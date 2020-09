Škôlku na Suvorovovej rozšíria, prestavba vyjde na milión eur

Nadstavbou MŠ Suvorovova na sídlisku Hliny vytvoria 42 nových miest pre škôlkarov.

8. sep 2020 o 9:53 SITA

ŽILINA. Spolu 42 nových miest pre škôlkarov vznikne rekonštrukciou Materskej školy (MŠ) na Suvorovovej ulici v Žiline, na ktorú mestská samospráva získala nenávratný príspevok eurofondov.

Podľa zverejnených údajov vo Vestníku verejného obstarávania sa o rekonštrukciu MŠ postará žilinská firma Ferosta a spol., s. r. o. Radnica jej za vykonané práce zaplatí približne jeden milión eur vrátane DPH.

Prečítajte si tiež Regionálny futbal: V okresnom štvrtoligovom derby uspela Teplička Čítajte

Kapacitu MŠ Suvorovova na sídlisku Hliny rozšíria nadstavbou, čím sa vytvoria dve nové triedy. Projekt počíta aj s opravou pavlačí pred existujúcimi triedami, kde je dlažba v zlom technickom stave.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súčasťou stavebných prác je zateplenie obvodového plášťa budovy a strešnej konštrukcie, výmena okien a rekonštrukcia elektroinštalácie. To všetko prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budovy.



Žilinskej samospráve sa podarilo vo verejnom obstarávaní ušetriť viac ako 235-tisíc eur. Pôvodne odhadovaná hodnota zákazky bola 1 245 209 eur. Vo verejnej súťaži, do ktorej sa zapojilo 14 firiem, klesla celková hodnota zákazky na 1 010 005 eur. Víťazná firma sa podpisom zmluvy zaviazala odovzdať kompletné dielo do 15 mesiacov.