene strán. Ján Slatinský krásnou strelou z hry prestrelil Vidláka. O desať minút pridal pohodu na domáce kopačky druhým gólom v zápase Slatinský. Následne pokračoval tlak Rosiny, ale z ojedinelého brejku udreli hostia zásluhou Kračmera. V závere ešte videl za oplácanie červenú kartu Jaroš, ale atak hosťujúceho hráča kartou rovnakej farby potrestaný nebol. Rosina podala dobrý výkon, ale stále je, podľa slov predstaviteľov domáceho mančaftu, čo zlepšovať.

TJ Belá-Dulice – FK Rajec 3:1 (1:0)

Góly: 7. (pen.) Kucej, 71. Vejdel, 90. (vl.) Sudor – 58. Farkaš. Rozhodoval Jančo, 100 divákov. ŽK: Mravec T., Murček – Farkaš, Drahno.

RAJEC: Fraštia – Sudor, Bujný, Drahno, Rybár, Mazák, Miko, Kiš (82. Paulini), Ďurian (53. Rybár), Farkaš, Mazák J. (85. Osika).

Súboj celkov z chvosta tabuľky sa začal lepšie pre celok z Turca, ktorý poslal z bieleho bodu do vedenia Tomáš Kucej. Rajcu sa podarilo vyrovnať po zmene strán, keď sa po štandardnej situácii presadil Farkaš. Domáci boli naďalej aktívni a ujali sa vedenia po trinástich minútach od vyrovnania, keď si hostia neustrážili Vejdela a ten poslal loptu za Fraštiu. V závere si ešte loptu zrazil do vlastnej brány Sudor, čím stanovil finálny výsledok na 3:1.

FK Slávia Staškov – OFK Teplička nad Váhom 2:1 (1:1)

Góly: 17. Gavlák (11 m), 85. Gavlák – 40. Blaščik (11 m), Rozhodoval: Tomáš Plavecký, 150 divákov, ŽK: 40. Olšovský, 88. Jašúrek – 4. Padala.

TEPLIČKA: Mučka – Bielik (34. Surma), S. Šipčiak, Ometák, Gajdošík, Oberta, R. Šipčiak (71. Jendruch), Padala, Blaščik, Dzirbík, Labuda.

Zápas sa hral na veľmi ťažkom teréne. Obe mužstvá sa snažili hrať dôrazne a agresívne. Lepšie vstúpili do zápasu hostia, ktorí boli pohyblivejší a kombinačnejší. Zhruba po pätnástich minútach hry začali preberať kontrolu nad dianím domáci, ktorí sa v 17. minúte dočkali vedúceho gólu. Ich kapitán Tomáš Gavlák premenil pokutový kop, ktorému predchádzal faul na Lysíka. Domáci sa aj po góle naďalej snažili a vytvárali si šance. O druhú penaltu ich ukrátil rozhodca, ktorý si nevšimol hru rukou hosťujúceho hráča v šestnástke Tepličky. Tej sa potom podarilo v závere prvého polčasu vyrovnať stav, keď kapitán Lukáš Blaščik premenil nariadenú jedenástku. Daroval im ju Olšovský, ktorý fauloval hosťujúceho hráča v šestnástke po ľahkej strate lopty Staškova v strede poľa a rýchlej prihrávke hráča Tepličky dopredu.

V druhom polčase sa hralo viac-menej medzi šestnástkami, aj keď domáci viac hrozili, napríklad po rohovom kope. Do výraznej príležitosti sa však ani jedno mužstvo nedostalo. Od 70. minúty Staškov zvýšil pohyb a agresivitu. Väčšia snaha strhnúť víťazstvo na svoju stranu sa mu vyplatila, keď v 85. minúte Gavlák prehodil brankára Mučku a zariadil triumf Staškova 2:1. Slávia získala dôležité tri body proti silnému súperovi, ktorý siahal minimálne na bod.

Ostatné výsledky: Diviaky – Makov 0:1, zápasy KNM – Tvrdošín a Stráňavy – Závažná Poruba boli odložené pre nespôsobilý terén, zápas Dolný Kubín – Bobrov bol zo zdravotných dôvodov preložený.

1. ŠK Tvrdošín 8 6 1 1 24:12 19

2. ŠK Javorník Makov 9 6 1 2 21:12 19

3. MFK Dolný Kubín 5 5 0 0 19:4 15

4. OŠK Baník Stráňavy 8 5 0 3 19:13 15

5. Teplička nad Váhom 8 4 2 2 16:11 14

6. Kysucké Nové Mesto 8 4 1 3 9:7 13

7. OŠK Rosina 8 4 1 3 14:15 13

8. FK Staškov 7 3 1 3 15:16 10

9. FK Slovan Žabokreky 8 2 2 4 10:12 8

10. TJ Belá – Dulice 9 2 2 5 14:27 8

11. ŠK Bobrov 8 2 1 5 10:9 7

12. ŠK Závažná Poruba 8 1 4 3 8:12 7

13. ŠK Dynamo Diviaky 8 2 1 5 10:16 7

14. FK Rajec 8 0 1 7 7:30 1

Článok pokračuje pod video reklamou

V. liga skupina A

ŠK Belá – OFK Kotešová 2:3 (0:1)

Góly: 47. Mintách, 61. Mihalčatin – 42. Tomanica, 72. Tabak, 90. Valášek. Rozhodoval Belko, 140 divákov. ŽK: Krška, Král – Kendy R., Valášek, Játy. ČK: 88. (po druhej ŽK) Král – 80. (po druhej ŽK) Kendy R.

