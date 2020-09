Kristína Sihelská: Divadlo má moc liečiť a pomáhať

Rozhovor s herečkou zo zákulisia Mestského divadla Žilina.

12. sep 2020 o 6:10 Zuzana Palenčíková

Kristína Sihelská sa narodila v roku 1982. Absolvovala herectvo na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Členkou umeleckého súboru Mestského divadla Žilina je od roku 2008. Spolupracovala s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici a Divadlom Pôtoň. V súčasnosti vedie divadelnú skupinu Théaterapia, s ktorou robí Playback theatre - improvizačné divadlo s prvkami storytellingu a psychodrámy, realizuje sebarozvojové workshopy a zážitkové semináre Liečenie divadlom.

Keď sa povie divadlo, čo prvé ti napadne?

- Zážitok, mágia, transformácia, zrkadlenie.

Vieš si predstaviť svoj život bez divadla?

- Dosť ťažko. Určite by v mojom živote esencia divadla vždy zostala, aj keby som ho nerobila profesionálne. Je to láska. Je to spôsob vyjadrenia. Je to úžasný prostriedok osobného rastu.

Aké žánre v divadle preferuješ?

- Nemám obľúbený žáner. Pre mňa sú podstatné sebareflektívne a hlboké myšlienky, transcendentné témy, divadlo, ktoré otvára nové obzory. Žáner nie je taký dôležitý ako obsah. Žáner je formou a je jedno, či je to komédia, dráma alebo muzikál. Ide tu vždy o spracovanie a o to, čo inscenácia prináša. Aké otázky, aké inšpirácie, aké témy.

Pôsobíš v tzv. „kamennom“ divadle, máš skúsenosti z nezávislých divadelných projektov a vedieš aj vlastnú divadelnú skupinu, ktorá sa zaoberá divadlom ako umeleckou terapiou. Každá táto oblasť ti poskytuje iné naplnenie. Kde sa cítiš najkomfortnejšie?

- Tam, kde sa môžem naplno vyjadriť. Kde môžem posúvať svoje hranice, hľadať nové cesty. Je v podstate jedno, či sa to deje v kamennom divadle alebo v nezávislom projekte. Pre mňa je podstatný prístup, osobný vklad do inscenácie, projektu. Samozrejme, že sú inscenácie, ktoré ma chytia hneď od začiatku, či už je to dobrý text alebo podľa mňa úžasná téma, ako napríklad naša inscenácia Opití. A niektoré sú „povinnou jazdou“. Ale práve takéto povinné jazdy ma učia veľkej pokore a beriem ich vždy ako výzvu pre sebarozvoj a príležitosť dozvedieť sa o sebe čosi viac. Vždy mám na čom pracovať. Takže najkomfortnejšie sa cítim v príležitosti učiť sa a objavovať nové možnosti. Práve preto robím aj divadlo ako umeleckú terapiu. Je to škola na celý život.

Keby si mohla použiť len tri adjektíva, aké by si vybrala pre Mestské divadlo Žilina?

- Odvážne, dynamické, mladé.

Pamätáš si na svoju prvú inscenáciu v Mestskom divadle?

- Goldoniho Sluha dvoch pánov v réžii Rastislava Balleka. Hrala som tam Smeraldínu, mladú, neskúsenú a zvedavú dievčinu, slúžku, ktorá sa zaľúbi do hlavného hrdinu Trufaldina /hral ho Boris Zachar/. Pre mňa to bolo krásne skúšobné obdobie, pri ktorom som si zamilovala žilinské divadlo a jeho atmosféru a vlastne aj celú Žilinu. Odvtedy som tu a cítim sa tu doma.

Aké postavy, ktoré si tu stvárnila, boli pre teba najväčšou výzvou?

