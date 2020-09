Pribudlo 161 nových prípadov ochorenia, v Žiline sedem

V nemocniciach je s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň hospitalizovaných 131 ľudí.

9. sep 2020 o 10:15 TASR

V utorok pribudlo na Slovensku 161 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19, pričom sa urobilo 5309 testov. Vyliečilo sa ďalších 34 pacientov, celkovo sa z ochorenia zotavilo 2947 ľudí. Informuje o tom Ministerstvo zdravotníctva na svojej webovej stránke.

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Bratislava (44), Tvrdošín (17), Prešov (9), Nitra (8), Stará Ľubovňa (7), Žilina (7), Malacky (5), Michalovce (5), Senec (5), Trenčín (5), Komárno (4), Pezinok (4), Trnava (4), Galanta (3), Košice (3), Nové Zámky (3), Prievidza (3), Snina (3), Dunajská Streda (2), Poprad (2), Šaľa (2), Banská Bystrica (1), Brezno (1), Detva (1), Gelnica (1), Hlohovec (1), Ilava (1), Liptovský Mikuláš (1), Lučenec (1), Nové Mesto nad Váhom (1), Partizánske (1), Považská Bystrica (1), Rimavská Sobota (1), Sabinov (1), Skalica (1), Sobrance (1) a Svidník (1), Je medzi nimi 78 žien a 83 mužov, sú vo veku od 2 do 89 rokov.

V nemocniciach je s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň hospitalizovaných 131 ľudí, z nich potvrdené ochorenie má 98 pacientov. Na JIS je 17 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 7 pacientov.

Celkový počet pozitívne testovaných ľudí v našej krajine doteraz je 4888, počet ukončených laboratórnych testov dosiahol počet 365 945. Počet potvrdených úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 zostáva 37. Počet aktívnych prípadov na Slovensku je aktuálne 1904.

V nitrianskej nemocnici zomrelo 16-ročné dievča, u ktorého potvrdili nový

koronavírus. Skonštatoval to pred stredajším rokovaním vlády minister zdravotníctva Marek Krajčí. Išlo podľa neho o dievča, ktoré malo aj závažnú základnú diagnózu a mala aj vysoký stupeň obezity. To je v prípade koronavírusu podľa ministra vysoký rizikový faktor u pacienta s COVID-19.



Prípad potvrdila aj samotná nemocnica. "Môžeme potvrdiť, že sme počas víkendu prijali na Kliniku detí a dorastu polymorbídnu pacientku so závažnými chronickými ochoreniami, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19 a následné

preložená na Infekčnú kliniku, kde zomrela. Presnú príčinu úmrtia bude možné určiť až po pitve zosnulej," informovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice v Nitre Tatiana Kubinec.



Ako ďalej uviedol Marek Krajčí, situácia na Slovensku zhoršuje. "Urobíme maximum preto, aby sme tú druhú vlnu čo najlepšie zvládli a aby sme mali čo najmenej hospitalizovaných a čo najmenej mŕtvych," informoval

minister zdravotníctva. Predpokladá, že so stúpajúcim počtom pozitívne nakazených bude stúpať aj počet testovaných. Zároveň doplnil, že kapacity sú zatiaľ uspokojivé. "Negatívom je, že s rastom počtu nakazených sa zvyšujú aj

počty ľudí v nemocniciach," dodal Krajčí.