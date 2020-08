Premiérový ligový gól a hneď víťazný. Nastupoval som s tým, že idem rozhodnúť zápas, vyhlásil Kaprálik

V sobotu videli diváci na zápase Trenčín - Žilina poltucet gólov.

15. aug 2020 o 23:55 Dominika Mariňáková

Žilinčan Dávid Ďuriš (vľavo) a Martin Šulek z Trenčína počas zápasu 3. kola futbalovej Fortuna ligy AS Trenčín - MŠK Žilina. (Zdroj: TASR/Erika Ďurčová)

Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotňajšom zápase 3. kola Fortuna ligy nad AS Trenčín 4:2.

AS Trenčín - MŠK Žilina 2:4 (1:1)

Góly: 45. Čataković (z 11 m), 74. Bukari - 7. Paur, 51. Iľko, 85. Kaprálik, 90.+ Bičachčjan (z 11 m). Rozhodovali: Gemzický, Straka, Jekkel, ŽK: Ghali - Minárik, Kopas, Javorček, 1210 divákov.

TRENČÍN: Bergsen - Yem, Šulek (81. Križan), Kapuadi, Pirinen, El Mahdioui, Corryn (65. Zubairu), Bukari, Kadák, Ghali, Čataković (65. Ikoba).

ŽILINA: Petráš - Vallo, Kopas, Minárik, Javorček (78. Kiwior), Bernát (75. Bičachčjan), Gono, Myslovič, Iľko (59. Rusnák), Paur (59. Kurminowski), Ďuriš (75. Kaprálik).

Dokonalý revanš za prehru s Nitrou sa futbalistom MŠK Žilina podaril v sobotňajšom stretnutí proti AS Trenčín. Stretnutie sa síce uskutočnilo na žilinskom štadióne, ten sa však na istý čas stal aj útočiskom Trenčanov a v sobotu večer išlo oficiálne o ich domáci duel.

Fanúšikovia MŠK sa tak sústredili predovšetkým na Východnej tribúne, pod ktorú chodili žltozelení oslavovať svoje góly. A veruže ich zopár padlo.

Slová povzbudenia padli na úrodnú pôdu

Skóre otvoril už v siedmej minúte Jakub Paur, ktorý z priameho kopu nekompromisne prepálil brankára Trenčína. „Som rád, že to tam padlo. Na tréningoch to skúšame viacerí, dnes som to zobral na seba,“ hovoril po zápase v mixzóne.