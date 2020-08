MŠK Žilina sa lúči s futbalovou Európou

Vo štvrtkovom zápase vo Walese Žilinčania neuspeli.

28. aug 2020 o 8:57 TASR

Mužstvo z Walesu v predĺžení napokon pretlačilo Žilinu. (Zdroj: The New Saints of Oswestry Town FC)

Futbalisti MŠK Žilina sa neprebojovali do 2. predkola Európskej ligy UEFA 2020/2021. Vo štvrtkovom stretnutí 1. predkola prehrali na pôde waleského The New Saints 1:3 po predĺžení.

Na úvodný presný zásah domácich ešte "šošoni" dokázali odpovedať gólom Patrika Mysloviča z pokutového kopu. V nadstavení však najprv inkasovali z kopačky Lea Smitha a v 108. minúte po vylúčení Branislava Sluku za faul v šestnástke spečatil výsledok gólom z penalty ďalší striedajúci hráč Adrian Ciešlewicz.

1. predkolo EL 2020/2020

The New Saints - MŠK Žilina 3:1 pp (1:1, 0:0)

Góly: 56. Robles, 100. Smith, 108. Ciešlewicz (z 11 m) - 76. Myslovič (z 11 m). Rozhodoval: Lukjančukas (Lit.), ŽK: Brobbell, Astles, Harrington, Redmond, Smith - Minárik, Sluka, Gono, ČK: 108. Sluka (Žilina) po 2. ŽK.

TNS: Harrison - Spender (48. Harrington), Astles, Hudson, Marriott - Brobbell (81. Smith), Redmond (104. Routledge), Holland, Mullan - Robles (87. Ciešlewicz), Edde.

ŽILINA: Petráš - Vallo, Minárik, Kopas, Sluka - Bernát (90.+3 Bičachčjan), Gono, Myslovič - Ďuriš (117. Kaprálik), Paur (85. Kurminowski), Iľko (101. Rusnák)

/na 1 zápas, TNS postúpil do 2. predkola/.

Ani jeden z tímov na nič nečakal a od úvodných minút sa hralo vo svižnom a ofenzívnom tempe. Domáci tím si vytvoril tlak a brankár Petráš mal oveľa viac práce ako jeho náprotivok. Už vo 4. minúte zmaril obrovskú šancu Marriottovi a o štyri minúty za zaskvel pri príležitosti Redmonda.

Šošoni mohli ísť do vedenia v 15. minúte, Ďuriš výborne vysunul do úniku Paura, ten však trafil len nohu brankára. V 20. minúte napriahol domáci Brobbell, Petráš bol opäť na mieste. V ďalších fázach sa hralo stále hore-dolu, domáci boli viac pri lopte a na polovici hostí. V 38. minúte sa opäť zaskvel Petráš, keď končekmi prstov vyrazil strelu Mullana. O ďalšie dve minúty mal zasa šťastie, Hudson trafil žrď. V 44. minúte sa preštrikoval do zakončenia Brobbell, Petráš jeho strelu ďalším výborným zákrokom vyrazil na roh.

V druhom dejstve to opäť nebezpečne skúsili domáci, v 53. minúte delovka Mullana letela nad. Následne však už domáci gólovo udreli, keď sa v 56. minúte po rohu na prvej žrdi presadil hlavou Robles. V 60. minúte vystrelil Paur z priameho kopu v dobrej pozícii nepresne. Žilina sa snažila vyrovnať, ale v 72. minúte Myslovič hlavou minul. V 76. minúte sa to Myslovičovi už podarilo, keď premenil penaltu po faule Redmonda na Sluku. Povzbudená Žilina mohla otočiť v 78. minúte, no strela Paura brankára Harrisona nezaskočila. V závere riadnej hracej doby pracovali defenzívy pozorne a muselo sa ísť do predĺženia.

V ňom mohol v 99. minúte Ebbe streliť druhý gól domácich, ale obrancovia Žiliny v poslednej chvíli odvrátili na roh. Po ňom však predsa len TNS opäť skóroval, lopta prepadla po zmätku až k striedajúcemu Smithovi, ktorý v páde v otočke prekonal Petráša. Žilina sa tlačila dopredu, ale domáci ju zrazili definitívne do kolien v 108. minúte. Sluka musel v šestnástke zatiahnuť brzdu a fauloval Mullana, videl aj druhú žltú a červenú kartu a z penalty sa bez problémov presadil Ciešlewicz.

Jakub Paur, kapitán Žiliny (zdroj: mskzilina.sk): "Všetci sme boli pred zápasom odhodlaní. Vedeli sme o súperových kvalitách vo vzduchu po štandardných situáciách. Veľa sme ich ustáli, no prišla jedna, po ktorej sme prehrávali. Museli sme ísť za gólom, čo sa nám podarilo našou zlepšenou hrou. Žiaľ, aj druhý gól domácich prišiel z rohu, porazili nás zo štandardiek. Je to škoda, v prvom polčase som mohol dať gól pri mojej tutovke a mohlo to celé vyzerať inak. Nemáme sa za čo hanbiť."