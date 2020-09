KORONAVÍRUS: Zakázali športové a kultúrne podujatia i omše

Pre prevádzky verejného stravovania bude platiť otváracia doba od 6:00 do 22:00.

28. sep 2020 o 19:05 SITA

Hromadné podujatia budú na Slovensku od októbra zakázané. Výnimkou budú sobáše, pohreby, krsty, zasadnutia orgánov verejnej moci či podujatia, kde budú všetci negatívne otestovaní. Zakázať by sa tak mali športové, kultúrne či firemné podujatia, ale aj omše. Organizovanie rodinných osláv sa neodporúča. V pondelok o tom počas zasadnutia ústredného krízového štábu informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Ústredný krízový štáb opäť prijal opatrenia pre prevádzky verejného stravovania aj obchody. Ako uviedol predseda vlády Igor Matovič, sprísnené opatrenia budú platiť od 1. októbra. Všetky opatrenia majú platiť do odvolania, respektíve dovtedy, kým sa na Slovensku nezlomí krivka vývoja pozitívnych prípadov z rastúcej na klesajúcu.



Pre prevádzky verejného stravovania bude platiť otváracia doba od 6:00 do 22:00. V prípade rozvozu stravy a nápojov a predaja cez okienko je povolená otváracia doba nonstop. Premiér vyzval občanov, aby mali v prevádzkach verejného stravovania rúško z tváre dole iba počas jedenia a pitia. Otvorené budú môcť byť len prevádzky, kde budú zákazníci sedieť.



V prípade obchodov a obchodných domov bude obmedzený počet zákazníkov na prevádzku, a to 10 metrov štvorcových na zákazníka. Predseda vlády zároveň odporúča dodržiavať dvojmetrový odstup medzi zákazníkmi a zabezpečiť ho najmä v radoch pri pokladni.

Samozrejmosťou má byť takisto hygiena rúk pri vstupe. Zamestnanec obchodu a obchodného domu bude musieť pri vstupe kontrolovať dodržiavanie týchto opatrení. Pri obchodoch má byť zároveň limitovaný počet košíkov.