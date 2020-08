Hory sú plné, horskí záchranári sa nezastavia

Najkurióznejšia bola záchrana piatich jazdcov s koňmi.

31. aug 2020 o 8:06 Branislav Koscelník

Už takmer 50-krát vyrážali horskí záchranári z Malej Fatry počas tejto turistickej sezóny do hôr pomáhať najmä turistom, ktorí sa dostali počas výletu v kopcoch blízko Žiliny do problémov. Obmedzenia pri cestovaní do zahraničia spôsobili, že slovenské hory sú plné a citeľný nárast práce pociťujú aj profesionálni horskí záchranári.

Riaditeľ oblastného strediska Horskej záchrannej služby Malá Fatra Juraj Ondruš odhaduje, že na malofatranských chodníkoch je dvojnásobne viac turistov, ako po minulé roky. Úrazovosť v horskej oblasti tak rastie úmerne počtu návštevníkov.

„Prevažne sú to poranenia nôh, kolapsové stavy spojené so zdravotným stavom turistov a poranenia po pádoch v exponovanom teréne. Najkurióznejšia asi bola záchrana piatich jazdcov s koňmi, ktorí uviazli v skalnom teréne v Starej doline pod Kraviarskym,“ vracia sa k prípadom z tohtoročnej letnej turistickej sezóny šéf horských záchranárov z Malej Fatry.

Podotkol, že počasie má rozhodujúci vplyv pri nehodách turistov na horách. V letnom období ich najviac ohrozuje vyčerpanie z tepla spojené s nedostatočným pitným režimom a búrky.

„Jednou z najväčších chýb je neskorý nástup na túru. Teploty na horách kulminujú v poobedňajších hodinách a s tým sú spojené aj búrky z tepla, ktoré ohrozujú zdravie a život turistov najmä v exponovaných častiach horstva, ako je napríklad hrebeň Malej Fatry. Každá túra v horách by mala byť naplánovaná a prispôsobená na aktuálne počasie v oblasti, kondíciu, technickú úroveň a zdravotný stav každého, kto na túru nastúpi,“ pokračuje záchranár.

Čo by mali vedieť a urobiť turisti pred túrou? „Ideálne je ak si stiahnu novú bezplatnú aplikáciu HZS do svojich mobilov a zadajú do nej plánovanú túru a predpokladaný návrat z nej. V prípade akýchkoľvek zdravotných, technických, alebo orientačných problémov treba volať na tiesňovú linku HZS 18 300,“ poradil Juraj Ondruš.