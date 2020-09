Zmeny v cestovaní: Platba za kilometer, prestupné lístky a výhodnejšie s dopravnou kartou

Žilinský samosprávny kraj zavádza v prímestskej autobusovej doprave kilometrickú tarifnú sadzbu.

14. sep 2020 o 14:12 SITA

ŽILINA Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ako prvý kraj na Slovensku zavádza kilometrickú tarifnú sadzbu v prímestskej autobusovej doprave. Na tlačovom brífingu o tom informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Popri zmene tarify z pásmovej na kilometrickú plánuje ŽSK zaviesť aj prestupné cestovné lístky, ktoré doteraz v autobusovej doprave absentovali. Všetky zmeny by

mali vstúpiť do platnosti 1. októbra.



"Hlavným dôvodom zmeny tarify je systém integrovanej dopravy, ktorý by sme chceli zaviesť v budúcom roku. Niektorým cestujúcim sa cestovné zvýši, výrazne klesne cestovné cestujúcim na dlhšie vzdialenosti po 25. kilometri," uviedla Jurinová.

Nový tarifný systém je podľa nej spravodlivejší a cestujúci zaplatia len za kilometre, ktoré skutočne precestujú. Pri cestovnom platenom v hotovosti sa k základnej sadzbe 60 centov pripočíta 5 centov za každý tarifný kilometer.



Zmena tarify prináša aj vyššie zľavy pre cestovné platené dopravnou kartou. ŽSK aktuálne poskytuje v prípade jednosmerného obyčajného cestovného zľavu v priemernej výške necelých 12 percent, kým niektoré kraje majú až takmer 35-percentnú zľavu pri platbe dopravnou kartou.

"Platba dopravnou kartou bude výhodnejšia ako doteraz. Budeme sa snažiť motivovať cestujúcich k tomu, aby si ju zadovážili, keďže cestovné lístky zakúpené prostredníctvom nich bude lacnejšie o viac ako 20 percent," doplnila Jurinová.



Od 1. októbra ŽSK zavedie pre majiteľov dopravných kariet aj prestupné cestovné lístky, ktoré doteraz v prímestskej autobusovej doprave absentovali, a cestujúci si pri prestupe na iný autobusový spoj musel kúpiť ďalší cestovný lístok.

V praxi to bude znamenať, že cestujúci zaplatí pri prestupe do 30 minút od príchodu do výstupnej zastávky iba pohyblivú sadzbu ceny cestovného lístka za prejdený tarifný kilometer, ale základnú sadzbu cestovného lístka už v prestupnom spoji nezaplatí.