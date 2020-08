Braňo Bačo: Pre mňa je dôležité, aby inscenácia mala hodnotu

Rozhovor s hercom Mestského divadla v Žiline.

17. aug 2020 o 9:09 Zuzana Palenčíková

Ako si prežíval nútenú prestávku počas zatvorenia divadiel kvôli pandémii?

- Obdobie karantény som trávil na Liptove v obci Dovalovo, kde mám asi storočný malý dom. Neviem si to predstaviť, ak by som bol „uväznený" v meste v nejakom obytnom dome. V Dovalove som mohol takmer každý deň tráviť čas potulovaním po okolitej prírode. Prečítal som si dve tenšie knihy, pozrel kopu dobrých filmov, ktorých zhliadnutie som odkladal už dlhší čas. Asi mesiac z toho obdobia som mal so sebou aj dcéry, ktorým som sa pokúšal venovať. Slovo "pokúšal" som zvolil zámerne, lebo obe sú v období dospievania, ktoré je náročné nielen pre samotné deti, ale aj pre rodičov.

Si členom umeleckého súboru Mestského divadla Žilina už od roku 1999, čo je najdlhšie spomedzi ostatných. Pamätáš si na svoje začiatky, na svoju prvú inscenáciu?

- Do divadla som prišiel prvýkrát ešte počas školy. Zavolali ma na hosťovanie do rozprávky Sova Zuza, ktorú režíroval Matúš Oľha. V tom období bolo divadlo ešte orientované na detského diváka. Hrať rozprávku možno nebola moja najväčšia túžba, napriek tomu som bol vďačný za príležitosť. Po skončení školy som musel ešte odísť na ročnú dovolenku: slúžiť vlasti. Chvíľu po jej absolvovaní som si myslel, že sa uživím na vlastnej nohe, ale po roku a pol som sa ozval vedeniu žilinského divadla (vtedy to bolo Mestské divadlo Žilina – Scéna Divadlo pre deti a mládež Maják), či by nemali o mňa záujem. Inscenácia, ktorú som hral už ako zamestnanec divadla, sa volala Mrázik. Krajšieho herca v divadle nemali (teda okrem Eda Kudláča, ale ten hral pomocníka ježibaby „Čudo“), takže mi prischol Ivánuška.

Mestské divadlo Žilina sa za to obdobie, čo tu pôsobíš, výrazne zmenilo. Ako by si charakterizoval tú zmenu?

- Zmena sa diala postupne. Už v časoch Majáka sa v budove Mestského divadla inscenovali, zriedkavo, ale predsa, inscenácie pre dospelého, náročnejšieho diváka. Konkrétne si spomínam na Opis obrazu v réžii Eda Kudláča. Potom tu boli pokusy pritiahnuť ľudí na večerné predstavenia s ľahšie stráviteľnou formou a obsahom: napríklad Pani Rafiková, ale aj vážnejšie inscenácie: Bačova žena či Spor. Veľký divácky záujem vyvolalo predstavenie Maľované na skle, ktoré bolo z pohľadu návštevnosti prelomové.

K ďalšej výraznejšej zmene dramaturgie divadla prišlo po zmene vedenia v meste. Pán Slota sa odporúčal a s novým primátorom Žiliny prišla aj nová vízia divadla. Protagonistami zmeny bola vtedajšie nová riaditeľka divadla Martina Jesenská a umelecký šéf, doteraz pôsobiaci Edo Kudláč.

Zažil si v tomto divadle rôzne poetiky, čím ťa Mestské divadlo oslovuje v súčasnosti?

- Asi tým, že popri tituloch, ktoré majú za cieľ napĺňať pokladňu divadla, divadlo stále nerezignovalo na experiment a má odvahu inscenovať provokatívne a nekonformné kusy.

Aké žánre v divadle preferuješ?

- Nie som vyznávač nejakého konkrétneho žánru. Pre mňa je dôležitejšie, či má inscenácia hodnotu, ktorá obohatí diváka, ale aj mňa osobne (myslím aj vnútorne, nielen profesijne). A skúšobný proces, kde cítiť úprimnú, poctivú snahu celého tvorivého tímu a vzájomnú podporu.

Aké inscenácie, v ktorých si účinkoval, ti najviac utkveli v pamäti?

- Odpoveď na túto otázku vychádza z predchádzajúcej otázky. Veľmi rád spomínam na čudné predstavenie v réžii Blaha Uhlára Expand, Babyboom – réžia Roman Polák, Opití – réžia Edo Kudláč, Holuby – réžia Ľubomír Vajdička a z posledných Prachy – réžia Marián Amsler.

Je niečo, čo ti chýba v repertoári Mestského divadla?

- Muzikál, kde by mohli niektorí kolegovia predviesť svoj spevácky talent (nespravodlivo ignorovaný). To je, samozrejme, humor.

Aký je tvoj najobľúbenejší titul v Mestskom divadle Žilina, ktorý by si diváci určite nemali nechať ujsť v novej sezóne?

- Opití.

Prečo by mali ľudia chodiť divadla?

- Keď sa zhasnú naozaj všetky svetlá, je tam nefalšovaná tma.

Čo by si odkázal tým, ktorí v Mestskom divadle Žilina ešte neboli?

- Aby to ani neskúšali. Je to návykové.