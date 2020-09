Regionálny futbal: Bánová nevyhrala už tri kolá, Belá sa víťazne naladila na pohár

Cez víkend boli na programe stretnutia 7. kola.

15. sep 2020 o 9:25 Tomáš Hládek

III. liga

TJ Jednota Bánová – FK Rakytovce 0:1 (0:0)

Gól: 86. Marchuk. Rozhodoval Burger, 300 divákov. ŽK: Bičan, Mráz – Sojka, Kohút.

BÁNOVÁ: Kosa – Mráz, Ďurana, Bičan (79. Šoška), Lazar, Horecký, Bechný (61. Hrošovský), Jasenovský, Hundák, Bendík, Kothaj.

Bánovej po výborne štarte do súťaže troška došiel pušný prach a navyše, do Bánovej pricestoval líder súťaže. Od úvodu sa hral v Žiline kvalitný futbal. Prvá šanca prišla zo strany hosťujúceho Greška, ktorý minul bránu. Odpovedal o tri minúty Hundák, ale tiež nemieril presne. V 35. minúte mal tutovke na kopačke Jasenovský, ale pri jeho šanci nechal vyniknúť brankára Rakytoviec. V závere polčasu mal ďalšiu šancu Hundák, avšak hroťák domácich nedokázal prestreliť brániaceho hráča. Po zmene strán mal opäť dobrú šancu Jasenovsky, mieril vedľa. Bánová doplatila na nevyužívanie šancí a trest prišiel štyri minúty pred koncom, keď strieľaný center striedajúceho Vaváka umiestnil v sklze sa Kosu Marchuk. Bánová nevyhrala už tri kolá.

Ostatné výsledky: Námestovo – Rimavská Sobota 4:1, Martin – Liptovský Hrádok 2:1, Kalinovo – Oravské Veselé 0:0, Fiľakovo – Čadca 3:1, Liptovská Štiavnica – Kováčová 0:4, Lučenec – Zvolen 2:0, Krásno nad Kysucou – Žarnovica 4:1.

1. Rakytovce 7 6 0 1 17:5 18

2. Martin 7 6 0 1 18:7 18

3. Námestovo 7 5 2 0 17:3 17

4. Fiľakovo 7 4 2 1 15:3 14

5. Or. Veselé 7 4 2 1 9:4 14

6. BÁNOVÁ 7 4 1 2 18:3 13

7. R. Sobota 7 4 1 2 15:9 13

8. K. n. Kysucou 7 3 2 2 16:16 11

9. L. Štiavnica 7 3 1 3 16:21 10

10. Kováčová 7 2 2 3 10:6 8

11. Lučenec 7 2 2 3 11:18 8

12. Kalinovo 7 1 3 3 4:10 6

13. Žarnovica 7 1 1 5 5:21 4

14. Zvolen 7 1 0 6 6:21 3

15. L. Hrádok 7 0 1 6 3:15 1

16. Čadca 7 0 0 7 2:21 0

IV. liga Sever

OŠK Baník Stráňavy – ŠK Javorník Makov 4:0 (3:0)

Góly: 4. Lajš, 9. a 27. Zajac, 82. Oberta. ŽK: Veselovský – Bajcár, Korček. Rozhodoval: Tapfer. 250 divákov.

STRÁŇAVY: Sága – Ivan, Janči M., Janči L., Veselovský, Bugala R., Ďuratný (84. Hreus), Lajš, Kubica (80. Oberta), Zajac, Bugala M. (77. Ondák).

Súvisiaci článok Oblastný futbal: Kollár a Baranovič štvorgólovými strelcami Čítajte

V rámci 7. kola štvrtej ligy zavítal na pôdu Stráňav líder súťaže z Makova. Domáci potrebovali po dvoch prehrách pretnúť negatívnu sériu, naopak, futbalisti Javorníka v tejto sezóne dosiaľ ešte neprehrali. Toto tvrdenie však po sobotňajšom zápase prestalo platiť. Tréner Ján Janči cez týždeň mentálne pripravoval svojich zverencov na hodový duel a po góloch Lajša, Obertu a dvoch presných zásahoch Zajaca sa Baník tešil z víťazstva. Hostia si na svoje konto pripísali prvú prehru.