BELÁ: Tichák – Skaličan, Mintách, Krška, Papala, Franek (71. Vrábel), Mihalčatin (74. Šavel), Žingora, Král, Kubík, Macho.

KOTEŠOVÁ: Polko – Daniš, Valášek, Budiský (62. Pavlík), Kendy P., Tomanica, Kendy R., Mozolík P., Stískala (64. Polóni), Játy (74. Krajči), Tabak.

Šláger kola sa hral v Belej, kde si celky museli poradiť aj s náročným terénom. Belú začínajú dobiehať dve veci, šírka kádra a nahustený program, čo bolo vidieť na výkone proti Kotešovej. Domácim chýbala iskra, šťava a z toho plynul zlý pohyb. Naopak, Kotešová zas potvrdzovala oprávnené postavenie v tabuľke. Hostia šli do vedenia v závere polčasu, keď Ticháka prekonal Tomanica. Po zmene strán sa domáci zmobilizovali a otočili priebeh duelu po zásahoch Mintácha a Mihalčatina. Matej Mozolík siahol po náhradníkoch z lavičky a tí priniesli oživenie, keď Kotešová začala dominovať na ihrisku. Po hrubej chybe v obrane vyrovnával Tabak. Slabým článkom zápasu bol hlavný arbiter, ktorý pískal zle. Zle na obe strany. Z toho plynula následná zbytočná nervozita a dve červené karty. Keď sa už zdalo, že sa body budú deliť, tak sa po rohovom kope presadil Valášek a rozjasal hostí. Kotešová zvíťazila v Belej zaslúžene o jeden gól.

FK Predmier – TJ Stará Bystrica 3:0 (1:0)

Góly: 32. a 48. Šebík, 47. Pobijak. Rozhodoval Chmúrny, 150 divákov. ŽK: Pobijak.

PREDMIER: Uríček – Martinka, Klus T., Bačík M., Rosa (58. Popelka), Pistovčák S. (71. Klus M.), Novisedlák, Pistovčák T. (51. Čička), Slobodník (64. Kmecík), Pobijak, Šebík (82. Hujo).

Ak chcel Predmier pomýšľať na to, aby udržal kontakt s čelom tabuľky, musel bezpodmienečne zvíťaziť a potvrdiť úlohu favorita v zápase proti Starej Bystrici. To sa domácim aj podarilo. Prvú svoju šancu sa im podarilo premeniť po vyše pol hodine hry zásluhou Šebíka. Chlieb sa lámal po zmene strán, keď domácim fantasticky vyšiel vstup do druhého dejstva. V rozmedzí dvoch minút sa presadili Pobijak a Šebík, čo rozhodlo o výsledku. Predmier sa teší z výhry 3:0.

ŠK Gbeľany – TJ Vysoká nad Kysucou 2:2 (1:2)

Góly: 45. Miček, 90. Hodoň – 7. Planeta, 27. Janita. Rozhodoval Náther, 100 divákov. ŽK: Nekoranec (VYSOKÁ).

GBEĽANY: Kasman – Hodoň, Miček, Jadroň J., Kabašta, Jadroň M., Guzel (63. Adamovský), Kováčik, Gašper, Halaji, Trizuliak (81. Novosad K.).

Gbeľany nastúpili do zápasu v oklieštenej zostave, keď v podstate postavili do duelu novozloženú obranu. Tomu museli prispôsobiť taktiku proti silnému súperovi, ktorým Vysoká je. Stretnutie bolo od úvodu v réžii hostí, ktorí sa strelecky presadili po hrubej chybe v obrane Gbelian už v siedmej minúte. Hostia mali ďalšie príležitosti, avšak ujala sa až tá v 27. minúte, keď Janita zvýšil. Do polčasu mal dve dobré šance Miček, jednu z nich premenil a dal kontaktný gól. V druhom polčase chceli domáci vyrovnať, čo hostia využívali na rýchle brejky. Gbeľany však držal nad vodou Kasman a konštrukcia brány. V samotnom závere si našiel dlhý výkop hlavu Hodoňa, ktorý vyrovnal na konečných 2:2.

FK Strečno – TJ Varín 3:4 (1:1)

Góly: 25. Melo, 59. Beháň M., 66. Beháň J. – 20. a 54. Repáň, 63. Horecký, 79. Lopušan. Rozhodoval Čordáš, 200 divákov. ŽK: Ondráš – Lopušan, Svorník, Ťažký.

