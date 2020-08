Mládežnícke výbery Grasshoppers budú mať opäť smelé ambície

Žilinský florbalový klub nastúpi do nového súťažného ročníka minimálne s ôsmimi tímami.

27. aug 2020 o 13:47 Dominika Mariňáková

Sezóna 2019/2020 skončila pre juniorský tím FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina veľkým sklamaním. Žilinčania snívali o zisku majstrovského titulu, napokon sa však museli zmieriť s bronzovými medailami, ktoré im po predčasnom ukončení sezóny prisúdilo postavenie v tabuľke po základnej časti.

„Chlapci boli dlhšie spolu, boli zohratí. Uvedomovali si svoju silu a keďže pre viacerých z nich išlo o poslednú sezónu medzi juniormi, zodpovedne sa pripravovali celý rok. Nenechávali si to na poslednú chvíľu, na play-off. Nerobili ústupky, hrávali aj za áčko, keď bolo treba, získavali skúsenosti a postupne sa im to vracalo. Mali odhodlanie i dostatočné sebavedomie. Mali sme káder na to, aby sme vyhrali extraligu, veď počas sezóny sme dokázali poraziť prvého aj druhého,“ zhodnotil tréner Martin Veneny.

V zostave minuloročného juniorského celku sa nachádzali hráči narodení v rokoch 2001 až 2003. Šestica najstarších nadobro opustila mládežnícke kategórie a pred začiatkom novej sezóny sa pripojila k mužom: „Práve preto sme boli všetci sklamaní. Keď takéto niečo nevyjde mužom, skúsia to o rok. Ale títo chalani ukončili svoju mládežnícku púť bez toho, aby došli do jej cieľa. A už nebudú mať príležitosť na reparát. Ani si nechceli prebrať bronzové medaily, to už bola iba náplasť na nedokončenú sezónu.“

Rovnaký herný systém. Ako v MŠK Žilina

Žilinský florbalový klub nastúpi do nového súťažného ročníka minimálne s ôsmimi tímami. „Prihlásili sme extraligu mužov, extraligu juniorov, druhú ligu mužov, dorastencov a starších žiakov. Plánujeme prihlásiť mladších žiakov, staršiu aj mladšiu prípravku. V kategórii prípravky nás ešte čakajú nábory a potom budeme vedieť, koľko výberov v tejto kategórii prihlásime do súťaže,“ zhrnul Daniel Baránek, jeden z členov organizačnej štruktúry klubu.

O spomínané tímy sa celkovo stará osem trénerov, ktorí v prípade potreby alternujú pri jednotlivých výberoch. Trénerský tím by však radi rozšírili o ďalších koučov.

„Herný systém, ktorý hrajú muži, sa snažíme aplikovať aj v nižších kategóriách, až po starších žiakov. O to je to pre trénerov jednoduchšie. Vedia o systéme, ktorý chceme hrať a nemajú problém v prípade potreby zaskočiť na zápase jeden za druhého,“ prezradil Baránek.

Pri poznámke, že sa to podobá štýlu, akým pracuje MŠK Žilina, sa pousmial: „Myšlienka je rovnaká, ale realizácia sa asi nedá ani porovnávať.“

Cieľom juniorov bude semifinále

Zatiaľ čo v kategórii prípraviek bude hlavným cieľom chuť detí hrať a baviť sa florbalom, dorastenci a starší žiaci budú cieliť na postup na majstrovstvá Slovenska. A čo juniori? „V tejto kategórii je to špecifické, keďže každý ročník je iný,“ hovorí Veneny. „Odíde asi šesť hráčov z ročníka 2001 plus brankár, ktorý sa každým zápasom zlepšoval. Teraz to bude na hráčoch s rokmi narodenia 2002 a 2003. Dvetisícdvojky sa už dokázali presadiť ako kľúčoví hráči, ale tí mladší boli minulý rok zvyknutí, že silní chalani to v ťažkých chvíľach potiahnu. Teraz budú oni v tej pozícii, že budú musieť zápasy lámať. Sú to však chalani, ktorí chcú hrať. Nemám obavu, že by hra alebo výsledky boli zlé. Nemáme tak vysoké ambície, ako minulý rok. Ale určite chceme hrať o prvú štvorku."