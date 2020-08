Stávka s kamarátom viedla k hetriku. Mintách dúfa v pokračujúcu streleckú formu

Peter Mintách má v aktuálnej sezóne na konte už sedem gólov. Štyrikrát napol sieť súperov v piatej lige, trikrát sa strelecky presadil v Slovnaft Cupe.

29. aug 2020 o 12:16 Dominika Mariňáková

Peter Mintách (č. 16) v drese ŠK Belá pred minuloročným pohárovým zápasom so Sereďou. (Zdroj: DANIEL STEHLÍK/CVAK.SK)

Ukážkové futbalové predstavenie predviedli v zápase 4. kola svojim fanúšikom futbalisti piatoligového celku ŠK Belá. Svojho súpera z neďalekých Gbelian zdolali na domácej pôde 5:2. Troma gólmi sa pod tento výsledok podpísal Peter Mintách.

„Zápas to bol veľmi ťažký. Gbeľany majú dobré mužstvo, ale my sme chceli vyhrať a naplno bodovať. To sa nám aj podarilo, takže sme spokojní,“ zhodnotil stretnutie hetrikový strelec.

Prečítajte si tiež: MŠK Žilina sa lúči s futbalovou Európou Čítajte

Stávka s kamarátom

Prezradil, že jeho parádny bodový zápis nebol náhodný. Už pred zápasom mal na pamäti svoje tri potenciálne presné zásahy: „Keďže išlo o menšie derby, pred zápasom som sa stavil s jedným kamarátom, že dám hetrik. O motiváciu som mal teda postarané a nakoniec mi to aj vyšlo (smiech). Ale vďaka patrí celému tímu, bez spoluhráčov by som žiadne góly nedal.“