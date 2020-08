Pomôžte Miškovi z Krasnian postaviť sa po dvoch rokoch znova na nohy

Cyklojazdu prejde 18 cyklistov na čele s Jánom Hodoňom.

18. aug 2020 o 14:45 Michal Filek

Keď mal Miško z Krasnian 16 rokov, po nešťastnom páde do bazéna ochrnul. Odvtedy je dva roky pripútaný na invalidný vozík. Hoci pomôcť mu môže operácia, ktorá je však veľmi drahá a poisťovňa ju neprepláca. Preto sa mu partia ľudí, na čele z Jánom Hodoňom z Varína, rozhodli pomôcť a peniaze vyzbierať.

Prečítajte si tiež Veľké Rovné zasiahli prívalové dažde, obyvatelia rátajú škody Čítajte

„Miško je 18-ročný chlapec, ktorý pred dvomi rokmi nešťastne spadol do bazéna. Tento pád pripravil Miška o chôdzu a hocijaký iný pohyb. Už dva roky je pripútaný na invalidnom vozíku a pomôcť mu môže operácia, ktorú robia najbližšie až v Hong Kongu. Tá stojí 120 000 eur a po jej uskutoční je až 90% pravdepodobnosť, že Miško bude opäť stáť na nohách. Žiaľ žiadna slovenská zdravotná poisťovňa túto operáciu neprepláca a jeho jedinou nádejou je finančná pomoc od nás ostatných,“ hovorí Dominik Papala, jeden z organizátorov akcie Bojujeme za Miška.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bojujeme za Miška, bude cyklojazda. „22. a 23. augusta budeme bicyklovať z Košíc do Bratislavy. V sobotu ráno vyrazíme z Košíc do Žiliny. Ďalší deň budeme pokračovať zo Žiliny do Bratislavy,“ prezradil Papala.

V sobotu vyrazia z Košíc a pred príchodom do Žiliny sa zastavia v Prešove, Poprade, Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku. V nedeľu ráno vyrazia zo Žiliny a zastávky budú mať v Považskej Bystrici, Trenčíne, Trnave a dojazd v Bratislave. V každom meste sa cyklisti zastavia na 20 minút. Pôjde s nimi aj moderátor, ktorý ich bude v konkrétnom meste povzbudzovať a ľuďom vysvetľovať, čo je zmyslom akcie.

Celú trasu prejde 18 cyklistov, na čele s Jánom Hodoňom, ktorý je známy z reality šou Extrémne premeny. Organizátori by však radi privítali aj ďalších. Pridať sa môže ktokoľvek, kto má chuť a chce pomôcť.

„Slovákov chceme vyzvať, aby išli bicyklovať s nami. Nejde o to, aby človek odšliapal celú trasu. Ak niekto prejde len dva kilometre po motorest Marakana, tak to bude len tak. Keď prejde len Hlinkovo námestie v nedeľu ráno, tak to bude len 200 metrov. Ide nám o to, aby sme mali čo najviac zapojených a vytvorili takto spoločne rekord,“ upresnil Papala.

Pre Miška zriadili účet, kde môžu ľudia prispieť ľubovoľnou čiastkou alebo mu môžu prispieť formou SMS platby na číslo 8866 sumou 2 eurá sms s textom: MISKO2, 5 eur sms s textom: MISKO 5 a 10 eur sms s textom: MISKO 10.

Miško je bojovník. Už dnes trikrát do týždňa rehabilituje v Centre zdravia vo Varíne. To však nestačí na to, aby sa postavil na nohy. Okrem toho je študentom strednej školy v Žiline a doma žije s otcom a štyrmi súrodencami. Ak môžete, príďte povzbudiť cyklistov a pomôžte formou sms Miškovi, aby sa postavil na nohy.

