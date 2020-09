Regionálny futbal: Kotešová stúpa v tabuľke, Bánová prvýkrát prehrala

Gbeľany sa vysokým víťazstvom nad Strečnom naladili na pohárový zápas so Sereďou.

1. sep 2020 o 13:07 Tomáš Hládek

III. liga

TJ Jednota Bánová – TJ Tatran Oravské Veselé 0:1 (0:1)

Gól: 27. Jurky. Rozhodovali Batiz – Považan, Mosor, 345 divákov. ŽK: Bechný, Horecký – Hoti, Feriančik.

BÁNOVÁ: Kosa – Mráz, Ďurana, Bičan, Lazar, Horecký (C), Bechný (82. Kincl), Hrošovský (62. Kothaj), Šoška (64. Bendík), Hundák, Jasenovský.

V šlágri kola privítala Bánová Oravské Veselé a od úvodu sme boli svedkami stretnutia, ktoré malo vysokú kvalitu. Hralo sa bez väčších šancí na oboch stranách v úvode, ale s vysokým nasadením. V 18. minúte podnikla Jednota typickú akciu, keď kolmica našla za obranou Jasenovského, ktorého vychytal Feriančik. Krídelníka Bánovej však výborne bránil Žilák a okrem tejto šance toho veľa neukázal v prvom dejstve. V 27. minúte rozohrával rohový kop Žilák, lopta sa dostala na nohu Jurkyho a ten zblízka nedal Kosovi šancu. Do šatní sa tak šlo za stavu 0:1.

Hneď po zmene strán zahrával spoza pokutového územia štandardku Mráz, no jeho pokus vychytal Feriančik. Bánová sa trápila v útoku, keď hostia postavili kompaktný obranný blok, vysoko napádali a chodili do rýchlych brejkov. Hru Bánovej rozpohybovali až striedajúci Kothaj s Bendíkom na ľavej strane. Po 75. minúte sa stopér Mráz presunul do útoku a po dvoch minútach mal rozhodnutie na svojej kopačke Ratica, ale Kosa jeho nájazd vychytal. Domáci vrhli všetky sily do útoku, ale vyrovnať sa im nepodarilo. Naopak, mohli dvakrát inkasovať, ale Burzík a Jurky svoje samostatné úniky od polovice ihriska gólovo nezavŕšili. Bánová prvýkrát v lige inkasovala aj prehrala.

Ostatné výsledky: Rimavská Sobota – Rakytovce 1:2, Námestovo – Liptovský Hrádok 2:0, Martin – Kováčová 2:1, Kalinovo – Čadca 2:0, Fiľakovo – Zvolen 4:0, Liptovská Štiavnica – Žarnovica 3:1, Lučenec – Krásno nad Kysucou 2:2.

1. Námestovo 5 4 1 0 13:2 13

2. BÁNOVÁ 5 4 0 1 17:1 12

3. Rakytovce 5 4 0 1 15:4 12

4. Martin 5 4 0 1 15:6 12

5. R. Sobota 5 4 0 1 13:4 12

6. Or. Veselé 5 4 0 1 9:4 12

7. Fiľakovo 5 3 1 1 12:2 10

8. K. n. Kysucou 5 2 2 1 11:13 8

9. L. Štiavnica 5 2 1 2 13:16 7

10. Kováčová 5 1 1 3 6:6 4

11. Kalinovo 5 1 1 3 4:10 4

12. Lučenec 5 1 1 3 7:16 4

13. Zvolen 5 1 0 4 5:16 3

14. Žarnovica 5 1 0 4 2:15 3

15. L. Hrádok 5 0 0 5 2:13 0

16. Čadca 5 0 0 5 1:17 0

IV. liga

MŠK Kysucké Nové Mesto – OFK Teplička nad Váhom 0:1 (0:1)

Góly: 4. Blaščik, Rozhodoval: Milan Jančo, 300 divákov, ŽK: 57. Štefunda, 63. Chupáň, 75. Ceniga – 49. Oberta, 65. Labuda, 80. Blaščik.

TEPLIČKA NAD VÁHOM: Ďuríček – Bielik, S. Šipčiak, Ometák, Gajdošík (55. Surma), Oberta, R. Šipčiak, Padala, Blaščik, Labuda, Dzirbík (65. Jendruch).