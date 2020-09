Odborári stupňujú tlak

24. sep 2020 o 17:50 Vladimír Tošovec

ŽILINA. Po Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici protestovali členovia Konfederácie odborových zväzov vo štvrtok v Žiline.

Dôvodom ich pochodov sú navrhované legislatívne opatrenia vlády. Vidia za nimi snahu o znižovanie mzdových a sociálnych štandardov zamestnancov. Podľa formulovaných návrhov odborári predpokladajú skôr negatívny zásah do postavenia a práv pracujúcich.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak navrhol a následne vláda v prvom čítaní schválila zmenu zákona o minimálnej mzde, zníženie príplatkov, minimálnych mzdových nárokov, 13. dôchodkov, v pláne je zavedenie zrušenia stropu dôchodkového veku či zmena zákona o tripartite.

Medzi ďalšie požiadavky odborárov patrí aj zachovanie súčasnej platnej legislatívny v oblasti stravovania zamestnancov. Po novom by zamestnanci mali mať možnosť vybrať si medzi stravnými lístkami a hotovosťou. Proti tomuto návrhu sa postavili odborári, zamestnanci, ale aj zamestnávatelia. Podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov (AZZ) SR to významne zvýši byrokraciu spojenú s personálnou agendou vo firmách.

„V prípade prijatia novely Zákonníka práce by sa totiž firmy museli nastaviť na štyri formy zabezpečenia príspevku na stravovanie pre svojich zamestnancov. V praxi si to vyžiada nielen úpravu účtovných softvérov, ale aj procesov vo firme,“ upozornil generálny sekretár AZZ Oto Nevický. V každej firme totiž podľa neho môže vzniknúť situácia, keď si časť zamestnancov vyberie hotovosť, časť platenie finančného príspevku na účet, časť papierové stravné lístky, časť elektronickú formu a niektorí zamestnanci dovoz teplého jedla do firmy.

„Vzhľadom na rozmanitú veľkosť zamestnávateľov a rozličné podmienky u nich, zákon ponecháva tieto otázky na zamestnávateľov a upravuje len minimálne pravidlá, pričom umožňuje, aby si pre tieto účely vydal vnútorný predpis,“ uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v dôvodovej správe k návrhu novely pracovného kódexu.

Okrem odborových a stavovských organizácií sa proti zmene poskytovania príspevku na stravovanie stavajú aj občania. Petíciu Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov s podpismi viac ako 12 500 ľudí z celého Slovenska odovzdali minulý týždeň jej iniciátori na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

„Som presvedčený o potrebe prehodnotiť pripravované zmeny v Zákonníku, práve na základe obáv, ktoré vzbudzuje medzi pracujúcimi v regiónoch. Bol by som rád, keby sa aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky pozreli na naše argumenty. V súčasnosti sa totiž diskusia o pripravovanej zmene totiž zúžila len na jednoduché vnímanie hotovosti a papierika,“ povedal iniciátor petície Ľubomír Sečkár. Obáva sa, že prípadná zmena by postihla predovšetkým nízko príjmové skupiny zamestnancov.

Cestou k zjednodušeniu a odbyrokratizovaniu systému stravného na Slovensku môže byť plošné ukončenie používania papierových stravných lístkov a ich nahradenie elektronickými kartami.