FK Slávia Staškov – OŠK Rosina 3:1 (2:1)

Góly: 10. a 21. pk. Gavlák, 73. Lysík – 29. Slatinský, Rozhodoval: Milan Jančo, 100 divákov, ŽK: 5. Furdan, 50. Jašúrek, 76. Lysík – 21. Kadik.

ROSINA: Jurčenko – Gajdoš, Hruboš, Jaššo (46. Kroupa), Líška, Mikula, Turský, Slatinský (46. Konštiak), Jaroš, Kadik, Tabak (57. Pudík).

Staškov vstúpil do zápasu veľmi aktívne, čoho výsledkom bolo vedenie 2:0 už po dvadsiatich minútach hry. Gavlák otvoril skóre v desiatej minúte hlavou po centri a druhý gól pridal z pokutového kopu. Rosina znížila stav už po ôsmich minútach zásluhou Slatinského, ktorý prekonal Poništiaka peknou strelou z diaľky. Domáci mali ešte do polčasu tri či štyri vyložené šance, ktoré nepremenili. V druhom polčase prevládal medzišestnástkový futbal bez väčších šancí, až kým v 73. minúte Lysík po rýchlom protiútoku strelil tretí gól Staškova. Bol to zlomový bod zápasu. Hostia otvorili hru, čo umožnilo domácim vytvoriť si viacero sľubných šancí. Nedotiahli ich však do konca. Výsledok odzrkadľuje dianie na ihrisko. Rosina hrala snaživo, ale Staškov bol lepším mužstvom. Divákom ukázal viacero pekných akcií, ktoré sa však neskončili gólom.

ŠK Tvrdošín – FK Rajec 3:1 (2:1)

Góly: 25. a 39. Repka, 89. Ferenčík – 30. Kiš. Rozhodoval Števček, 100 divákov. ŽK: Drahno, Paulini, Hájek, Jeťko, Mazák J. ČK: 54. Bednár (TVRDOŠÍN).

RAJEC: Fraštia – Paulini, Hájek (85. Sudor), Bujný, Drahno, Rybár D., Dubeň (83. Ďurian), Mazák M. (77. Mazák J.), Miko, Kiš (57. Farkaš), Jeťko.

Rajec cestoval na horúcu pôdu na Oravu. Favoritom zápasu boj jednoznačne domáci ŠK, ktorý sa aj ujal vedenie v 25. minúte. Repka využil nepozornosť domácej obrany a rozvlnil sieť za Fraštiom. Výborná reakcia prišla zo strany hosťujúceho FK. Skúsený Tomáš Kiš, ktorý sa pred sezónou vrátil do Rajca, vyrovnal na 1:1. Do šatní sa však nešlo za vyrovnaného stavu, keďže sa opäť presadil Roman Repka. Po deviatich minútach druhého polčasu fauloval Bednár a hlavný rozhodca Števček siahol po karte farby červenej. Hostia tak mali výhodu dlhej presilovky. Rajec sa snažil o vyrovnanie, ale vo finálnej fáze hostia zlyhávali. Minútu pred koncom riadnej hracej doby pečatil víťazstvo oravského celku z brejku Ferenčík. Rajec ostáva na poslednom mieste.

Ostatné výsledky: Kysucké Nové Mesto – Bobrov 1:0, Belá-Dulice – Závažná Poruba 3:3, Diviaky – Žabokreky 1:0, zápas medzi Dolným Kubínom a Tepličkou nad Váhom bol odložený.

