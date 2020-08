Koronavírus: V Žilinskej nemocnici zatvorili pre návštevy interné oddelenie

Okrem jedného pacienta zatiaľ testy nepreukázali ďalších nakazených na oddelení.

22. aug 2020 o 6:14 Branislav Koscelník

Na internom oddelení Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline platí zákaz návštev.

Ešte minulý týždeň prijali na urgentnom príjme 84-ročného pacienta po páde z bicykla, ktorého vzhľadom na zdravotný stav aj hospitalizovali.

Súvisiaci článok Padol rekord v počte nakazených, ďalší pribudli aj v Žiline Čítajte

Na základe výsledku preventívneho röntgenu pľúc pacientovi už na druhý deň urobili test na ochorenie COVID-19, ktorého výsledok bol pozitívny. Informáciu priniesla žilinská Fakultná nemocnica na sociálnej sieti.

„Pacienta sme izolovali od ostatných. Oddelenie sme hermeticky uzavreli so zákazom príjmu nových pacientov do tejto časti oddelenia. Zvýšili sme stupeň ochrany osobných ochranných pracovných prostriedkov a kompletne dezinfikovali celé oddelenie vrátane vyžiarenia germicídnymi žiaričmi. Pacient bol po oznámení pozitívneho výsledku prevezený do nemocnice v Ružomberku,“ vysvetlila nemocnica.

Článok pokračuje pod video reklamou

Po oznámení výsledku pozitívneho pacienta najskôr preventívne otestovali 41 zamestnancov rýchlotestami. Všetkých 41 testov preukázalo negatívny výsledok.

„V pondelok sme následne zrealizovali štandardné testy výterom všetkým pacientom príslušnej časti oddelenia, všetky s negatívnym výsledkom. V pondelok bolo otestovaných aj 47 zamestnancov. 45 z nich s negatívnym výsledkom, u dvoch zdravotníckych zamestnancov bol výsledok testu pozitívny. Zamestnanci sú v domácej karanténe, ďalej testujeme aj ich kontakty. Všetky ďalšie testy pacientov i zamestnancov sú našťastie zatiaľ negatívne.“

Zdravotná starostlivosť na všetkých ostatných oddeleniach je naďalej zabezpečená.

„Momentálne nie je vydaný plošný zákaz návštev v celej nemocnici, keďže kontakt pacientov s ich blízkymi považujeme za veľmi dôležitý, no vzhľadom na ochranu pacientov, personálu ale i blízkych odporúčame zvážiť návštevy hospitalizovaných pacientov v nemocnici, prípadne návštevy obmedziť predovšetkým na najbližších príbuzných s prísnym dodržiavaním hygienicko-epidemiologického režimu,“ vysvetlila Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline.