Ženy sa často boja hovoriť o diskriminácii na pracovisku

O rovnosti príležitosti na trhu práce hovorili hostia v živej diskusii.

31. aug 2020 o 14:13 Michal Filek

Slovensko je konzervatívna krajina, v ktorej veľká časť populácie trvá na rodových stereotypoch. Medzi ne patrí napríklad názor, že muž by mal nosiť domov peniaze a žena sa má starať o domácnosť. Mnoho žien to však považuje za diskriminačné. Preto stále častejšie počúvame o rovnosti príležitostí na pracovnom trhu.

„Rovnosť príležitostí je o tom, aby muži a ženy mali rovnaký prístup k práci, aby mali rovnaké podmienky, za ktorých pracujú a aby mali aj rovnakú mzdu. Európska únia sa snaží, aby rovnosť príležitostí bola zachovaná. Slovensko, bohužiaľ, patrí medzi 8 krajín, ktoré boli upozornené, že by sme mali pridať v tom, akým spôsobom to uchopiť a pomôcť ženám dostať sa k rovnakým príležitostiam, ako majú muži,“ hovorí Tatiana Brnová, riaditeľka/terapeutka Občianskeho združenia Žena v tiesni.

EÚ je v tejto veci aktívna a robí viaceré aktivity. Rovnosť príležitostí, či rodová rovnosť je dôležitá téma aj podľa Marcely Krajčovej, manažérky ľudských zdrojov spoločnosti Philip Morris Slovakia, ktorá je na Slovensku pozitívnym príkladom v jej uplatňovaní. „U nás majú ženy a muži rovnaké príležitosti, podmienky a za rovnakú prácu dostávajú aj rovnaký plat,“ prisviedča Krajčová.

Nie každý zamestnávateľ však patrí k tak osvieteným, ako je FMS. „Slovensko je krajina, ktorá vychádza z rodových stereotypov, aj čo sa týka práce. Veľkú úlohu robí aj to, že ženy sú matkami a ich práca je orientovaná na túto činnosť. Podľa štatistík až 80% slovenských žien vykonáva po práci doma ďalšiu prácu. Len 20% slovenských mužov participuje na domácich prácach a pomáha žene. O to viac je žena vyčerpaná a o to menej môže pracovať na svojom kariérnom raste, má menej energie a menej možností,“ opisuje Brnová.

Zo štatistík vyplýva, že z hľadiska uplatnenia sa na trhu sú najviac diskriminované práve ženy, ktoré sa nachádzajú v produktívnom veku, a to najmä tie, ktoré majú deti, alebo ženy, ktoré deti nemalú, ale sú vo veku okolo 30 – 35 rokov, kedy zamestnávateľ podvedome ráta s tým, že pôjdu na materskú dovolenku. A týka sa to aj mužov a žien po päťdesiatke.

„Nie je to správny prístup, lebo ženy sa môžu rozhodnúť nemať deti, alebo mať deti neskôr. Pre zamestnávateľa je výhodnejšie mať kvalitného zamestnanca, napríklad aj ženu, ktorá možno o pár rokov pôjde na materskú dovolenku, ale urobí väčší kus práce, ako mladší, či starší zamestnanci. Týka sa to aj žien a mužov staršieho veku, nad 50 rokov. Samozrejme, firmy si v praxi často vyberajú zamestnancov, ktorí sú z dlhodobého hľadiska pre nich perspektívnejší. Osobne si myslím, že spoločnosti sa môžu ochudobňovať o zmes názorov a skúseností a rozhodovacích zručnosti,“ hovorí Krajčová.

Podľa manažérky ľudských zdrojov sa ženy často už na pohovore stretávajú s otázkou, či majú deti a ako to s nimi zvládajú. Pritom je to nemiestna otázka, ktorá ženy diskriminuje a tie sú nútené už dopredu hľadať na ňu odpovede.

S diskrimináciou na pracovisku sa na Slovensku stretáva veľa žien. Len málo z nich je však ochotných na to zamestnávateľa upozorniť. „Ženám bráni bojovať o svoje práva najmä strach o zamestnanie. Často sú to samoživiteľky, a hrozí im upadnutie do chudobu. Mnoho žien má nižšie vzdelanie oproti mužom. Ak aj majú rovnaké vzdelanie, v realite dostávajú nižšie pozície ako muži a sú rady, že vôbec prácu majú. Len málo žien bojuje za svoje práva, povie si svoj názor a firma je ochotná to zmeniť. Niektoré firmy sa chcú zlepšovať na báze personalistky a firma potom naozaj lepšie funguje. Sú merateľné ukazovatele, ktoré hovoria o tom, že keď firma pracuje na tom, aby boli jej zamestnanci šťastní, tak dosahuje väčší zisk a potrebuje na to menej času,“ doplnila Brnová.

Aj na Slovensku sú však aj osvietené firmy, ktoré dobrou praxou poukazujú na to, že rovnosť príležitostí mužov a žien nemusí byť nereálna. Jednou z nich je práve Philip Morris Slovakia. Ako to dosiahli?

„Sme súčasťou medzinárodného korporátu, ktorý zastáva určité princípy a hodnoty. Jednou z nich je aj trvalá udržateľnosť a rodová rovnosť. Pred niekoľkými rokmi sme prešli auditom, či naozaj máme rovnaký prístup k mužom a ženám a rozhodli sme sa podstúpiť certifikačným proces. Prešli sme previerkou procesov, platov, rovnosti príležitostí, odmeňovania, benefitov, vzdelávaniu. Odhalil nám aj niektoré nedostatky, ktoré sme odstránili. Získali sme certifikát, ktorý je dnes pre nás aj spoločenským záväzkom, že budeme šíriť osvetu, aby aj iné spoločnosti prešli podobným auditom,“ uzatvorila Marcela Krajčová.