1. ŠK Javorník Makov 7 5 1 1 19:9 16

2. ŠK Tvrdošín 7 5 1 1 18:11 16

3. MFK Dolný Kubín 4 4 0 0 16:3 12

4. TEPLIČKA N. VÁHOM 6 3 2 1 11:7 11

5. Kysucké Nové Mesto 7 3 1 3 8:7 10

6. BANÍK STRÁŇAVY 6 3 0 3 15:12 9

7. ŠK Olympia Bobrov 7 2 1 4 11:7 7

8. FK Slovan Žabokrek y 5 2 1 2 4:3 7

9. ŠK Závažná Poruba 7 1 4 2 8:11 7

10. ŠK Dynamo Diviaky 6 2 1 3 8:11 7

11. OŠK ROSINA 6 2 1 3 6:14 7

12. FK Staškov 5 2 0 3 9:11 6

13. TJ Belá – Dulice 7 1 2 4 10:20 5

14. FK RAJEC 6 0 1 5 6:21 1

Článok pokračuje pod video reklamou

V. liga sk. A

TJ Višňové – FK Turzovka 0:3 (0:1)

Góly: 27. Rokyčák, 70. a 74. Šmahajčík R. Rozhodoval Dubovec, 250 divákov. ŽK: Minarčik, Šimun – Furdan.

VIŠŇOVÉ: Kováč – Majtán, Minarčik (83. Štefanica O.), Sventek, Došlík, Pažický, Šarlay, Ševčík, Schmiester (46. Kočiš), Šimun, Tandara (83. Kucharčík).

Višňové vstúpilo do zápasu proti Turzovke aktívne. Hneď do desiatej minúty mali tutovky na kopačkách Tandara a Šimun, ale svoje šance nepremenili. Pokračovala hra na jednu bránu, ale gól do siete Turzovky neprichádzal. Hostia udreli z prvej strely na bránu, keď sa presadil Rokyčák. Po zmene strán pokračoval nápor Višňového aj s novou posilou v zostave – Jurajom Ševčíkom, ktorý pod Hoblík zamieril z Makova. Višňové otvorilo hru a Turzovke vyšiel brejk. Ten zakončil Roland Šmahajčík, ktorý pridal o štyri minúty ďalší gól a stanovil výsledok v pomere 3:0 pre kysucký tím. Višňové dostalo lekciu z efektivity a nevyhralo už štyri kolá.

ŠK Belá – FK Strečno 3:1 (1:1)

Góly: 38. Švec, 57. Mintách, 80. Papala – 14. Ďanovský. Rozhodoval Diabelko, 150 divákov. ŽK: Mintách, Krška, Ševčík, Král – Syrovatka, Barošinec, Beháň P.

BELÁ: Zimen – Skaličan, Mintách, Laščiak, Špirka, Švec, Krška, Papala, Ševčík, Král, Franek (57. Mihalčatin).

STREČNO: Šmida – Kocian, Beháň P., Beháň M., Ďanovský (87. Sokolovský), Beháň J., Kán (83. Štadáni), Syrovatka (46. Taraba), Barošinec (77. Kormančík), Ondráš (55. Mazák), Svrček.

V sobotnom stretnutí privítala Belá Strečno. Belá mala od úvodu množstvo príležitostí, ktoré však domáci nepremieňali. Udreli hostia z ojedinelého brejku, z ktorého sa presadil Ďanovský. Belej sa však z tlaku podarilo vyrovnať už v prvej polovici stretnutia, keď sa presadil Švec. Po zmene strán pokračovala aktívna hra domácich, ktorí pokračovali aj v zahadzovaní šancí. Dve z nich sa však ujali, keď sa presadili Mintách a Papala. Víťazstvo domácich je zaslúžené. Belá sa tak dobre naladila na pohárový zápas proti Popradu, ktorý odohrá na domácom trávniku v utorok.

MFK Bytča – TJ Vysoká nad Kysucou 2:3 (1:3)

Góly: 36. a 55. (pen.) Karafa – 14. Planeta, 24. Janita, 28. Červenec. Rozhodoval Mensár, 90 divákov. ŽK: Hujo, Sirej – Papajčík, Pavlica M., Krajči.

BYTČA: Porubčan – Pastorek, Hujo, Jánošík, Kostelný, Špánik, Sirej, Čebek (76. Schwarz), Gajdošík (46. Kecík), Karafa, Čikota (64. Sakala).

