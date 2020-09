V závere septembra sa bude bojovať o tituly v Rajeckých Tepliciach

Cyklomaratón bude dejiskom finále Slovenského pohára.

9. sep 2020 o 20:43 Tomáš Hládek

MTB maratón v Rajeckých Tepliciach sa pravidelne uskutočňoval pred letom. Tento rok sa však podujatie premiérovo presunulo na jeseň. Kvôli koronavírusu to však nebolo. Organizátori pripravujú podujatie v režime ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, avšak, nevylučujú ani možnosť zrušenia. Všetko záleží od toho, akým smerom sa bude uberať situácia s nakazenými a obmedzeniami vlády.

„Z technických dôvodov sme podujatie presunuli na september, čo sa javilo ako dobré rozhodnutie. Ani v tejto chvíli však nevieme, ako sa vyvinie situácia. Robíme všetky prípravy tak, ako keby sa mal maratón uskutočniť v tom počte 500-700 pretekárov, ktorých očakávame. Žiadne zmeny neriešime. V prípade, že sa to zruší, tak, bohužiaľ, je to rozhodnutie, ktoré budeme musieť akceptovať,“ hovorí šéf Bikepointu a riaditeľ pretekov Luboš Dupkala.

Minulý rok zavítalo do Rajeckých Teplíc meno, ktoré vyhráva preteky po celej Európe. Tomáš Višňovský zvíťazil na najdlhšej trati, ktorá nechýba v itinerári ani tento rok.

„Ako v minulom roku, tak aj tento rok máme pripravené tri trate. 18,5 kilometrová, ktorá je určená pre rodiny s deťmi alebo pre tých, ktorí si chcú vyskúšať, ako chutí maratón. Máme 50-tku, čo je polmaratónska trať a na tejto trati býva najväčší počet účastníkov. Najdlhšou je 80-kilometrová, ktorú absolvujú pretekári, ktorí už majú bohaté skúsenosti,“ opisuje Dupkala.

Podujatie je tradične zaradené do Škoda bike open Tour. Tým, že sa tento rok uskutoční na jeseň, tak kúpeľné mestečko bude hostiť finále tejto série. Okrem toho sa v Tepliciach budú rozdávať medaily v Slovenskom pohári.

„Sme zaradení do Škoda bike open tour a aj do finále Slovenského cyklistického pohára. Čiže tieto dve súťaže vyvrcholia u nás. Očakávame teda účasť najlepších slovenských pretekárov. Taktiež budú pripravené stánky vystavovateľov bicyklov, športového oblečenia a nebude chýbať ani detská zóna. Súčasťou podujatia bude aj koncert skupiny Koma so speváčkou Michaelou Martikánovou,“ prezrádza riaditeľ pretekov.

Tento rok padlo za obeť vírusu aj veľa športových podujatí. Štvrtý ročník MTB maratónu v Rajeckých Tepliciach sa uskutoční 26. 09. 2020 a je ideálnou možnosťou na napravenie si chuti do cyklistiky a športu.

„Množstvo ľudí má aj obavy sa zúčastniť sa podujatí, avšak, cyklistika sa robí v exteriéri. Ponúkame pekné trate v prostredí Lučanskej Malej Fatry, ktoré si treba prísť určite vyskúšať. Pokiaľ si chce niekto spríjemniť sobotu, veľmi radi ho v Rajeckých Tepliciach privítame,“ zakončil Luboš Dupkala.