Gól pre divákov padol, Liptáci ich však vsietili päť. Aktérom zápasu vo Višňovom komplikoval hru terén

Zápas druhého kola Slovnaft Cupu odohralo včera zo žilinských celkov len Višňové.

20. aug 2020 o 15:24 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Z avizovaných štyroch stredajších (19.8.) stretnutí 2. kola Slovenského pohára mužstiev z nášho regiónu sa napokon uskutočnilo iba jediné. Dôvody na preloženie zvyšných troch boli rôzne: Bánová nevycestovala do Makova, pretože v blízkosti miestneho ihriska sa vylial potok a duely celkov z Fortuna ligy, či už Žiliny v Námestove alebo Serede v Gbeľanoch, sú preložené z preventívnych dôvodov súvisiacich s výskytom koronavírusu medzi účastníkmi najvyššej slovenskej súťaže.

Pohárová atmosféra sa teda v stredu podvečer sústredila vo Višňovom, kam zavítali futbalisti druholigového Liptovského Mikuláša.

2. kolo Slovenského pohára

TJ Višňové - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:5 (0:1)

Góly: 85. Štefanica O. - 20. Kováč D., 50. Voško, 57. Staš, 61. Laura, 75. Chanyoung Ha. ŽK: Šarlay, Minarčík - Štrba. Rozhodoval: Nemček. 500 divákov.

VIŠŇOVÉ: Kováč F. - Kočiš, Minarčík, Sventek (82. Majtán), Šibík, Šarlay, Šimun, Štefanica A. (46. Došlík), Tandara (69. Štefanica O.), Turský (61. Kucharčík), Schmiester.

L. MIKULÁŠ: Mikušiak - Kováč D. (59. Gerát), Krčík A., Káčerík (67. Poruban), Bartoš, Staš (59. Baran), Štrba, Lišivka (67. Chanyoung Ha), Voško, Kim (38. Laura), Krčík D.

Zápasu vo Višňovom predchádzal drobný dážď, ktorý však utíchol spoločne s úvodným hvizdom rozhodcu. Podpísal sa však na kvalite hracej plochy, aktéri sa viackrát nezavinene ocitli na zemi.

V 5. minúte Kim vytiahol hlavičkou Filipa Kováča z brány, ten však dokázal loptu vyraziť mimo priestor troch žrdí. V 10. minúte Voško opečiatkoval ľavú tyč domácej brány a o dve minúty neskôr Krčík poslal sprava loptu do pokutového územia, ale nikto z jeho spoluhráčov na ňu nezareagoval. Následne pohrozili aj domáci útočníci, brankár Mikušiak bol však na mieste.

Gólový účet stretnutia otvoril v závere 18. minúty Daniel Kováč. Po polhodine hry vychytal zblízka v šanci Filip Kováč Voška a o štyri minúty neskôr neuspel na opačnej strane Schmiester, ktorý prenikol do šestnástky, no jeho zakončenie gól neprinieslo.

V 42. minúte prišli veľké momenty domáceho brankára. Najskôr v nájazde vychytal Voška a následne si poradil aj s dorážkou kapitána Bartoša.

Po zmene strán sa v prvej veľkej šanci ocitol Schmiester, keď dostal kolmicu za obranu, no tvárou v tvár brankárovi neuspel. Lopta sa z následného autu dostala k Šarlayovi, no Mikušiak si s jeho streleckým pokusom poradil. Z protiútoku poslal vyrazenú loptu do brány Voško - 0:2.

Druholigista postupne navýšil svoj náskok až na päť gólov. Čestný zásah domácich zaznamenal v 85. minúte Ondrej Štefanica. V prehustenom priestore pred šestnástkou hostí sa dostal k lopte a krásnou krížnou strelou prekonal brankára.

Čo na to tréner?