- Magda v Treťom veku, Matka v Beate, Judita v Modrofúzovi, Elfriede v Zimnej ceste, Daniela v Prachoch a Laura v Neznášam ťa! - v našej najnovšej inscenácii. V týchto postavách som sa naučila najviac nielen o sebe, ale aj o práci, ktorú robím – o hereckej premene:). Práca na každej z týchto postáv ma priviedla k momentu, kedy som vstúpila do neznáma. Keď som prekročila známe, komfortné a mohla tak rozšíriť svoje možnosti. Za takéto momenty som veľmi vďačná, pretože sú veľmi inšpiratívne a tvorivé. A posúvajú ma nielen herecky, ale aj v osobnom živote. Pretože si uvedomujem, ako divadlo nádherne zrkadlí život. Objavenie „slabého miesta“ alebo presvedčenia o sebe a následná práca s tým je vlastne takým „sebaliečením“. Divadlo je mojou terapiou.

Dramaturgia Mestského divadla Žilina pod umeleckým vedením Eduarda Kudláča je zameraná sa súčasné texty. Hrať v takýchto tituloch nie je jednoduché. Aký máš vzťah k súčasnej dráme, čím ťa oslovuje?

- Súčasná dráma reflektuje dobu, ktorú žijeme a jej témy. Páči sa mi, že je aktuálna a že hovorí súčasným jazykom. Dramaturgia nášho divadla vďaka Edovi takáto je. Som vďačná, že môžem byť súčasťou tohto tímu. Zahrať si v kamennom divadle také kúsky ako Neznesiteľne dlhé objatia, Ilúzie, Bezzubatá alebo Deň, kedy som ja už viac nebol ja, sú pre herca veľkou výzvou a obohatením. Nie je jednoduché postaviť sa na javisko a nájsť tú správnu mieru odstupu, nadhľadu a odosobnenia a zároveň uchopiť postavu tak, aby bola pre diváka živá, uveriteľná. Nehovoriac o tom, že texty, ktoré si Edo vyberá, sú hlboké, majú niekoľko vrstiev a spôsobov, akým sa dajú interpretovať. Ak má herec rád veľké výzvy, tak je tu správne.

Aké sú tvoje najobľúbenejšie inscenácie v súčasnom repertoári Mestského divadla?

- Jednoznačne Prachy! Vďaka tomu, čo sme zažili v skúšobnom období, ktoré sa nieslo vo veľmi tvorivej a pohodovej atmosfére. Všetci ju radi hráme. A tiež naša nová inscenácia Neznášam ťa!, pri ktorej je veľká sranda nielen na javisku, ale aj v zákulisí.

Myslíš si, že divadlo ako inštitúcia by mohlo pre divákov ponúkať oveľa viac? Aké miesto majú podľa teba diskusie, rôzne tvorivé dielne, ateliéry či zážitkové semináre v profesionálnom divadle? Ako môžu prehĺbiť vzťah s divákmi?

- Myslím si, že divadlo má obrovský potenciál ponúknuť divákovi okrem inscenácií oveľa viac. Divadlo vnímam ako miesto, kde sa rodia nové idey. Miesto, ktoré otvára obzory, inšpiruje, vyzýva ku kritickému mysleniu. Je to miesto, kde je možné hovoriť o čomkoľvek. Máme v rukách úžasný nástroj, ktorý treba využiť. Divadlo reflektuje súčasnosť a jej potreby. Ja vnímam v súčasnosti potrebu ľudí ísť do svojho vnútra. Akoby vonkajší svet nebol dostatočne naplňujúci. Myslím si, že je to kvôli nerovnováhe v našej západnej kultúre, ktorá je orientovaná na výkon a hmotný blahobyt. Akoby sme stratili zmysel, prečo to všetko robíme. Spojenie s koreňmi, múdrosťou a duchovným rozmerom, na ktoré sme zabudli. Verím, že človek potrebuje nájsť vnútornú rovnováhu medzi vonkajším a vnútorným svetom a naučiť sa ich prepájať. Divadlo je miesto, ktoré toto môže ponúknuť. Tvorivé dielne, ateliéry, zážitkové semináre sú ideálnymi prostriedkami pre sebarozvoj, vytváranie nových vzťahov a väzieb. Pre podporu nových projektov a myšlienok a pre transformáciu. Napríklad aj v podobe diskusií na témy, ktoré sú v mainstreame „príliš atlernatívne“. Divadlo bolo a dúfam, že vždy aj bude miesto, kde sa stretávajú ľudia, ktorí menia tento svet. Divadlo má provokovať, hľadať nové vízie a nové cesty. Myslím si, že divák, ktorý zažije v divadle „niečo iné“, čo obohatí jeho život, sa bude veľmi rád do divadla vracať.

