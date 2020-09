Regionálny hygienik: Najťažšie je ľuďom oznámiť, že zostávajú v karanténe

Riaditeľ RÚVZ v Žiline Martin Kapasný v rozhovore o epidemiologickej situácii v žilinskom regióne.

8. sep 2020 o 17:37 Branislav Koscelník

Riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline Martin Kapasný hovorí o epidemiologickej situácii v žilinskom regióne.

Ako by ste charakterizovali aktuálnu epidemiologickú situáciu v okresoch Žilina a Bytča?

-Situácia v týchto dvoch okresoch sa nevymyká slovenskému priemeru a je lepšia, ako v najzaťaženejších lokalitách ako Bratislava so svojou koncentráciou obyvateľov a ich migráciou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mali sme lokálne ohniská v okresoch Trenčín, Bánovce, problematická situácia bola na prelome júna a júla v Čadci v súvislosti s nákazou, ktorú si priniesli baníci z moravskosliezskych baní.

V súčasnosti je problematicky okres Michalovce. Ako riziko vnímam športové kolektívy, kde sa nákaza ľahko šíri najmä v šatni.

Keď hodnotíme dnešnú situáciu s tým, čo bolo v prvej fáze do konca apríla, ako sme na tom?

Ťažko sa to hodnotí. Je to na podobnej úrovni. Ťažko povedať, či ak aj máme päť prípadov za deň, či je to vysoké číslo. Na to, že okresy Žilina s Bytčou majú okolo 200-tisíc obyvateľov, to nie je veľa.

Po určitom vzostupe, ktorý bol predminulý piatok, v sobotu a v nedeľu, došlo k poklesu. Komunitné šírenie v tomto regióne stále nie je. Tie čísla nie sú také, ktoré by oprávňovali regionálneho hygienika k prijímaniu zásadných opatrení na úrovni regiónu. Každý deň sa učíme.