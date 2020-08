MALÁ FATRA: Sečná rana, nevoľnosť i vyčerpanie. Horskí záchranári vyrazili na štyri akcie

V priebehu tejto sezóny zasahovali horskí záchranári v Malej Fatre už viac ako 40-krát.

23. aug 2020 o 8:15 Branislav Koscelník

Plné hory prinášajú aj svoju daň. V sobotu popoludní zasahovali záchranári HZS z Oblastného strediska Malá Fatra pri štyroch prípadoch.

Najskôr išlo o hlbokú sečnú ranu na predlaktí, ktorú si spôsobil 34 - ročný český turista pádom na turistickom chodníku v blízkosti Chaty pod Suchým. Záchranári HZS sa na chatu dostali terénnym automobilom, mužovi ranu ošetrili.

Ešte na chate boli požiadaní o pomoc aj pre 55 - ročnú českú turistku s nevoľnosťou - zvracaním a celkovou slabosťou. Tú vyšetrili, poskytli jej neodkladnú zdravotnú starostlivosť, po ktorej sa jej stav zlepšil a následne ju spolu so zraneným turistom transportovali do Nezbudskej Lúčky, kde ju čakal zájazdový autobus. Muž pokračoval so záchranármi HZS do nemocnice v Žiline.

Asi po hodine od prvej žiadosti o pomoc bola nahlásili nevoľnosť ďalšieho 30 - ročného slovenského turistu na Chate na Grúni. Muž pravdepodobne následkom dehydratácie pociťoval tŕpnutie končatín, kŕče a mal pocit na zvracanie. Záchranári muža vyšetrili, podali mu infúznu liečbu a následne ho zviezli do Štefanovej, odkiaľ už na vlastnú žiadosť pokračoval samostatne.

Ešte počas návratu zo zásahu na Chate na Grúni boli horskí záchranári z Malej Fatry požiadaní o pomoc z turistického chodníka, asi 50 metrov pod Suchým, kde sa nachádzala vyčerpaná 68 - ročná česká turistka. Na Chatu pod Suchým sa záchranári dostali terénnym automobilom a odtiaľ už smerovali pozemne. Ženu vyšetrili a následne na nosidlách transportovali ku chate a odtiaľ terénnym automobilom do Varína, odkiaľ už pokračovala v sprievode manžela.