Favorit súťaže vstúpil do stretnutia v Bytči výborne. Hostia hrali aktívne, domáci úvod nezvládli a po pol hodine viedla Vysoká o tri góly. Hostia sa však uspokojili a prišlo zníženie z kopačky Karafu.

Po zmene strán dal na rozdiel jedného gólu Karafa z penalty. Oba celky už však svoje ďalšie šance nepremenili a Vysoká zvíťazila o jeden gól.

Prečítajte si tiež: Kotešovú ťahá za postupom kanonier Tabak Čítajte

ŠK Gbeľany – OFK Kotešová 2:2 (0:0)

Góly: 61. Hodoň, 85. Jadroň – 46. Polóni, 48. Tomanica. Rozhodoval Matula, 200 divákov. ŽK: Gašper – Mozolík P.

GBEĽANY: Kasman – Hodoň, Šupej, Miček, Kabašta, Gašper, Jadroň (27. Kováčik), Novosad F. (89. Guzel), Mravec, Jadroň, Sabo (74. Trizuliak).

KOTEŠOVÁ: Lejtrich – Valášek, Kendy P., Budiský, Tomanica, Polóni, Mozolík P. (70. Játy), Kendy R., Stískala, Tabak, Krajči (82. Ciesarik).

Prvý polčas zápasu medzi Gbeľanmi a Kotešovou síce góly nepriniesol, ale diváci videli atraktívny, ofenzívny futbal, keď sa hra prelievala z jednej strany na druhú. Góly prišli po zmene strán. Gbeľany prespali úvod druhého dejstva o po troch minútach prehrávali 0:2. Inkasované góly však domácich nezlomili a tí zatlačili súpera. Odmenou im boli góly Hodoňa a Jadroňa. Ofenzívny duel už ďalšie góly nepriniesol, a tak sa v Gbeľanoch body zaslúžene delili.

FK Predmier – TJ Varín 4:0 (2:0)

Góly: 7. a 59. Šebík, 42. Novisedlák, 66. Čička. Rozhodoval Farsky, 150 divákov. Bez kariet.

PREDMIER: Uríček – Popelka (46. Rosa), Klus T., Martinka, Husár, Pistovčák S. (62. Čička), Novisedlák, Pistovčák T., Slobodník (17. Kmecík), Pobijak M. (69. Daniš), Šebík (80. Hujo).

V Predmieri vedeli, že ich nečaká ľahký súper, pretože Varín v tejto sezóne zatiaľ dokazuje svoju kvalitu. Predmieru sa podarilo streliť rýchly gól zásluhou Šebíka. Domáci sa uspokojili a hral sa vyrovnaný zápas.

Pohodu na kopačky domácich dal pred polčasom Novisedlák.

Po zmene strán pokračoval vyrovnaný futbal. V 59. minúte sa však presadil Šebík a to zlomilo odpor domácich. Predmier už kontroloval ďalší priebeh, presadil sa ešte striedajúci Čička a domáci FK sa raduje z víťazstva o štyri góly.

Ostatné výsledky: Oščadnica – Skalité 2:2, Čierne – Stará Bystrica 2:2.

1. Vysoká nad Kysucou 7 6 0 1 24:11 18

2. FK Tatran Turzovka 7 6 0 1 20:7 18

3. FK Predmier 7 6 0 1 17:10 18

4. OFK Kotešová 7 5 1 1 25:13 16

5. ŠK Čierne 7 4 0 3 17:13 12

6. ŠK Belá 7 4 0 3 19:16 12

7. ŠK Gbeľany 7 3 2 2 19:10 11

8. Stará Bystrica 7 3 1 3 13:18 10

9. TJ Fatran Varín 7 3 1 3 9:16 10

10. TJ Višňové 7 3 0 4 12:12 9

11. FK Strečno 7 1 0 6 12:20 3

12. MFK Bytča 7 1 0 6 7:20 3

13. TJ Slovan Skalité 7 0 2 5 7:17 2

14. TJ Oščadnica 7 0 1 6 8:26 1