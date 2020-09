Mládežníci z Atletického oddielu Žilina získali tri cenné kovy

Okrem pódiových umiestnení potešili aj nové osobné rekordy mladých športovcov.

24. sep 2020 o 12:00 Roman Coma

Atletický oddiel Žilina (AO Žilina) mal na septembrových atletických majstrovstvách Slovenska do 23 rokov a na majstrovstvách Slovenska dorastu, ktoré sa konali v rovnakom termíne, osmičku svojich pretekárov. V kategórii do 32 rokov sa predstavili Michaela Comová, Emma Paulínyová a Kristína Timková. Medzi dorastencami súťažili Veronika Kuricová, Peťa Simová, Ivan Ondrejík, Lukáš Lörinc a vekom ešte starší žiak Michal Bačík, ktorý sa však dostal do výberu 32 najlepších dorastencov v behu na 600 m.

Vo vekovo vyššej kategórii získal AO Žilina tri cenné kovy. Dva vybojovala Michaela Comová, ktorá skončila druhá v skoku do diaľky a v trojskoku brala tretie miesto. Bronz získala aj Emma Paulínyová v behu na 800 m.

V dorasteneckej kategórii bola k zisku medaily najbližšie Veronika Kuricová, a to v skoku do výšky, no napokon skočila na piatom mieste. V skoku do diaľky obsadila desiatu priečku. Veľkú smolu mala v behu na 100 m prekážok, keď na druhej prekážke zakopla a beh nedokončila.

Potešili výkony a osobné rekordy Iva Ondrejíka v behu na 800 m, Lukáša Lörinca v behu na 100 m a už spomínaného staršieho žiaka Michala Bačíka, keď 100 m zabehol za rovných 12 sekúnd. Kristína Timková si takisto vylepšila svoj osobák v behu na 400 m.