STREČNO: Lajš – Kocian, Beháň P., Beháň M., Beháň J., Beháň R. (68. Tučník), Syrovatka, Štadani (22. Ondráš), Melo, Svrček, Trpiš.

VARÍN: Mičech – Lutišan, Sobol T. (63. Ťažký), Chebeň (46. Cvacho), Sobol O. (83. Hruška P.), Halama, Lopušan, Svorník, Repáň, Horecký, Hruška T.

Ako to už v Strečne zvykom býva, tak aj tento víkend to bola prestrelka. Tentoraz v derby cez Váh, s Varínom. Polčas sa niesol ešte v skromnom duchu, keď sa strelci na oboch stranách presadili len raz. Vrece s gólmi sa rozsypalo až v druhom dejstve. Na góly Repáňa a Horeckého ešte dokázali zareagovať presnými zásahmi Beháňovci. V 79. minúte však prekonal Lajša Lopušan a na jeho presné zakončenie už Strečno odpoveď nenašlo.

MFK Bytča – TJ Oščadnica 0:3 (0:2)

Góly: 2. a 33. Kučák, 88. Gavlák. Rozhodoval Herdel, 50 divákov. ŽK: Karafa – Kučák, Tomašec.

BYTČA: Porubčan – Pastorek, Hujo, Jánošík, Kostelný, Špánik, Schwarz (46. Kecík), Karafa, Baláž, Šamaj, Čikota (84. Gajdošík).

V Bytči to bol súboj celkov, ktorým sa v tejto sezóne nedarí. Domáci vyhrali len raz a hostia na premiérovú výhru čakali. Zápas posledných mužstiev tabuľky mal však výsledkovo jasný priebeh. Oščadnica dvakrát udrela v prvom polčase, čo rozhodilo domácich. Bytčania sa snažili vpredu niečo vymyslieť, ale aj napriek snahe sa im gól streliť nepodarilo. Výsledok ešte v závere spečatil Gavlák. Oščadnica sa teší z prvých bodov v sezóne.

TJ Višňové – TJ Skalité 2:2 (0:1)

Góly: 77. Sventek, 89. (pen.) Minarčik – 40. Mikula, 59. Kubica. Rozhodoval Diabelko, 50 divákov. ŽK: Došlík, Ševčík – Petrák.

VIŠŇOVÉ: Kováč – Majtán (72. Kucharčík), Minarčik, Šibík, Došlík, Pažický, Šarlay (62. Štefanica O.), Ševčík, Schmiester (62. Ondruš), Sventek, Tandara (65. Turský).

Vo Višňovom to bol aj súboj dvoch futsalových brankárov žilinských tímov. Kováč chytáva najvyššiu súťaž za Makroteam a Kavčák za rivala MŠK. Úvodných desať minút sa hralo na jednu bránu a Višňové si vypracovalo aj veľkú šance. Jednu z nich trestuhodne zahodil Schmiester, ktorý z piatich metrov netrafil odkrytú bránu. Potom sa hra viac vyrovnala, Višňové šance malo, ale nedokázalo ich premieňať. Prišiel logický trest, keď v 40. minúte Mikula prekonal Kováča.

Cez polčasovú prestávku nabádal domáci kormidelník svojich hráčov, aby viac upustili od kombinačnej hry, ktorá sa na ťažkom teréne veľmi ťažko realizovala. Višňové sa snažilo aj o vysoký pressing, avšak, opäť udreli hostia. Po chybe v obrane sa dostal k zakončeniu Kubica a Skalité viedlo o dva góly. Mužstvo spod Hoblíka vrhlo všetky sily do útoku. V 77. minúte sa v pokutovom území šikovne uvoľnil Sventek a strelou k žrdi nedal Kavčákovi šancu. O sedem minút mal vyrovnanie na kopačke striedajúci Ondráš, no tutovku nepremenil. V posledných minútach hry bol faulovaný Turský v šestnástke a nariadenú penaltu premenil kapitán Minarčik. Višňovému chýba strelec, na góly sa mimoriadne nadrelo aj dnes a len remizovalo.

Ostatný výsledok: Čierne – Turzovka 0:2.

1. FK Turzovka 9 8 0 1 26:8 24

2. OFK Kotešová 9 7 1 1 29:15 22

3. FK Predmier 9 7 0 2 20:11 21

4. Vysoká nad Kysucou 9 6 1 2 28:16 19

5. ŠK Belá 9 5 0 4 23:19 15

6. ŠK Čierne 9 5 0 4 20:17 15

7. TJ Višňové 9 4 1 4 17:14 13

8. TJ Stará Bystrica 9 4 1 4 15:21 13

9. TJ Fatran Varín 9 4 1 4 13:21 13

10. ŠK Gbeľany 9 3 3 3 21:14 12

11. FK Strečno 9 1 1 7 17:26 4

12. TJ Skalité 9 0 4 5 11:21 4

13. TJ Oščadnica 9 1 1 7 11:29 4

14. MFK Bytča 9 1 0 8 8:27 3