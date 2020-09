Šport a štúdium na Žilinskej univerzite prináša študentom väčšiu produktivitu, výkon a hlavne radosť

Viacerí zo študentov Žilinskej univerzity sú už dnes i úspešnými športovcami.

10. sep 2020 o 16:21

Na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) nielen úspešne študujú, ale hlavne žijú v súlade so sebou samým a so svojim vlastným presvedčením, že zladiť štúdium a excelovať v športe sa dá. Mentálne aj fyzicky pracujú neustále, je to pre nich prirodzený pohyb a cesta vpred. Štúdium a šport im prinášajú nielen naplnenie a radosť, ale aj úspech a zážitok, ktorý chcú zažiť aj na Letnej univerziáde LU SR 2020. Niekoľko študentov - športovcov UNIZA sa zviditeľnilo už dávno, na majstrovstvách Slovenska alebo na Letnej olympiáde (OH 2016 ) Rio de Janeiro.

Súvisiaci článok Atletické súťaže odštartovali Letnú univerziádu SR 2020 Čítajte

Jeden z vynikajúcich atlétov a úspešných bežcov športových pretekov je Dalibor Jakal z Fakulty riadenia a informatiky (FRI) UNIZA. Jeho cesta odvážneho a vytrvalého bojovníka na atletickej dráhe bola vyvrcholením na LU SR 2020, keď sa prepracoval z desiateho miesta celkom vpred a dokázal uspieť aj v nepriazni počasia na stupni víťazov. Umiestnil sa na druhom mieste v behu na 5000 m. Za najväčší úspech považuje skutočnosť, že na LU SR 2020 dosiahol svoj osobný rekord, zažil jedinečnú skúsenosť a príležitosť reprezentovať UNIZA. K športu ho priviedol otec, ktorý ho podporuje celú jeho športovú kariéru. Predtým hrával aktívne futbal, kvôli zraneniam však prešiel na beh. „Športové zázemie na UNIZA je perfektné, aj keď ideálne by bolo vymeniť škvaru na atletickej dráhe za tartan. Môj najbližší cieľ je zlepšiť si osobný čas a na budúcej univerziáde vyhrať,“ hovorí Dalibor Jakal. Je lepší študent, keď je lepší športovec? Určite áno, naplnenie v športe ho vedie k lepším výkonom v štúdiu, jeho myseľ je po fyzickom zaťažení kompletne zregenerovaná.

Dalibor Jakal (vľavo) získal na LUSR 2020 striebornú medailu. (zdroj: Archív LUSR 2020)

Na LU SR reprezentoval UNIZA aj študent Strojníckej fakulty (SjF), mladý ambiciózny a budúci talent, Patrik Kováčik. Ako bývalý triatlonista vstúpil do atletiky len pred pár mesiacmi. Má rád výzvy a súťaže, nová skúsenosť na LU SR 2020 mu nastavila ďalšiu perspektívu ako na sebe pracovať, v čom sa zlepšovať a zdolávať prekážky. Jeho túžbou je byť členom atletického klubu na UNIZA a komunity športovcov - atlétov zároveň. Pri výbere štúdia prihliadal aj na športové zázemie univerzity. Široký výber dostupných športov na UNIZA, 50 m dlhý bazén v meste Žilina a veľa ďalších možností ho presvedčili.

Richard Rožánek, v minulom roku najlepší strelec druhej najvyššej slovenskej basketbalovej súťaže a majiteľ množstva medailí z majstrovstiev Slovenska v mládežníckych kategóriách, je študentom Fakulty bezpečnostného inžinierstva (FBI) UNIZA.

Článok pokračuje pod video reklamou

Narodil sa do basketbalovej rodiny a to určilo akému športu sa venuje bezvýhradne a najviac. Basketbal považuje za ťažký šport, pretože je rýchly, dynamický a rovnako potrebné je rýchle rozhodovanie, čo je občas zložité. Páči sa mu, že je to kolektívny šport a vlastnosti, ktoré sú potrebné pri basketbale sú potrebné aj pri štúdiu. UNIZA si vybral aj kvôli športovým možnostiam popri štúdiu a pomohlo by mu, keby mal ako úspešný a reprezentatívny športovec mierne ústupky v štúdiu. Dokončenie štúdia je prvoradé, UNIZA bude reprezentovať aj na Letnej univerziáde. „Dúfam, že sa mi podarí úspechy v športe zladiť s úspešným dokončením školy,“ dodáva na záver R. Rožánek.

Richard Rožánek vyrastal v basketbalovej rodine. To udalo jeho športovej ceste jasný smer. (zdroj: Archív R.R.)

Boris Baláž, víťaz zimnej univerziády vo Zvolene a jeden z najmladších účastníkov OH v Rio de Janeiro v roku 2016 je študentom Strojníckej fakulty (SjF) UNIZA. Má za sebou niekoľko významných účastí na európskych hrách (v Baku v roku 2015 -33. miesto, Mládežnícke olympijské hry Nanjing v roku 2014 - 17.miesto MS vo Wuxi 2013 - 9.miesto), je viacnásobným majstrom Slovenska v juniorských a mužských kategóriách a bude súťažiť na LU SR 2020. Boris Baláž však nie je len vynikajúci talentovaný lukostrelec, ale hlavne mladý človek, ktorý sa rád vzdeláva a žije v komunite priateľov a spolužiakov. Pol roka po nástupe na UNIZA prestal s vrcholovým športom, pokračoval v ňom už ako tréner a rozhodca. Kedysi denne trénoval päť hodín, dnes si čas rozložil medzi šport, štúdium a priateľov. Na UNIZA pôsobí v badmintonovom klube, kde dosahuje pravidelné umiestnenia. Trénovať časom individuálne a sám, pozorovať svoj výkon, znova ho prehrávať, analyzovať videozáznamy, vylepšovať techniku, spoznávať vlastné limity a prekračovať ich boli obohacujúcou skúsenosťou, ale sú už minulosťou. Žiť v prítomnosti, mať čas na študentský život, športové aj nešportové ciele sú jeho aktuálnou výzvou. „Zvedavosť je najlepší učiteľ, keď sa pýtate trénerov a odborníkov, skúšate metódou pokus-omyl, nachádzate riešenia, potom môžete trénovať aj sám,“ hovorí B. Baláž.

Na UNIZA je veľmi spokojný, vyjadril nadšenie, keď tu vznikol aj lukostrelecký krúžok. Šport považuje za duševnú hygienu, bez ktorej si nevie predstaviť bežný život, zvládnutie náročných situácií, skúškového obdobia a podobne.

V čom sú študenti UNIZA unikátny? Sú flexibilní a vytrvalí, vedia ako veľmi je dôležitá technika a odbornosť v živote športovca, ale aj inžiniera, ako ich vlastné nastavenie cieľov a sebapoznanie motivuje k lepším výkonom. Zažili úspechy a chcú ich zažívať znova, zdokonaľovať sa a zažiť viac. Zažiť univerzitný život, komunitu študentov, nové možnosti a príležitosti v štúdiu, ale aj na ihrisku alebo v telocvični je to, prečo sa sami rozhodli, aby uspeli.