Tréner Belej chcel trikrát odvolať zápas, napokon s hráčmi oslavoval postup

Medzi domácim tímom ŠK Belá a súperom z Popradu bol rozdiel troch líg.

16. sep 2020 o 18:11 Dominika Mariňáková

Pred rokom sa futbalisti Belej lúčili so pohárovou súťažou Slovnaft Cup v treťom kole. Na ich pôdu pricestovala fortunaligová Sereď, ktorá potvrdila rolu favorita a nadelila domácemu tímu desať kúskov.

Prešlo 12 mesiacov a Beľania sa ocitli v podobnej situácii. Takisto na domácom štadióne, takisto v treťom kole Slovenského pohára, takisto proti favoritovi. Tentoraz však bol medzi nimi a ich súperom rozdiel „len“ troch súťaží – čelili Popradu, ktorý figuruje v druhej lige.

Súvisiaci článok FOTO: Belá v pohárovom zápase zdolala druholigový Poprad Čítajte

Zverenci trénera Jána Holúbka si uvedomovali situáciu. Chceli si užiť pohárový duel, aspoň trošku potešiť divákov, ktorí obkolesili ihrisko. Prišlo ich vyše štyristo.

Na trávniku nepôsobili ustráchaným dojmom. Naopak. Poctivo plnili pokyny svojho trénera a postupne sa dostávali do šancí. Najmä útočníci Peter Mintách a Marek Ševčík boli pre defenzívu súpera poriadne nebezpeční. Gól sa im síce napokon streliť nepodarilo, no čo nevyšlo im, vyšlo inému. V 75. minúte poslal celok V. ligy skupiny A do štvrtého pohárového kola Martin Papala.

Gólovú radosť o pätnásť minút vystriedala postupová a rozradostený kormidelník domácich po záverečnom hvizde rozhodcu vybehol na ihrisko, tešiť sa so svojimi hráčmi.

„Sme šťastní. Chlapci podali fantastický výkon. Posledné tri dni sme mali také problémy, že som trikrát sedel pri počítači, mal otvorený systém ISSF a chcel odvolať zápas,“ prezradil Ján Holúbek predzápasové peripetie. „Dnes nám chýbalo päť hráčov. Nemali sme ani jedného stredného záložníka, museli sme to poprehadzovať. Ale chalani podali životné výkony, ohromne bojovali. Väčšinou sme sa bránili, súper bol silnejší na lopte. Iste, veď je to druholigový tím.“

Poprad ako Dolná Tižina