Policajti zachraňovali život vodiča po nehode na Veľkej okružnej

Vodičovi už nedokázali pomôcť.

29. sep 2020 o 8:37 Branislav Koscelník

ŽILINA. Zrejme infarkt vodiča bol príčinou pondelkovej nehody v Žiline blízko policajnej stanice. Na Veľkej okružnej narazil vodič BMW do odstaveného policajného vozidla.

Podľa informácii, ktoré zverejnila na sociálnej sieti služba Pomoc motoristom, svedkovia udalosti, medzi ktorými boli aj policajti, sa snažili pomôcť vodičovi. Ten v tej chvíli nebol pri vedomí.

„Spoločnými silami rozbili na vozidle okno, otvorili dvere a vytiahli z vozidla vodiča, ktorý nejavil známky života. Po vytiahnutí vodiča z vozidla začali okamžite príslušníci policajného zboru so záchranou života, zatiaľ čo ich kolegovia riadili dopravu. Po naozaj obrovskej niekoľkominútovej resuscitácií policajtov z OKP Žilina a KDI Žilina sa vodiča podarilo oživiť. Po krátkom čase sa na miesto udalosti dostavili žilinskí hasiči a posádka rýchlej lekárskej pomoci Žilina, ktorí si prevzali vodiča do svojej starostlivosti. Vodič opätovne strácal životné funkcie, no snaha hasičov a záchranárov pokračovala ešte niekoľko desiatok minút,“ opísali priebeh záchrany.



Napriek veľkému úsiliu záchranárov, ale aj civilistov sa vodiča nepodarilo zachrániť. Pri snahe o vyslobodenie vodiča jeden zo svedkov utrpel poranenie ruky.