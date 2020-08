Ostrostrelec Hundák ničí súperov gólmi

Dvadsaťročný futbalista s ôsmimi gólmi po 3. kole kraľuje tabuľke strelcov III. ligy Stred.

18. aug 2020 o 19:04 Michal Filek

Daniel Hundák je odchovancom Bytče a Akadémie MŠK Žilina, s ktorou sa stal trikrát mládežníckym majstrom Slovenska a zahral si aj v mládežníckej Lige majstrov. Minulú sezónu strávil na hosťovaní v Dubnici nad Váhom, s ktorou vyhral 2. ligu. V tejto hosťuje v Bánovej. MY sme sa s ním zhovárali po prvých dvoch zápasoch, v ktorých strelil štyri góly.

Dva zápasy, štyri góly. Čakali ste to?

– Nečakal. Hlavne som chcel pomôcť mužstvu. Som rád, že to tak vypálilo, ale teraz už sa budem sústrediť na to, aby som chalanom pomohol k bodom aj v ďalších zápasoch.

Prečítajte si tiež: Strelecký koncert bánovského dua si odniesli futbalisti Čadce Čítajte

Ako padli góly?

– Stál som v správnom čase na správnom mieste a mal som šťastie, že lopta si ma našla. Prvý gól bol po rohu, lopta sa odrazila ku mne, vystrelil som a od brvna to padlo do brány. Druhý gól proti Zvolenu padol tiež po rohu, predĺžená lopta sa dostala ku mne. Ja som sa ocitol sám na jedenástke a hlavičkoval som do brány. Tretí gól bola odkopnutá lopta, naháňal som stopérov, spravili chybu a ja som preloboval brankára. Aj v minulom zápase sa lopta odrazila ku mne a ja som ju dorazil do brány. Dúfam, že ma šťastie neopustí ani v ďalších zápasoch.

Aké podmienky a káder ste našli v Bánovej?

– Je tam dobrá partia, ktorá však má aj svoju vysokú kvalitu. Je tu veľa chalanov, ktorí vychodili akadémiu MŠK Žilina a ďalej tam nepokračovali. Je to futbalové mužstvo. Hrávame kombinačný futbal.

Ako ste sa ocitli v Bánovej?