Sama si začala viesť divadelnú skupinu, ktorá sa venuje improvizačnému divadlu, kde rozprávanie príbehov má aj terapeutické účinky. Môžeš nám o Playback divadle, ktoré robíte, povedať viac?

- Playback theatre založili v roku 1975 Jonathan Fox a Jo Salas v Spojených štátoch a dnes je známe po celom svete. Je formou improvizovaného divadla s prvkami storytellingu, ktoré má základy v Morenovej psychodráme. Ide o jedinečný koncept, v ktorom sa divák stáva súčasťou predstavenia, pretože príbehy, ktoré sa hrajú – improvizujú, prinášajú diváci. Konduktor, ktorý je mostom medzi divákmi a hercami /a tiež hudobníkom/, vytvára bezpečný priestor, v ktorom sa rozpráva s divákmi. Je to kľúčová osoba v Playback divadle, ktorá ladí celú atmosféru večera, udáva temporytmus a tiež ovplyvňuje jeho náladu a hĺbku príbehov. Herci po vypočutí príbehu potom s hudobníkom improvizujú. Playback divadlo má daný koncept a špecifické formy. Práve tieto formy umožňujú z osobného príbehu jedného človeka urobiť príbeh, ktorý sa týka nás všetkých. Každý si v ňom nájde niečo blízke, niečo, čo sa ho týka. Vidieť nielen svoj príbeh z odstupu častokrát prináša divákovi hlboké uvedomenie, novú perspektívu, uvoľnenie napätia, niekedy až katarziu. Playback divadlo okrem umeleckého zážitku ponúka zúčastneným pocit spolupatričnosti vďaka dôvernej atmosfére vzájomného zdieľania, ktorá pri predstavení vzniká.

Prečo si sa začala venovať aj takémuto typu divadla?

- Pretože som si uvedomila, že divadlo má moc liečiť a pomáhať. Keď to funguje na mňa, chcela som vedieť, či to môže fungovať aj na ostatných. V zážitkových seminároch a workshopoch Liečenie divadlom, ktoré som vytvorila, som sa presvedčila, že to funguje. A tiež som chcela robiť divadlo, ktoré prináša témy, ktoré otvárajú nové obzory a zároveň pomáha hercom na ich ceste sebapoznania. Preto som začala pred štyrmi rokmi robiť autorské predstavenia. Z tém, ktoré herci prinášali, vzniklo predstavenie. Herci počas skúšok prechádzali procesom hľadania a sebapoznania, dalo by sa povedať takou svojou terapiou. V konečnom výsledku sa z ich osobného príbehu stal univerzálny, ktorý mal moc inšpirovať divákov v ich vlastnom hľadaní a sebarozvoji. Po troch autorských predstaveniach sa vyformovala silná skupina ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať. A vtedy som pocítila, že je čas, aby som skúsila s nimi robiť Playback divadlo. Niečo viac ako klasické predstavenie, aj keď inšpiratívne. Niečo, čo prináša nové možnosti aj na javisku, aj v osobnom živote.

V súčasnosti nám život napĺňajú sociálne siete, streamovacie služby postupne nahrádzajú klasickú televíziu. To všetko z pohodlia domova. Živé umenie to však nenahradí. Aký je tvoj odkaz ľuďom, prečo by mali prísť do divadla?

- Divadlo je živé. To, čo sa tam odohráva, je zakaždým iné, jedinečné. Všetci zúčastnení tvoria ten prítomný okamih. Prepojenie, súznenie, zdieľanie zážitku. A toto obrazovka nedokáže nikdy nahradiť. Našťastie. Tak príďte do divadla!