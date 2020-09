Ján Rzeszoto: Musíme vybudovať vzťah občana k svojmu okoliu

V apríli založila skupina nadšencov Žilinský skrášľovací spolok.

Známi sú predovšetkým z Frambora, kde sa snažia nepísanú skládku premeniť na mestský park. A darí sa im výborne. Svoje aktivity však plánujú rozšíriť aj do celej Žiliny. Ako hovoria, ľudia dnes pociťujú nedostatok zelene, no potrebujú väčšiu podporu zo strany samosprávy.

Čo vás viedlo k tomu, že ste založili občianske združenie?

- Potrebovali sme sa posunúť trošku ďalej. Radi by sme sa uchádzali o granty, ktoré sú poskytované väčšinou občianskym združeniam. Na Frambore sme doteraz pôsobili ako neformálne zoskupenie ľudí. Okrem Frambora sme mali aj ďalšie aktivity, čistenie sídliska a podobne. Postupne sme sa rozrastali. Teraz nastal čas trošku sa inštitucionalizovať.

Plánujete aj rozšíriť okruh činností?

- Chceli by sme našu pôsobnosť rozšíriť na celé mesto Žilina, nielen na Frambor. Aj keď ten bude stále našou prioritou.

Prečo práve Frambor?

- Je to obrovská plocha v časti mesta, kde široko-ďaleko nie je žiadna zeleň v takejto rozlohe. Je to pre nás veľká výzva, pretože donedávna tento priestor fungoval ako obrovská skládka rôznorodého odpadu. Ľudia mali pocit, že sa tam môže vyvážať odpad bez povšimnutia a bez strachu, že za toto počínanie bude dáka sankcia. Chceli by sme toto miesto premeniť na mestský park v širšom okolí mesta s množstvom zelene a priezračných jazierok.

Akom sa vám darí?

- Darí sa nám v rámci našich možností dobre. Stále nám pribúdajú sympatizanti a podporovatelia. Odozva verejnosti je veľmi pozitívna, čo nás motivuje k tomu, aby sme pokračovali naďalej v našom snažení.

Aký by mal byť výsledok vášho snaženia?

- Oslovili sme architekta Dušana Mellnera aby nám spravil návrhy, vízie ako by toto územie mohlo vyzerať. Úlohu zadal študentom Slovenskej technickej univerzity a práve oni predstavili svoje práce vo forme vízii. Tie je možné vidieť v Krajskej knižnici v Žiline. Keďže toto územie je plné pitnej vody, radi by sme opäť na tomto mieste vybudovali jazerá kde by boli ryby. V minulosti sa na tomto mieste nachádzali aj rybníky. Chovali sa tam ryby, ktoré sa potom v meste predávali. To všetko po výstavbe estakády zaniklo. V miestach kde dnes sú priemyselné objekty boli močariská a veľmi úrodná pôda. Preto v minulosti sa tu pestovala zelenina. Voda, ktorá tu vyviera, je z tektonického zlomu a je teplá. Vo februári v okolí potoka môžete vidieť už zelenú trávu.

Momentálne to vyzerá ako?

- V súčasnosti je to boj s majiteľmi pozemkov, aby sa o svoj majetok starali. Je tam veľmi veľa subjektov, čo vlastnia pôdu, či už súkromných majiteľov, alebo štátnych firiem. Komunikácia je niekedy zložitá. Žiadali sme, napríklad, Slovenskú správu ciest, o odstránenie nelegálne zbúraného domu bývalého autoservisu. Nedostali sme žiadnu odpoveď. Boli sme preto nútení požiadať Slovenskú inšpekciu životného prostredia, aby začali v tejto veci šetrenie. Okrem zbúraného domu sú tam aj nelegálne uskladnené kopy zeminy, tie tam skládkuje SSC. V skutočnosti táto zem je odpad z čistenia ciest prvej triedy. V území je tiež priestor kde parkujú kamióny na nespevnených plochách pod mostami. Práve v tomto priestore vyviera Framborský potok s pitnou vodou. SIŽP konštatoval pochybenia a vyzvala SSC, aby nedostatky odstránila. Jediné, čo sa dodnes stalo je, že bola odvezená stavebná suť zo zbúraného domu. Ostatné podnety sa zatiaľ neriešia. Naďalej však budeme trvať na tom, aby sa vyriešili aj zostavujúce problémy.

Ľudia sa pridávajú. Svedčí to o tom, že ľudia v Žiline dnes pociťujú nedostatok zelene?

- Ja si myslím, že veľmi. Vychádzam z názorov ľudí, ktorých tam stretávam. Ak by som sa mal sústrediť na územie Frambora, tak od chvíle, ako sme očistili koryto potoka, odstránili ruinu domu a urobili prvé parkové úpravy, tak tam stretávame obyvateľov z okolia. Z ulíc Hollého, Tichá, Rázusová, Murgašova, Bratislavská, Na šefranici, kde je nedostatok zelene a mnoho spevnených betónových plôch. Ľudia tam chodia so psíkmi, chodia behať, bicyklovať sa. Videli sme tam už aj lukostrelcov. Mnohí nám hovoria, že ešte v nedávnej minulosti by si tam netrúfali ísť. Táto časť boli pre nich NO-GO zónou. Mnohí z nich mali veľmi zlé skúsenosti s asociálmi a početnou skupinou neprispôsobivých občanov.