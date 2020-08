Strelecký koncert bánovského dua si odniesli futbalisti Čadce

Zavítali sme na zápas tretej ligy, v ktorom sa stretli mužstvá zo susedných regiónov.

18. aug 2020 o 10:04 Dominika Mariňáková, Tomáš Hládek

Úvodných pätnásť minút stretnutia sa nieslo vo vyrovnanom duchu. Bolo to ale zároveň aj posledných pätnásť minút, kedy dokázal kysucký tím držať krok so zverencami trénerského dua Molnár – Šajnoha. V 15. minúte sa totiž Jasenovský predral po ľavej strane do pokutového územia. Lopta sa po zmätku pred Hlavom dostala k Hundákovi a kanonier Bánovej otvoril hlavou gólový účet stretnutia.

O desať minút Bánová zle rozohrala roh a loptu mali hostia. Dlho ju však nepodržali a spravili chybu v rozohrávke. Následne Jasenovský naservíroval loptu Hundákovi a ten už nemal problém zvýšiť na 2:0. O deväť minút si úlohy vymenili. Hundák šikovnou kolmicou oslovil za obranou hostí Jasenovského, ten obišiel aj Hlavu a do šatní sa šlo za stavu 3:0.

Gólové galapredstavenie Jednoty pokračovalo aj po zmene strán. V 52. minúte vybojoval Jasenovský loptu v strede poľa. Tá sa dostala k Horeckému, ten ju vrátil nazad krídelníkovi domácich, ktorý pravačkou strelil štvrtý gól Bánovej.

O pár sekúnd nevyšla Čadci rozohrávka po inkasovanom góle. Vystihol ju Jasenovský, hodil si loptu pred seba a lobom zavŕšil hetrik. O štyri minúty sa nenechal zahanbiť ani Hundák. Bičan mu nahral do pokutového územia a ostrostrelec Bánovej pohotovo ľavačkou zakončil – 6:0.

Hundák sa mohol ujať vedenia v streleckých pretekoch s Jasenovským, ale tutovku v 66. minúte nepremenil, keď loptu po centri Cisárika zle trafil. V 74. minúte však napokon strelil štvrtý gól. Prihral mu naň Jasenovský z ľavej strany a predsezónna posila dala na 7:0. V 76. minúte mohol Jasenovský vyrovnať preteky s Hundákom na 4:4, keď ho Ďurana našiel milimetrovým pasom za obranou, no tentoraz svoj lob poslal vedľa. Bánová rozdrvila Čadcu a po troch kolách má skóre 13:0.

Čo na to tréneri?