Káder ostal pokope. Práve to by malo byť najväčšou devízou Grasshoppers

Žilinskí florbalisti sa intenzívne pripravujú na štart novej sezóny.

21. aug 2020 o 15:55 Dominika Mariňáková

Grasshoppers sa naplno opreli do letnej prípravy. V blížiacej sa sezóne bude ich cieľom postup do play-off. (Zdroj: DANIEL STEHLÍK/CVAK.SK)

V závere júna sa v nominácii na zraz reprezentačného výberu mužov ocitla dvojica žilinských florbalistov Samuel Jančo – Ladislav Mirt. Okrem nich v menoslove figurovali aj Rudolf Turiak s Martinom Grlickým, ktorých florbalová minulosť je takisto spätá s FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina. Členom širšieho reprezentačného kádra je aj Michal Miške.

Spomínaní hráči tak nadviazali na svojich klubových predchodcov, ktorí v časoch reprezentačných sústredení, turnajov a majstrovstiev sveta vymieňali žilinský dres za slovenský.

Minulý týždeň sme zavítali na tréning mužského celku FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina a s Danielom Baránkom, ako aj s trénerom Martinom Venenym, sme sa rozprávali o zložení mužstva, o ambíciách či o príprave na novú sezónu.

Finančne aj hráčsky stabilná situácia

Dobrou správou je, že klub koronavírusovú situáciu ustál. Po finančnej aj po hráčskej stránke. „V prvom rade nám bolo ľúto, že sa nedohrala sezóna. Mali sme pripravené dvojzápasy v play-off, vyšiel nám los tak, že by sme hrali domáci dvojzápas juniori – muži. Koronavírus to však narušil.

Dali sme si teda pauzu a keď sa zlepšila situácia, začali sme trénovať vonku. Následne, hneď, ako to bolo povolené, sme sa presunuli do haly,“ vrátil sa k neľahkému obdobiu Daniel Baránek z organizačnej štruktúry klubu.

Čo sa týka rozpočtu, florbalisti nasledujúcu sezónu zvládnu: „Financie, ktoré sme mali prisľúbené, by sme mali dostať. Dokonca aj mesto nám schválilo štyritisíc eur na mládež a teraz bude ďalšia výzva pre extraligové kluby. Podpora od mesta je každým rokom lepšia. Ale je to individuálne. Veľkú rolu zohráva fakt, že florbal nie je profesionálnym športom ako hokej, basketbal či volejbal. V tomto máme výhodu. Už dlhšie nás výrazne podporuje aj Žilinská univerzita.“

Hrať na polovici súpera

O situácii, ktorá nastala v súvislosti so zložením mužstva, hovorí Daniel Baránek ako o výnimočnej: „Asi po piatich rokoch sa nám stalo, že nik nekončí, nik neodchádza. Všetci, ktorí boli na konci minulej sezóny, pokračujú aj v nasledujúcej. Verím, že play-off je reálny cieľ, ktorý by sme mohli dosiahnuť. Už vyše troch rokov máme nastavený koncept, ktorý sa budeme snažiť aplikovať aj túto sezónu. Chlapci vedia, čo chceme hrať. Preto hovorím, že play-off je reálny cieľ. A ako všetci vieme, to už je potom iná súťaž.“

O spomínanom hernom systéme viac prezradil tréner Martin Veneny: „Snažíme sa chalanov dotlačiť k tomu, aby sme hrali čo najviac s loptou na polovici súpera. Chceme eliminovať chyby na naše strane, tým, že na nej hrať nebudeme. V minulosti sme na to často doplácali. Boli sme síce na lopte, ale na našej polovici a súper nebol pod tlakom.

Chceme sa dostávať viac do hry, byť na lopte, ale v útočnom pásme. Tam, kde sme nebezpeční. Je to prerod na dlhšiu dobu, naďalej sa však o to budeme snažiť. Získať loptu, čo najrýchlejšie prejsť do útoku, protiútok a čo najrýchlejšie zakončiť. A keď sa nedá, čo najdlhšie hrať u súpera v pásme.“

Po vypadnutí z extraligy a opätovnom návrate do nej čaká florbalistov Grasshoppers tretia sezóna v najvyššej slovenskej súťaži. Dokážu byť dostatočne konkurencieschopní? „Myslím si, že áno,“ odvetil Veneny. „Súperi počítajú s našou silou, ktorú určite máme. Každý si jej je vedomý. A narastá práve tým, že káder je pokope. Chalani sa zohrávajú, vedia, čo od seba čakať. Takisto my vieme, čo od nich čakať. To by mohla byť v nasledujúcej sezóne naša najväčšia devíza. Káder ostal pokope a chalani chcú. O to lepšie to môže byť.“